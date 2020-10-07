3 745 22
В областной инфекционной больнице в Харькове осталось три места для пациентов с COVID-19: реанимация стабильно заполнена на 100%, - замдиректора Маслова
Три свободных места осталось в Харьковской областной инфекционной больницы на утро 7 октября.
Об этом сообщила заместитель директора больницы Валентина Маслова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на suspilne.media.
"По состоянию на утро находится 287 больных. Можем принять трех, до 290", - сказала Маслова.
Она также отметила, что днем 7 октября ожидается выписка части пациентов, поэтому свободных мест станет больше.
"Реанимация стабильно на 100% заполнена, другой ситуации нет. Стабильно 12 больных в реанимации, плюс больные в палатах интенсивной терапии на базе других отделений", - сообщила Маслова.
Проблема в том, что и в магазинах, и в транспорте, половина людей маски носят чисто формально - не закрывая органы дыхания, а то и вовсе снимают.
Чтобы люди низкосортные не занимали их а то им потом опять платить пособия льготы...
Хуже не будет правда?