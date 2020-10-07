РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7742 посетителя онлайн
Новости
1 060 3

Говорили о вызовах, связанных с милитаризацией Крыма, - Кулеба и Аваков встретились с советником британского премьера Кварри

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Лондоне встретились с советником премьер-министра Великобритании Дэвидом Кварри и обсудили сотрудничество по безопасности Украины и Великобритании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"В Лондоне обсудили сотрудничество по безопасности Украины и Великобритании с советником премьер-министра Дэвидом Кварри. Новое соглашение открывает новые амбициозные перспективы. Говорили о вызовах безопасности милитаризации Крыма и о совместном противодействии гибридным угрозам, в том числе со стороны РФ", - написал Кулеба.

Аваков сообщил в Twitter, что в ходе встречи с Кварри они обсудили план сотрудничества и обмена информацией для противодействия гибридной войне, которую ведет РФ. "Мы сотрудничаем как близкие партнеры против общих угроз!" - подчеркнул министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чета Зеленских встретилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими. ФОТО

Говорили о вызовах, связанных с милитаризацией Крыма, - Кулеба и Аваков встретились с советником британского премьера Кварри 01

Автор: 

Аваков Арсен (3445) безопасность (1130) Великобритания (5137) Кулеба Дмитрий (2882)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посыл "мусора не люди", Авякан передал Скотленд Ярду?
показать весь комментарий
07.10.2020 16:30 Ответить
Не подумал бы что скажу такое...но Аваков на данный момент наверное самый адекватный и патриотичных чел в правительстве...сам в шоке !!!
показать весь комментарий
07.10.2020 16:34 Ответить
Унас занимаются международніми отношениями прежде Аваков и Ермак а Зе вообще не отсвечивает его как собачку эти два держат на поводке
показать весь комментарий
07.10.2020 17:51 Ответить
 
 