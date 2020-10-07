Более 1,6 тыс. человек эвакуировано из 14 населенных пунктов из-за взрывов на военных складах под Рязанью, - МЧС РФ
Сотрудники МЧС эвакуировали более 1,6 тыс. жителей из 14 населенных пунктов Рязанской области, где произошёл пожар на складе с боеприпасами.
Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, из 14 населенных пунктов эвакуировано более 1 600 человек", - сказали в ведомстве.
По данным МЧС, в готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России, 50 человек и четыре единицы техники ЦСООР (Центр по проведению спасательных операций особого риска) "Лидер", в том числе две пиротехнические аварийно-спасательные машины, а также специалисты ВНИИПО (Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны) с робототехническим комплексом тяжелого класса.
В настоящее время ведомство наращивает группировку спасателей на месте ЧП. "К реагированию привлечены 100 человек и 26 единиц техники", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области в результате возгорания травы произошел пожар на территории складов с боеприпасами. В результате боеприпасы начали взрываться.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а не надо было злить Турчинатора