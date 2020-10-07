По фактам регистрации кандидатов-двойников на местных выборах открыты 11 уголовных производств, - Нацполиция

Наиболее вопиющий факт - регистрация "двойников" мэра города Умани. Сейчас по этим фактам открыты два уголовных производства, досудебное расследование продолжается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Руслан Дударец.

По его словам, эта избирательная кампания не стала исключением относительно препятствования избирательному праву граждан - прежде всего, это касается подкупа избирателей и препятствия избирательному законодательству. По этим фактам начато 47 и 38 уголовных производств соответственно, что составляет 80% от общей регистрации за нарушение избирательных прав граждан. Больше всего уголовных производств зарегистрировано в Киевской области - 7, Одесской - 6, Донецкой и Полтавской - по 4.

Дударец сообщил, что по фактам регистрации кандидатов- "двойников" полиция открыла 11 уголовных производств.

Всего полиция привлекла к ответственности 14 человек, которым объявлены подозрения в 8 уголовных производствах.

"Мы уже сообщили о подозрении кандидату мэра города Светловодск и его подельнику, которые с целью препятствования конкурентам подыскали человека - "двойника", который зарегистрировался на выборы. В дальнейшем снялся и начал сотрудничать со следствием", - отметил Дударец.

"Также имеют место факты по распространению недостоверной информации относительно снятия кандидатуры в пользу другого кандидата. На данный момент продолжается досудебное расследование по 20 уголовным производствам по факту внесения ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей", - подытожил замглавы ГСУ НПУ.

Читайте: С выборов мэра в Одессе сняли однофамильцев Зеленского, Филимонова и Саакашвили