На День защитника Украины 14 октября мы будем использовать превентивные полицейские механизмы, - Фацевич

Для обеспечения правопорядка во время массовых акций по случаю Дня защитника Украины и 78-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА) будут использоваться превентивные полицейские меры.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

По словам Фацевича, для недопущения возможных провокаций, в местах проведения массовых мероприятий будут применяться превентивные полицейские механизмы.

"Среди них проверка документов и досмотр вещей, граждан. При необходимости - ограничение доступа на отдельные участки во время массовых акций. К работе в местах большого скопления людей также будут привлечены группы превентивной коммуникации", - сказал он.

07.10.2020 15:49 Ответить
+11
Таки напрягают ЗЕлень защитники Украины.
07.10.2020 15:53 Ответить
+4
Тобиш открыто заявление что нам насрать на ваши права и Конституцию будем ставить раком кого захотим и где захотим ..Теперь на акцию после такого заявления толпа будет провоцировать мусоров
07.10.2020 15:55 Ответить
07.10.2020 15:49 Ответить
Дави кацапських мутантів.
07.10.2020 16:11 Ответить
07.10.2020 16:17 Ответить
Дуже кошерерно виглядає жид рабінович з лабабайкою. Світлина - ЗАЧЬОТНА.
07.10.2020 21:06 Ответить
07.10.2020 15:53 Ответить
07.10.2020 15:55 Ответить
Пфф... да срали они на ваши конституционные права и раньше. Заперли на два месяца по домам - и что? За вычетом малого количества тех, кого только ленивый не хает - сидели все как миленькие и даже не пикали.
07.10.2020 16:08 Ответить
Побейте студентов и узнаете что такое перевёртыш из милиции в полицию потом жандармерию перерехформируют
07.10.2020 15:56 Ответить
А какие нахрен скопления людей? Ковид жеж? Все - соблюдают социальную дистанцию)))

А если серьезно... то никогда такого не было и вот опять.
07.10.2020 16:09 Ответить
Мусора мрази
07.10.2020 16:13 Ответить
Уже обосрались что ОП с ермаком яйцами закидают.
07.10.2020 16:33 Ответить
Очкують курви москальські, ой як очкують💥!!!
07.10.2020 16:54 Ответить
Якби ж проукраїнські сили нарешті знайшли спільну мову. Інакше доля України сумнівна.
07.10.2020 22:20 Ответить
 
 