В областной инфекционной больнице в Харькове осталось три места для пациентов с COVID-19: реанимация стабильно заполнена на 100%, - замдиректора Маслова

Три свободных места осталось в Харьковской областной инфекционной больницы на утро 7 октября.

Об этом сообщила заместитель директора больницы Валентина Маслова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на suspilne.media.

"По состоянию на утро находится 287 больных. Можем принять трех, до 290", - сказала Маслова.

Она также отметила, что днем ​​7 октября ожидается выписка части пациентов, поэтому свободных мест станет больше.

"Реанимация стабильно на 100% заполнена, другой ситуации нет. Стабильно 12 больных в реанимации, плюс больные в палатах интенсивной терапии на базе других отделений", - сообщила Маслова.