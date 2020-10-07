Абромавичус об увольнении из "Укроборонпрома": Это было запланировано с самого начала. У меня была договоренность с Зеленским
Бывший гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что у него была договоренность с командой и президентом, что он будет работать на операционном уровне 2-3 месяца, стабилизирует ситуацию внутри концерна, запустит аудит, а затем команда продолжит то, что делается сейчас.
Об этом он сказал в интервью "Громадському радіо", передает Цензор.НЕТ.
"Я уже три месяца, как написал заявление об увольнении. Это был ожидаемый план с самого начала, с тех пор, как получил эту должность. У меня была договоренность с моей командой и президентом, что я буду работать на операционном уровне 2-3 месяца, мы стабилизируем ситуацию внутри концерна, запустим аудит, разработаем стратегические документы и затем команда продолжит то, что делается сейчас. В обществе бытует мнение, что предприятия "Укроборонпрома" уничтожались последние 2 года. Это не совсем корректно. Они уничтожались с самого начала независимости, по моему мнению. Ими руководили очень непрозрачно и очень несовременно. Я надеюсь, что после того, как я возглавил этот концерн, мы поставили точку в этом вопросе", - отметил Абромавичус.
По его словам, за год "такие сложные компании не реформируются".
"Когда президент предлагал мне эту должность, я говорил, что трансформация "Укроборонпрома" будет длиться 5 лет. Мы еще только в начале трансформации. Мы имеем третьего министра финансов, другого министра обороны. Менялись руководители Офиса президента, Совета национальной безопасности и обороны, было создано новое министерство. Когда ты постоянно общаешься с новыми людьми, это занимает время. А Министерство обороны - одна из самых бюрократичных организаций в стране. Это мы также должны менять. Я обсуждал с президентом мое увольнение за несколько дней до того, как был назначен господин Уруский. Самое главное со стороны нового министерства - не вмешиваться в кадровую политику и финансовые вопросы "Укроборонпрома". Надеюсь, они с командой "Укроборонпрома" будут иметь общее видение о трансформации концерна", - добавил бывший гендиректор "Укроборонпрома".
На вопрос о дальнейших планах он ответил: "Я 22 года провел в частном секторе, хочу продолжить инвестиционные проекты, которыми я занимался еще до того, как возглавил "Укроборонпром". Это касается сельского хозяйства, недвижимости в странах ЕС. Сейчас я сказал бы, что моя миссия в "Укроборонпроме" , скорее всего, закончена".
Ты справился, очередной фанерный Буратино.
Государственный концерн "Укроборонпром" официально закончил 1-й квартал 2020 года с убытком в 681 млн грн.
Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении https://censor.net/.
Согласно данным, госконцерн закончил 2018 год с доходом в 3,58 млрд грн, в то же время 1-й квартал нынешнего года предприятие закончило с убытком в 681 млн грн.Источник: https://censor.net/ru/n3212063
та,видно,зовсім хрінові там справи,раз ці кровопивці рвуть кігті...
ушел, правда, лишь один
А исходя из слов коломойского, свинарчуков награждать нужно.
А исходя из цифр прибыли конторки за прошлогодние 6 мес., так печалька вообще.
А что там Танюша нам про ЕС пишет....
ЕС написали что думают. Да и говорили - не банкомат и точка.
Вы опровергает поговорку:"плохого человека "Таня" не назовут".
Видимо сеансы уринотерапии на вас влияют)))
И не надо здесь свою страсть к уринотерапии приписывать мне. Видно, метод вам реально близок
А в ЕС реально в шоке от реформ Зе.