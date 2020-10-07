На День защитника Украины 14 октября мы будем использовать превентивные полицейские механизмы, - Фацевич

Для обеспечения правопорядка во время массовых акций по случаю Дня защитника Украины и 78-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА) будут использоваться превентивные полицейские меры.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

По словам Фацевича, для недопущения возможных провокаций, в местах проведения массовых мероприятий будут применяться превентивные полицейские механизмы.

"Среди них проверка документов и досмотр вещей, граждан. При необходимости - ограничение доступа на отдельные участки во время массовых акций. К работе в местах большого скопления людей также будут привлечены группы превентивной коммуникации", - сказал он.

