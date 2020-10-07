В 2020 году киевские дворы отремонтировали на 620 млн гривен, - Кличко

На обновление придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах города из бюджета столицы в этом году выделили 620 млн грн.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ.

"840 придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах столицы обновили в этом году. В 2019 году - 827 дворов. Некоторые из них не видели ремонта по 40-50 лет!" - сказал Кличко.



По словам мэра Киева, обширную программу по ремонту дворов город начал в прошлом году. Если в 2019-м работы осуществляли преимущественно в небольших дворах и проездах, то в этом году - в основном на территориях площадью более 1000 квадратных метров.



"Это - самое масштабное обновление дворов за последние десятилетия. На большинстве объектов работы уже осуществили более чем на 90%. В Дарницком, Оболонском, Подольском и Шевченковском районах работы завершили в полном объеме", - добавил Кличко.



Наибольшее количество объектов обновили в Дарницком районе - 111, в Днепровском - 106, в Деснянском районе отремонтировали 99 дворов и проездов, в Cоломенском районе - 91 объект.



"Всего на обновление придомовых территорий и межквартальных проездов в этом году мы выделили 620 млн гривен. И эту программу по ремонту столичных дворов и проездов продолжим и в следующем году", - отметил Виталий Кличко.