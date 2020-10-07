МАУ отменяет все рейсы в Ереван до конца октября из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" приняла решение об отмене рейсов в Ереван по 31 октября 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы МАУ.

В сообщении отмечается: "Соответствующий шаг обусловлен высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Данное решение синхронизируется с позицией Государственной авиационной службы Украины о существовании высокого уровня рисков на неопределенный срок.

МАУ будет внимательно следить за развитием событий и примет решение по выполнению дальнейших рейсов в Ереван в конце октября. МАУ рассчитывает возобновить выполнение рейсов в Армению после стабилизации ситуации. Определяющим фактором будет подтверждение высокого уровня безопасности полетов в данном регионе.

Представители авиакомпании обеспечат необходимую коммуникацию с пассажирами, которые уже приобрели билеты на рейсы в Ереван, и предоставят им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две украинские авиакомпании отменили рейсы в Армению и Азербайджан