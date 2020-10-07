РУС
Тернопольский горсовет хочет через суд признать незаконным постановление Кабмина о карантинных зонах

Тернопольский горсовет хочет через суд признать незаконным постановление Кабмина о карантинных зонах

Тернопольский городской совет обратился в Окружной админсуд Киева с просьбой признать противоправными и недействительными постановление Кабинета Министров об установлении карантина и внедрение противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Тернопольский городской совет подал в суд на Кабинет Министров Украины и просит ОАСК признать противоправными и недействительными пункты 1-36 постановления Кабинета Министров Украины №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Речь идет о постановлении, который устанавливает в регионах "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный" уровни эпидемиологической опасности.

Ранее в ОАСК поступил аналогичный иск от Ивано-Франковского городского совета.

Респект!
07.10.2020 16:53 Ответить
А ще краще через суд заборонити самий вірус на території Тернопільської області! А ще Ірину Білик запросіть виступити.
У боротьбі за владу і перед виборами на яку тільки дурню не йдуть...
07.10.2020 17:19 Ответить
Кабмін немає права на такі постанови
07.10.2020 18:03 Ответить
ну таки можете почитать открытое письмо бельгийских врачей . до него было американских , английских и по моему швейцарских . которые конкретно с фактами пишут. что это обычное ОРВИ которое абсолютно не выходит за рамки привычного течения для ОРВИ и то что происходит вокруг него какой то бред
07.10.2020 18:33 Ответить
От обычного ОРВИ больницы переполнены во многих странах мира. Что об этом пишут в откритых письмах врачи?
07.10.2020 21:14 Ответить
Мало случаев в области? пожалуста снимайте. закрыть область на вьезд и выезд и пусть отменяют все.... почти каждый день новый рекорд.....
07.10.2020 22:04 Ответить
 
 