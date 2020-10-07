Абромавичус об увольнении из "Укроборонпрома": Это было запланировано с самого начала. У меня была договоренность с Зеленским

Бывший гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что у него была договоренность с командой и президентом, что он будет работать на операционном уровне 2-3 месяца, стабилизирует ситуацию внутри концерна, запустит аудит, а затем команда продолжит то, что делается сейчас.

Об этом он сказал в интервью "Громадському радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Я уже три месяца, как написал заявление об увольнении. Это был ожидаемый план с самого начала, с тех пор, как получил эту должность. У меня была договоренность с моей командой и президентом, что я буду работать на операционном уровне 2-3 месяца, мы стабилизируем ситуацию внутри концерна, запустим аудит, разработаем стратегические документы и затем команда продолжит то, что делается сейчас. В обществе бытует мнение, что предприятия "Укроборонпрома" уничтожались последние 2 года. Это не совсем корректно. Они уничтожались с самого начала независимости, по моему мнению. Ими руководили очень непрозрачно и очень несовременно. Я надеюсь, что после того, как я возглавил этот концерн, мы поставили точку в этом вопросе", - отметил Абромавичус.

По его словам, за год "такие сложные компании не реформируются".

"Когда президент предлагал мне эту должность, я говорил, что трансформация "Укроборонпрома" будет длиться 5 лет. Мы еще только в начале трансформации. Мы имеем третьего министра финансов, другого министра обороны. Менялись руководители Офиса президента, Совета национальной безопасности и обороны, было создано новое министерство. Когда ты постоянно общаешься с новыми людьми, это занимает время. А Министерство обороны - одна из самых бюрократичных организаций в стране. Это мы также должны менять. Я обсуждал с президентом мое увольнение за несколько дней до того, как был назначен господин Уруский. Самое главное со стороны нового министерства - не вмешиваться в кадровую политику и финансовые вопросы "Укроборонпрома". Надеюсь, они с командой "Укроборонпрома" будут иметь общее видение о трансформации концерна", - добавил бывший гендиректор "Укроборонпрома".

На вопрос о дальнейших планах он ответил: "Я 22 года провел в частном секторе, хочу продолжить инвестиционные проекты, которыми я занимался еще до того, как возглавил "Укроборонпром". Это касается сельского хозяйства, недвижимости в странах ЕС. Сейчас я сказал бы, что моя миссия в "Укроборонпроме" , скорее всего, закончена".