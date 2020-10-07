РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7897 посетителей онлайн
Новости
875 5

По фактам регистрации кандидатов-двойников на местных выборах открыты 11 уголовных производств, - Нацполиция

По фактам регистрации кандидатов-двойников на местных выборах открыты 11 уголовных производств, - Нацполиция

Наиболее вопиющий факт - регистрация "двойников" мэра города Умани. Сейчас по этим фактам открыты два уголовных производства, досудебное расследование продолжается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Руслан Дударец.

По его словам, эта избирательная кампания не стала исключением относительно препятствования избирательному праву граждан - прежде всего, это касается подкупа избирателей и препятствия избирательному законодательству. По этим фактам начато 47 и 38 уголовных производств соответственно, что составляет 80% от общей регистрации за нарушение избирательных прав граждан. Больше всего уголовных производств зарегистрировано в Киевской области - 7, Одесской - 6, Донецкой и Полтавской - по 4.

Дударец сообщил, что по фактам регистрации кандидатов- "двойников" полиция открыла 11 уголовных производств.

Всего полиция привлекла к ответственности 14 человек, которым объявлены подозрения в 8 уголовных производствах.

"Мы уже сообщили о подозрении кандидату мэра города Светловодск и его подельнику, которые с целью препятствования конкурентам подыскали человека - "двойника", который зарегистрировался на выборы. В дальнейшем снялся и начал сотрудничать со следствием", - отметил Дударец.

"Также имеют место факты по распространению недостоверной информации относительно снятия кандидатуры в пользу другого кандидата. На данный момент продолжается досудебное расследование по 20 уголовным производствам по факту внесения ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей", - подытожил замглавы ГСУ НПУ.

Читайте: С выборов мэра в Одессе сняли однофамильцев Зеленского, Филимонова и Саакашвили

Автор: 

двойники (12) местные выборы (2753) нарушения (953) Нацполиция (16768)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорошая новость из #Рязанская области. Мощные #взрывы и пожары на складах с боеприпасами. Взрывы слышны на всю округу. Вся солдатня, включая начальника арсенала эвакуировались.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:46 Ответить
По фактам регистрации кандидатов-двойников на местных выборах открыты 11 уголовных производств, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3756
показать весь комментарий
07.10.2020 16:10 Ответить
Сделали из выборов цирк. Идет всякий мусор.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:49 Ответить
Что за бред? Ну что вы сможете им предъявить? Если чувак с такой же фамилией как и у другого кандидата регистрируется на выборы, то что он нарушает? Аж нифига.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:03 Ответить
дуже хочеться почути за якою статтею КК України поліція повідкривала провадження за співзвучність прізвищ кандидатів.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:13 Ответить
 
 