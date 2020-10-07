Говорили о вызовах, связанных с милитаризацией Крыма, - Кулеба и Аваков встретились с советником британского премьера Кварри

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Лондоне встретились с советником премьер-министра Великобритании Дэвидом Кварри и обсудили сотрудничество по безопасности Украины и Великобритании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"В Лондоне обсудили сотрудничество по безопасности Украины и Великобритании с советником премьер-министра Дэвидом Кварри. Новое соглашение открывает новые амбициозные перспективы. Говорили о вызовах безопасности милитаризации Крыма и о совместном противодействии гибридным угрозам, в том числе со стороны РФ", - написал Кулеба.

Аваков сообщил в Twitter, что в ходе встречи с Кварри они обсудили план сотрудничества и обмена информацией для противодействия гибридной войне, которую ведет РФ. "Мы сотрудничаем как близкие партнеры против общих угроз!" - подчеркнул министр.

