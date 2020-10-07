Тернопольский горсовет хочет через суд признать незаконным постановление Кабмина о карантинных зонах
Тернопольский городской совет обратился в Окружной админсуд Киева с просьбой признать противоправными и недействительными постановление Кабинета Министров об установлении карантина и внедрение противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.
"Тернопольский городской совет подал в суд на Кабинет Министров Украины и просит ОАСК признать противоправными и недействительными пункты 1-36 постановления Кабинета Министров Украины №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
Также на Цензор.НЕТ: В Украине за сутки рекордные 4 753 новых случая COVID-19, - Степанов. ВИДЕО
Речь идет о постановлении, который устанавливает в регионах "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный" уровни эпидемиологической опасности.
Ранее в ОАСК поступил аналогичный иск от Ивано-Франковского городского совета.
