Полиция открыла уголовное производство по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога Шевчика

Полиция открыла уголовное производство по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, следственный отдел Криворожского отдела полиции открыл уголовное производство по ч.1 ст.129 Уголовного Кодекса (угроза убийством).

Она уточнила, что в заявлении Антона Шевчика - брата кандидата в мэры - сообщается о двух телефонных звонках.

По словам Старчевской, на данный момент личности звонивших еще не установлены.

"На данный момент длится досудебное расследование... Полиция предпринимает все соответствующие меры для установления лица или лиц, причастных к указанному уголовному правонарушению", - добавила Старчевская.

Как рассказал УНИАН Антон Шевчик, угрозы его семье поступали с незнакомого номера, а в первый раз это произошло 23 сентября.

"Звонивший представился сотрудником полиции, уточнил мое имя и год рождения и сказал, что моя мать погибла и мне нужно приехать на опознание", - сообщил он.

По словам Шевчика, из-за опасений за безопасность своей семьи он нанял охрану и обратился с заявлением в полицию.