Требования Азербайджана по выводу армянских войск из Нагорного Карабаха вряд ли выполнимы, - Боррель
Требования азербайджанской стороны по выводу армянских войск из Нагорного Карабаха едва ли выполнимы.
Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на ЛІГА.
По словам Борреля, министр иностранных дел Азербайджана заявил ему, что для прекращения конфликта в Карабахе необходим вывод Вооруженных сил Армении из региона. Боррель отметил, что эти слова обеспокоили его и ситуация в регионе ухудшается.
Он также заявил, что озабочен высказываниями главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, заявившего накануне в Баку о полной поддержке позиции Азербайджана. Однако Боррель сообщил, что осуждает идею "предпринять решительные действия" против Турции и Азербайджана.
По его словам, в ЕС делают то, что должны, а именно поддерживают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как считает верховный представитель Евросоюза, важно принудить стороны к прекращению огня и не допустить дальнейшего участия Турции в конфликте.
А тут, якщо Азербайджану вдастся повернути силою свої території, не залишиться місця для різного роду "глибоких стурбованостей" і "крайніх занепокоєностей".
Якщо інші побачать ефективність азербайджанського способу дій, то всі інші почнуть відразу посилати нахєр "глибоко-стурбованих". )))
А поговоріть?!!! (с)
Правда для этого должна развалится РФ
Но к этому все и идет
http://liv.piramidin.com/politica/kalashnikov_m/kalashnikov_m_krah_putinskoi_rossii/kalashnikov_m_krah_putinskoi_rossii.htm Крах путинской России
Не "врядли будут выполнены",а скорей "врядли захотят выполнять".
Значит должен быть комплекс мер,по "териториальной целостности" как Азерб. так и Армен.
Какие еще меры есть в распоряжении Бореля?
Кроме бесконечной говорильни? Ведь оккупировано не 20% территории ЕС,а Азербайджана!
а так 30ть лет **** территории оккупированы и оно сидит там хамона обожралось и ****** что мы за мыр...
нахер гнать таких в шею миролюбов. подигрывают москалям.
так можно начинать любые движухи, а как назад освободить - дак люди гибнуть, нельзя, не хорошо.
нормальная позиция.... кастраты