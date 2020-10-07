РУС
Требования Азербайджана по выводу армянских войск из Нагорного Карабаха вряд ли выполнимы, - Боррель

Требования азербайджанской стороны по выводу армянских войск из Нагорного Карабаха едва ли выполнимы.

Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Борреля, министр иностранных дел Азербайджана заявил ему, что для прекращения конфликта в Карабахе необходим вывод Вооруженных сил Армении из региона. Боррель отметил, что эти слова обеспокоили его и ситуация в регионе ухудшается.

Он также заявил, что озабочен высказываниями главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, заявившего накануне в Баку о полной поддержке позиции Азербайджана. Однако Боррель сообщил, что осуждает идею "предпринять решительные действия" против Турции и Азербайджана.

По его словам, в ЕС делают то, что должны, а именно поддерживают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как считает верховный представитель Евросоюза, важно принудить стороны к прекращению огня и не допустить дальнейшего участия Турции в конфликте.

Азербайджан (817) Армения (839) Нагорный Карабах (471) Боррель Жозеп (785)
Топ комментарии
+60
Черговий приклад європейської імпотенції щодо протидії агресору і агресії . Не захочуть вірмени покидати Карабах дипломатичним шляхом - будуть викинуті військовою силою Азербайджану, але крові з обох сторін проллється значно більше.
07.10.2020 17:04 Ответить
+39
Та идите вы нахер со своими "минскими группами"!Требуйте у оккупантов освободить захваченные земли,а не у Азербайджана,которому вы мозги парите 30 лет,чтоб он молчал и дальше
07.10.2020 17:09 Ответить
+37
Резолюции ООН Борелю не выполнимы.
Тогда нафиг он нужен?
07.10.2020 17:09 Ответить
ну посмотрим кто кого
07.10.2020 17:53 Ответить
В крайнем случае турок можно привлечь. У них опыт есть
08.10.2020 00:23 Ответить
Это вряд-ли .
07.10.2020 22:03 Ответить
Еще одна газпромовская консерва вскрылась.
07.10.2020 17:59 Ответить
значит будут бить армян....
07.10.2020 18:16 Ответить
Вместо этой мягкотелой бредятины надо просто призвать армян освободить оккупированные территории. Этого требуют международные нормы, простая логика и простая справедливость.
07.10.2020 18:28 Ответить
Просто європейці завжди хочуть виглядати "миротворцями".
А тут, якщо Азербайджану вдастся повернути силою свої території, не залишиться місця для різного роду "глибоких стурбованостей" і "крайніх занепокоєностей".
Якщо інші побачать ефективність азербайджанського способу дій, то всі інші почнуть відразу посилати нахєр "глибоко-стурбованих". )))
А поговоріть?!!! (с)
07.10.2020 18:56 Ответить
очередное лицемерие - точно так и Украину они сдают гитлеру, потому что восстановление суверенитета Украины "едва ли выполнимо"
07.10.2020 18:35 Ответить
Выполнимо !

Правда для этого должна развалится РФ
Но к этому все и идет
http://liv.piramidin.com/politica/kalashnikov_m/kalashnikov_m_krah_putinskoi_rossii/kalashnikov_m_krah_putinskoi_rossii.htm Крах путинской России

Вимоги Азербайджану щодо виведення вірменських військ з Нагірного Карабаху навряд чи здійсненні, - Боррель
07.10.2020 23:09 Ответить
Опять трудности перевода?
Не "врядли будут выполнены",а скорей "врядли захотят выполнять".
Значит должен быть комплекс мер,по "териториальной целостности" как Азерб. так и Армен.
Какие еще меры есть в распоряжении Бореля?
Кроме бесконечной говорильни? Ведь оккупировано не 20% территории ЕС,а Азербайджана!
07.10.2020 19:04 Ответить
по морді відать етнічєскій ормянін...
07.10.2020 21:00 Ответить
Вот и сказочке конец .
07.10.2020 22:02 Ответить
охренеть старый пень.. а нахер ты там сидишь? что бы небыло войны? дак надо тогда сразу пресекать конфликты как только они возникли. то есть ещё 30ть лет назад надо было нагнуть ******** и армяшек по полной(да так что бы не повадно было) - как только они это организовали.
а так 30ть лет **** территории оккупированы и оно сидит там хамона обожралось и ****** что мы за мыр...
нахер гнать таких в шею миролюбов. подигрывают москалям.
так можно начинать любые движухи, а как назад освободить - дак люди гибнуть, нельзя, не хорошо.
нормальная позиция.... кастраты
07.10.2020 22:37 Ответить
не хотят? вывезут.они все правильно делают
08.10.2020 06:49 Ответить
