Более 1,6 тыс. человек эвакуировано из 14 населенных пунктов из-за взрывов на военных складах под Рязанью, - МЧС РФ

Сотрудники МЧС эвакуировали более 1,6 тыс. жителей из 14 населенных пунктов Рязанской области, где произошёл пожар на складе с боеприпасами.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, из 14 населенных пунктов эвакуировано более 1 600 человек", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России, 50 человек и четыре единицы техники ЦСООР (Центр по проведению спасательных операций особого риска) "Лидер", в том числе две пиротехнические аварийно-спасательные машины, а также специалисты ВНИИПО (Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны) с робототехническим комплексом тяжелого класса.

В настоящее время ведомство наращивает группировку спасателей на месте ЧП. "К реагированию привлечены 100 человек и 26 единиц техники", - отметили в пресс-службе.

Смотрите также: Военные склады взрываются под Рязанью: "Тут, короче, п#здец, катастрофа конкретная. #башит со всех сторон. Снаряды, осколки осыпаются!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что в Рязанской области в результате возгорания травы произошел пожар на территории складов с боеприпасами. В результате боеприпасы начали взрываться.

Топ комментарии
+12
Лоси с бумерангом.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:18 Ответить
+11
Це бумеранг чи лосі?
показать весь комментарий
07.10.2020 17:09 Ответить
+10
Искру с Луганской области аж туда занесло, надо же какой сильный ветер!
показать весь комментарий
07.10.2020 17:17 Ответить
А нагорода паліям буде?
показать весь комментарий
07.10.2020 17:09 Ответить
групповуха спасателей на МИ--8 спешит на помощь...
показать весь комментарий
07.10.2020 17:11 Ответить
Знов візітка Яроша? Крівавий Пастор за зарювальним аппаратом? Чи Зоря та Шкіряк пакостять?

07.10.2020 17:16 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2020 17:16 Ответить
Охраняли склады Гастрабайтеры одной из Азиатских стран.

07.10.2020 17:19 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2020 17:19 Ответить
Скорее всего инопланетяне.У нас такое схавали ))
показать весь комментарий
07.10.2020 17:24 Ответить
Безпилотник ?
показать весь комментарий
07.10.2020 17:30 Ответить
Безшофёрник.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:43 Ответить
Гори-гори ясно, чтобы не погасло 🔥🔥🔥😁😁😁!!!
показать весь комментарий
07.10.2020 17:43 Ответить
могу бензина подвести....
показать весь комментарий
07.10.2020 17:59 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2020 18:16 Ответить
а чому тільки один склад горить ? осінь повно сухої трави , повинно горіти по всій кацапії !

07.10.2020 18:17 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2020 18:17 Ответить
на сьогодні одна з самих чудових новин!!!!! бальзам отримують багато людей....

07.10.2020 18:18 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2020 18:18 Ответить
а не надо было злить Турчинатора
показать весь комментарий
07.10.2020 18:28 Ответить
Виходить ху@ло мародер, підриває свої склади? Так 73% дебілів?

07.10.2020 18:35 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2020 18:35 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2020 19:19 Ответить
А це ще крокодилів ми не вивели морозостійких!
показать весь комментарий
08.10.2020 01:38 Ответить
 
 