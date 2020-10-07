РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7897 посетителей онлайн
Новости
1 519 11

Полиция открыла уголовное производство по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика

Полиция открыла уголовное производство по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, следственный отдел Криворожского отдела полиции открыл уголовное производство по ч.1 ст.129 Уголовного Кодекса (угроза убийством).

Полиция открыла уголовное производство по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика 01

Она уточнила, что в заявлении Антона Шевчика - брата кандидата в мэры - сообщается о двух телефонных звонках.

По словам Старчевской, на данный момент личности звонивших еще не установлены.

"На данный момент длится досудебное расследование... Полиция предпринимает все соответствующие меры для установления лица или лиц, причастных к указанному уголовному правонарушению", - добавила Старчевская.

Как рассказал УНИАН Антон Шевчик, угрозы его семье поступали с незнакомого номера, а в первый раз это произошло 23 сентября.

"Звонивший представился сотрудником полиции, уточнил мое имя и год рождения и сказал, что моя мать погибла и мне нужно приехать на опознание", - сообщил он.

По словам Шевчика, из-за опасений за безопасность своей семьи он нанял охрану и обратился с заявлением в полицию.

Полиция открыла уголовное производство по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика 02

Автор: 

угрозы (859) Шевчик Дмитрий (8)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
А то як би ми дізналися про Шевчика до виборів?
показать весь комментарий
07.10.2020 15:54 Ответить
+6
Любой деятель от "слуги урода"по факту - конченая вонючая мразь. Или станет ею.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:04 Ответить
+3
Мы и про Зельчика до выборов знали, что он никчемный фигляр.
А 73% оказывается знали про него шо-то ещё.. И вот, - получили тухлый ЗЕфир.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А то як би ми дізналися про Шевчика до виборів?
показать весь комментарий
07.10.2020 15:54 Ответить
Мы и про Зельчика до выборов знали, что он никчемный фигляр.
А 73% оказывается знали про него шо-то ещё.. И вот, - получили тухлый ЗЕфир.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:01 Ответить
шевчик - это сын которого, малолетний мажор летел на аудио на красный свет и на пешеходном переходе сбил ребенка. После чего быковал и орал журналистам что "никому и ничего не должен!"
показать весь комментарий
07.10.2020 16:32 Ответить
Любой деятель от "слуги урода"по факту - конченая вонючая мразь. Или станет ею.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:04 Ответить
а не тот ли это шевчик, чье 18-летнее чадо сбило на переходе пешехода (по-моему ребенка)???
показать весь комментарий
07.10.2020 16:09 Ответить
То шо сбило - не главное. Печально, конечно, сынку больше 18-ти и отвечать по закону он обязан. Самое интересное, что по этому факту никакого дела открыто не было - благодаря папику. Если бы папик сказал: - Нарушил - пусть отвечает! - и было бы открыто дело, и был бы суд - я бы за него проголосовал не смотря на то, что он из зелени. Но не тут то было... Зелень оказалась очень зеленая и г......
показать весь комментарий
07.10.2020 17:05 Ответить
"Погрози сім'ї" - це тому мажору, який на пішохідному людину збив? Та й і я би не стримався, відпистив би, безо всяких погроз.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:20 Ответить
дитину, 10 рокив
показать весь комментарий
07.10.2020 16:33 Ответить
Недавно мала випадкову розмову з дільничним.Так ось він мені сказав,що н і к о л и поліція не порушує карну справу із-за погроз по телефону.Ніколи!Де докази.що підтверджують факт погроз?Но тут же велике цабе поскаржилось,нумо грудьми на амбразуру.До речі,як там синок-убивця себе почуває,сухарі насушив?
показать весь комментарий
07.10.2020 16:23 Ответить
А на вид такой крутой перец. И кто же ему угрожает, баба Паразка?
показать весь комментарий
07.10.2020 21:03 Ответить
мусара ватные шестерки этой швали донецкой типа не качегар не плотник защекан высотник конторская крыса щенок чей то выкормышь..там одно панибратство ваты и домбабве на метинвесте
показать весь комментарий
07.10.2020 21:22 Ответить
 
 