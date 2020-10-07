РУС
Новости
Абромавичус об увольнении из "Укроборонпрома": Это было запланировано с самого начала. У меня была договоренность с Зеленским

Бывший гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что у него была договоренность с командой и президентом, что он будет работать на операционном уровне 2-3 месяца, стабилизирует ситуацию внутри концерна, запустит аудит, а затем команда продолжит то, что делается сейчас.

Об этом он сказал в интервью "Громадському радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Я уже три месяца, как написал заявление об увольнении. Это был ожидаемый план с самого начала, с тех пор, как получил эту должность. У меня была договоренность с моей командой и президентом, что я буду работать на операционном уровне 2-3 месяца, мы стабилизируем ситуацию внутри концерна, запустим аудит, разработаем стратегические документы и затем команда продолжит то, что делается сейчас. В обществе бытует мнение, что предприятия "Укроборонпрома" уничтожались последние 2 года. Это не совсем корректно. Они уничтожались с самого начала независимости, по моему мнению. Ими руководили очень непрозрачно и очень несовременно. Я надеюсь, что после того, как я возглавил этот концерн, мы поставили точку в этом вопросе", - отметил Абромавичус.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Команда "Укроборонпрома" работает в штатном режиме, отставка Абромавичуса была запланированной, - Найем

По его словам, за год "такие сложные компании не реформируются".

"Когда президент предлагал мне эту должность, я говорил, что трансформация "Укроборонпрома" будет длиться 5 лет. Мы еще только в начале трансформации. Мы имеем третьего министра финансов, другого министра обороны. Менялись руководители Офиса президента, Совета национальной безопасности и обороны, было создано новое министерство. Когда ты постоянно общаешься с новыми людьми, это занимает время. А Министерство обороны - одна из самых бюрократичных организаций в стране. Это мы также должны менять. Я обсуждал с президентом мое увольнение за несколько дней до того, как был назначен господин Уруский. Самое главное со стороны нового министерства - не вмешиваться в кадровую политику и финансовые вопросы "Укроборонпрома". Надеюсь, они с командой "Укроборонпрома" будут иметь общее видение о трансформации концерна", - добавил бывший гендиректор "Укроборонпрома".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Абромавичуса с поста гендиректора "Укроборонпрома" и назначил и.о. Фоменко, - указ

На вопрос о дальнейших планах он ответил: "Я 22 года провел в частном секторе, хочу продолжить инвестиционные проекты, которыми я занимался еще до того, как возглавил "Укроборонпром". Это касается сельского хозяйства, недвижимости в странах ЕС. Сейчас я сказал бы, что моя миссия в "Укроборонпроме" , скорее всего, закончена".

Зеленский Владимир (21968) увольнение (2710) Укроборонпром (1241) Абромавичус Айварас (481)
Договорились, чтобы обвалил Укроборонпром?
Ты справился, очередной фанерный Буратино.
07.10.2020 16:54 Ответить
конечно была договоренность. завалить работу "Укроборонпрома". с чем ты успешно справился

Государственный концерн "Укроборонпром" официально закончил 1-й квартал 2020 года с убытком в 681 млн грн.
Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении https://censor.net/.
Согласно данным, госконцерн закончил 2018 год с доходом в 3,58 млрд грн, в то же время 1-й квартал нынешнего года предприятие закончило с убытком в 681 млн грн.Источник: https://censor.net/ru/n3212063
07.10.2020 16:56 Ответить
Убить оборонку и тихо отвалить. А чо, нормальный договор...
07.10.2020 16:57 Ответить
И что ты сделал???
07.10.2020 16:54 Ответить
Вони з Найомом ще й намагались відгавкатись https://ukroboronprom.com.ua/uk/pro-golovne/pershe-pivrichchya-2020-roku-ukroboronprom-zavershyv-iz-prybutkom-vidpovid-yuriyu-butusovu.html ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ УКРОБОРОНПРОМ ЗАВЕРШИВ ІЗ ПРИБУТКОМ - ВІДПОВІДЬ ЮРІЮ БУТУСОВУ
та,видно,зовсім хрінові там справи,раз ці кровопивці рвуть кігті...
07.10.2020 19:15 Ответить
за такую договоренность - поработать 2-3 месяца и свалить - оба достойны похвал..
ушел, правда, лишь один
07.10.2020 17:58 Ответить
Исходя из решения суда про брехню предвыборную, свинарчуки тоже честно работали.
А исходя из слов коломойского, свинарчуков награждать нужно.
А исходя из цифр прибыли конторки за прошлогодние 6 мес., так печалька вообще.
А что там Танюша нам про ЕС пишет....
ЕС написали что думают. Да и говорили - не банкомат и точка.
Вы опровергает поговорку:"плохого человека "Таня" не назовут".
Видимо сеансы уринотерапии на вас влияют)))
07.10.2020 18:16 Ответить
Про 'не банкомат'- это не тот ес написал, а другая организация, использующая эту аббревиатуру. Там уже в ЕС в шоке от таких вольных трактовок и некорректных переводов.

И не надо здесь свою страсть к уринотерапии приписывать мне. Видно, метод вам реально близок
07.10.2020 18:29 Ответить
А 'честная работа' свинарчуков ярко подтверждена недвижимость в миллионы долларов свинарчука джуниор. Это ж очевидно.
07.10.2020 18:34 Ответить
Танюша, так и у зели и у хозяина его недвижимость и счета. Засцаные глаза не видят?
А в ЕС реально в шоке от реформ Зе.
07.10.2020 18:55 Ответить
ЗРАДА!!! Порох еСчо не высказал своего мнения. ЗРАДА!!!
07.10.2020 17:03 Ответить
Ахаха... это был такой хитрый план, поработать 2-3 месяца, и свалить))
07.10.2020 17:10 Ответить
прилаштував пуштуна, не знайшов нічо на свинарчука і звалив... чим не ******** домовлена антикорипційна реформа... епоха зєрехворм і антикорупції хворева
07.10.2020 17:16 Ответить
у цього ...авичуса була домовленість із зеленою шмарклею про розвал укроборонпрому у найкоротший час, ось так ************** тварюет і вбивають Україну! Що будемо й далі сидіти та дивитись на всю цю зелену *******?
07.10.2020 17:19 Ответить
Оце, ска, достабілізував!!!!!
07.10.2020 17:31 Ответить
Не шумите, это называется просто тихо уйти, аккуратно закрыв за собой дверь.
07.10.2020 18:21 Ответить
млять вони вже дістали всі ці зеленошмарклеві закордонні анчоуси!
07.10.2020 20:50 Ответить
))))))
08.10.2020 00:38 Ответить
правильно. молодец.
08.10.2020 03:53 Ответить
Непогано було б, якби і вся інша зелена плєсєнь зібрала б свої манатки та пішла би геть.
08.10.2020 04:07 Ответить
 
 