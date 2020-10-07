РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7742 посетителя онлайн
Новости
607 5

МАУ отменяет все рейсы в Ереван до конца октября из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе

МАУ отменяет все рейсы в Ереван до конца октября из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" приняла решение об отмене рейсов в Ереван по 31 октября 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации пресс-службы МАУ. 

В сообщении отмечается: "Соответствующий шаг обусловлен высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Данное решение синхронизируется с позицией Государственной авиационной службы Украины о существовании высокого уровня рисков на неопределенный срок.

МАУ будет внимательно следить за развитием событий и примет решение по выполнению дальнейших рейсов в Ереван в конце октября. МАУ рассчитывает возобновить выполнение рейсов в Армению после стабилизации ситуации. Определяющим фактором будет подтверждение высокого уровня безопасности полетов в данном регионе.

Представители авиакомпании обеспечат необходимую коммуникацию с пассажирами, которые уже приобрели билеты на рейсы в Ереван, и предоставят им всю необходимую поддержку, которую предусматривает данная ситуация".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две украинские авиакомпании отменили рейсы в Армению и Азербайджан

Автор: 

МАУ (331) Нагорный Карабах (471)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там уже неделю война идет ..
показать весь комментарий
07.10.2020 16:17 Ответить
Русское аналоГовнетное ПВО не различает гражданский борт от военного, посадят за руль бука какую нибудь макаку, она и нажмет кнопку. Как с мн17. Лучше не приближаться.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:23 Ответить
Главное, чтобы из Еревана не ломанулись в Украину карабахнашевцы.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:27 Ответить
Я думаю, это негласная помощь Азербайджану, чтобы оболваненных киселёвско-соловьёвской пропагандой "добровольцев" армян отсечь...
показать весь комментарий
07.10.2020 16:27 Ответить
 
 