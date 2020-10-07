Требования Азербайджана по выводу армянских войск из Нагорного Карабаха вряд ли выполнимы, - Боррель

Требования азербайджанской стороны по выводу армянских войск из Нагорного Карабаха едва ли выполнимы.

Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на ЛІГА.

По словам Борреля, министр иностранных дел Азербайджана заявил ему, что для прекращения конфликта в Карабахе необходим вывод Вооруженных сил Армении из региона. Боррель отметил, что эти слова обеспокоили его и ситуация в регионе ухудшается.

Он также заявил, что озабочен высказываниями главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, заявившего накануне в Баку о полной поддержке позиции Азербайджана. Однако Боррель сообщил, что осуждает идею "предпринять решительные действия" против Турции и Азербайджана.

По его словам, в ЕС делают то, что должны, а именно поддерживают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как считает верховный представитель Евросоюза, важно принудить стороны к прекращению огня и не допустить дальнейшего участия Турции в конфликте.