3 745 22

В областной инфекционной больнице в Харькове осталось три места для пациентов с COVID-19: реанимация стабильно заполнена на 100%, - замдиректора Маслова

Три свободных места осталось в Харьковской областной инфекционной больницы на утро 7 октября.

Об этом сообщила заместитель директора больницы Валентина Маслова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на suspilne.media.

"По состоянию на утро находится 287 больных. Можем принять трех, до 290", - сказала Маслова.

Она также отметила, что днем ​​7 октября ожидается выписка части пациентов, поэтому свободных мест станет больше.

"Реанимация стабильно на 100% заполнена, другой ситуации нет. Стабильно 12 больных в реанимации, плюс больные в палатах интенсивной терапии на базе других отделений", - сообщила Маслова.

больница (1451) карантин (16729) Харьков (7747) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+13
Харьковчане любят своего мэра за то, что он парки сделал красивые, фонтаны, лавочки поставил. А больницы - то все фигня, на них не попиаришься.
07.10.2020 16:08 Ответить
+8
И в Харькове и области конь не валялся по поводу мест для ковидных.Уже забито под завязку,новых принимать некуда.Г. Первомайский- к Гепе никакого отношения,кроме как Львиная доля работоспособных работает в Харькове,хотя до Харькова около 100 км.Все места заняты,реанимация -тоже.Местная власть должна использовать под госпитали дворцы спорта,пустующие ДК,и тд.Повышать расходы на ковидных,увеличивать доплаты ковидному медперсоналу.Полмиллиарда гатят на Зоо парк ,100 млн на на многоэтажную парковку,на ковид -7,6 млн.Ни копейки на зарплату.такова сущность Гепы.
07.10.2020 16:19 Ответить
+6
не свисти! степашка сказал толь половина коек занята...
07.10.2020 16:06 Ответить
думаю такое не только в Харькове
07.10.2020 16:32 Ответить
Пару дней назад иду мимо одной из горбольниц и вижу: "скорая", вокруг суета-беготня из родни и близких того, кто в "скорой", и - врачи-ковидники в синих плащах-дождевиках, очках и синих масках-тряпочках, каких-то резиновых ботах и зеленых перчатках как сантехники до локтей..такая вот "защита" у них. У меня был реальный шок от увиденного.
07.10.2020 20:04 Ответить
Не так подожди, местные бюджеты срезали в пользу государственного с заявлением что создается фонд для борьбы с ковидом. Этот фонд тратится на дороги, на мвд, на обеспечение выборов и тд. Но бюджет Харькова теперь должен еще раз скинутся на ковид? Тогда желательно в тот же фонд.
07.10.2020 16:54 Ответить
Потому гепа и свалил лечиться за границу, чтоб кому-то из Харьковчан лишнее место досталось )):
07.10.2020 23:48 Ответить
Да он также далек от этих вопросов как и Зе от всех они просто говорят даже не вникая что говорят положили текст прочитали и хорошо реальность и текст как две разные галактики а нам жить с этим
07.10.2020 17:56 Ответить
Ну наш народ сам виноват на улице людей в масках уже и не встретить
07.10.2020 16:11 Ответить
На улице маска и не особенно нужна, если дистанцию соблюдаешь.
Проблема в том, что и в магазинах, и в транспорте, половина людей маски носят чисто формально - не закрывая органы дыхания, а то и вовсе снимают.
07.10.2020 16:41 Ответить
Не скажите! Вчера наблюдал как из маршрутки высадили мадаму, снявшую маску на подбородок, и отказавшуюся ее надевать"Аянибаюсь". Высадили - "небойся" и дальше, дура.
07.10.2020 20:07 Ответить
Это, к сожалению, единичный случай. Видел в маршрутке такую же дуру, которая во-первых одела при входе в маршрутку "маску" из сеточки, а затем ее еще и стянула - хотя при такой маске это уже пофиг.
07.10.2020 20:12 Ответить
Хотелось бы своими глазами посмотреть, как кого-то высаживают. Каждый день еду в набитой битком маршрутке, меньшая половина в маске.
07.10.2020 23:53 Ответить
Пару недель назад у нас тоже половина в масках, вторая - на подбородке, а особо "непуганные" - вообще без, а сейчас, когда ежедневно +95-100 - начали носить маски как надо, а не под мордой: никому не хочется попасть в статистику или в больничку.
08.10.2020 00:04 Ответить
Так нужно концерт ещё один провести, и забить больницы до нового года вреред
07.10.2020 16:27 Ответить
Правильно, дайош по концерту каждый день. Быдло будет довольно!
07.10.2020 17:16 Ответить
Пора места выставлять на аукционе.
Чтобы люди низкосортные не занимали их а то им потом опять платить пособия льготы...
Хуже не будет правда?
07.10.2020 16:28 Ответить
така ситуація всюди..а Степанов ..бреше
07.10.2020 18:03 Ответить
кошмар
07.10.2020 18:08 Ответить
Нет коек? Не проблема. Гепа всех отвправит в Шарите.
07.10.2020 18:28 Ответить
Всіх на стадіон, де Полякова співала, на 500 ліжок вистачить.
07.10.2020 21:45 Ответить
что будете делать? в ТЦ Стадионах и других местах делать временные больницы как Европа весной?
07.10.2020 22:08 Ответить
 
 