РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7710 посетителей онлайн
Новости
691 16

В 2020 году киевские дворы отремонтировали на 620 млн гривен, - Кличко

На обновление придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах города из бюджета столицы в этом году выделили 620 млн грн.

 Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.

"840 придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах столицы обновили в этом году. В 2019 году - 827 дворов. Некоторые из них не видели ремонта по 40-50 лет!" - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, обширную программу по ремонту дворов город начал в прошлом году. Если в 2019-м работы осуществляли преимущественно в небольших дворах и проездах, то в этом году - в основном на территориях площадью более 1000 квадратных метров.

"Это - самое масштабное обновление дворов за последние десятилетия. На большинстве объектов работы уже осуществили более чем на 90%. В Дарницком, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах работы завершили в полном объеме", - добавил Кличко.

Наибольшее количество объектов обновили в Дарницком районе - 111, в Днепровском - 106, в Деснянском районе отремонтировали 99 дворов и проездов, в Cоломенском районе - 91 объект.

"Всего на обновление придомовых территорий и межквартальных проездов в этом году мы выделили 620 млн гривен. И эту программу по ремонту столичных дворов и проездов продолжим и в следующем году", - отметил Виталий Кличко.

Автор: 

Блок Кличко (30) Киев (26138)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Та бачили... Поклали новий асфальт, а потім два рази перекопували, бо труби тільки латають, а не замінюють. Перпетуум мобіле. Вічний дерибан.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:56 Ответить
+2
То єсть в 620 дворов вложілі по лімону! Ну ілі в 1240 дворов по полляма. Такє от очєй мешканців нє скроєшь! Хто-то может здєлать фотозвіт цього процвітання? Нє на папері, а как оно в житті?
показать весь комментарий
07.10.2020 16:03 Ответить
+2
А до выборов почему не делался ремонт??
показать весь комментарий
07.10.2020 16:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та бачили... Поклали новий асфальт, а потім два рази перекопували, бо труби тільки латають, а не замінюють. Перпетуум мобіле. Вічний дерибан.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:56 Ответить
То єсть в 620 дворов вложілі по лімону! Ну ілі в 1240 дворов по полляма. Такє от очєй мешканців нє скроєшь! Хто-то может здєлать фотозвіт цього процвітання? Нє на папері, а как оно в житті?
показать весь комментарий
07.10.2020 16:03 Ответить
Положили толстый слой асфальта, а жильцы хотят вызвать 1+1 что ещё площадку не сделали.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:56 Ответить
А до выборов почему не делался ремонт??
показать весь комментарий
07.10.2020 16:08 Ответить
да делался.
2 моста оно строили и реконструировало 5 лет.за двойную смету.
+еще на очереди 2.и все по моему пути на работу.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:43 Ответить
Голосуй за верещучку, будешь пешком ходить, мозги прочистятся.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:58 Ответить
Проспекты, дороги, мосты. Хотя кому я пишу- Сызрань с шишками.
показать весь комментарий
08.10.2020 00:01 Ответить
Клячко и зегнида пилят бюджет, сльігались ...
показать весь комментарий
07.10.2020 16:14 Ответить
этот казахсий поц может только стеклянные мосты с поющими фонтанами делать.
кстати новая молодая онлайн-команда того,кто "не только лишь все" ,первое-из стекла,а второе-еще пойот?)))
показать весь комментарий
07.10.2020 16:41 Ответить
О.Кучеренко.

На сьогодні кожний рядок Київського бюджету - оборудка! https://youtu.be/GQARsWQZKXM?fbclid=IwAR1UZ7Bw3eZGkip2u8ooqgfZko9jTHUmM02-o7VvBKPpD2jloyBE8eq-4MU https://youtu.be/GQARsWQZKXM
показать весь комментарий
07.10.2020 16:56 Ответить
Та ты шо! А как там Шулявский мост? Сколько еще десятков лямов нужно, чтобы просто закончить ремонт, т.к. развязки новой нет - как была бестолковая старая, так и осталась
показать весь комментарий
07.10.2020 19:36 Ответить
А когда доделаю, будешь на коленях извиняться?
показать весь комментарий
07.10.2020 23:59 Ответить
На коленях извиняются твои больные собратья перед говорящими мартышками, когда трепеща бормочат black life matter
показать весь комментарий
08.10.2020 06:49 Ответить
И, если не дошло с первого раза, повторяю - там нет новой развязки, там за огромные деньги не доремонтирована старая
показать весь комментарий
08.10.2020 07:12 Ответить
Ок ничего нет. И моста нет. Спи спокойно.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:21 Ответить
Ты не белый и не черный, а дебил зелёный😃!
показать весь комментарий
09.10.2020 12:19 Ответить
 
 