Новости
3 027 22

Оккупанты пригоняют военную технику к Новоазовску, нарушая меморандум о разведении сил, - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации фиксирует нарушение Россией договоренностей Трехсторонней контактной группы. Россияне продолжают поставлять на оккупированный Донбассе вооружение и военную технику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, для того, чтобы скрыть перемещение сил и средств, оккупанты используют грунтовые дороги, ведущие в обход официальных пунктов пропуска, чтобы их не заметили наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ. Об одном из случаев наблюдатели сообщили в отчете от 5 октября.

"На окраине Гусельщиково, вблизи Новоазовска, где нет пунктов пропуска, наблюдатели ОБСЕ заметили белый автомобиль с надписью "военная инспекция" на русском языке, который стоял возле автодороги. На этой самой дороге они увидели свежие следы от боевой машины пехоты, ведущие к Патриотичному на Донетчине", - отметили в командовании.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что вышеизложенные факты свидетельствуют о нарушении Меморандума о выполнении положений Протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 года, в частности п.5 о запрете на размещение тяжелых вооружений и военной техники в районе Новоазовска, по мониторингу ОБСЕ.

+10
и нафига они скрываются, зелох все равно ниче не сделает
07.10.2020 17:11 Ответить
+8
Клоун запроданец , в упор не видит и даже наперёд оправдывает , поджоги на Луганщине и наступление оккупантов !
07.10.2020 17:38 Ответить
+6
Якась стрьомна назва - СЦКК. )))
07.10.2020 17:07 Ответить
Якась стрьомна назва - СЦКК. )))
07.10.2020 17:07 Ответить
со смыслом зато ))
07.10.2020 17:14 Ответить
Клоун запроданец , в упор не видит и даже наперёд оправдывает , поджоги на Луганщине и наступление оккупантов !
07.10.2020 17:38 Ответить
Заплачте.
07.10.2020 17:10 Ответить
и нафига они скрываются, зелох все равно ниче не сделает
07.10.2020 17:11 Ответить
Зебиле звони %уйлу поговорить надо и проси чтоб обратно отгоняли,заодно поздравиш ботоксного с др будет повод
07.10.2020 17:15 Ответить
а-я-яй! ню-ню-ню...
07.10.2020 17:15 Ответить
-- реакция президента Украины зеленскаго на данное сообщение.
07.10.2020 17:39 Ответить
навіщо ви теє із бубочкою робите, окупанти кляті!
він же ж просто припинив стріляти!
07.10.2020 17:21 Ответить
За президента малороса і не дивно.
07.10.2020 17:22 Ответить
*********** членограя , я никогда под расстрелом не назову это💩🤮🤡🤢 ничтожество пр.
07.10.2020 17:45 Ответить
фигня... преЗЕдент все равно это как-то оправдает ))))
07.10.2020 17:42 Ответить
х..ня всі ци сцицика ..моніторінгові місії ОБСЄ ..мінські групи та ін. Як показує реальність ніхто нам за нас нашу окуповану землю не звільнить... Мінській група ОБСЄ по Карабаху 30 років за нос водить Азербайджан. Рада безпеки ООН -4 резолюції прийняв ..в той час коли війська та найманці з РФ допомогали вірменам окупувати частку території Азербайджану....Все це дурня..Практика що у Карабасі, що у Хорватії показує, що військовий наступ))
07.10.2020 17:52 Ответить
Да плевать они хотели на меморандумы. Просто шмаркля сам себя в угол загоняет. Кстати, а когда Майдан и импичмент ?
07.10.2020 17:58 Ответить
Мумурандом...
07.10.2020 18:01 Ответить
Помнится что Новоазовск в августе-сентябре был сдан кацапам и их местным союзникам без единого выстрела. В то достопамятное время Петя Порошенко героически сдавал одну позицию за другой, опережая желания кремлевского гнома. Вероятно по тому что в Новоазовске не было его предприятий, а конфеты Рошен в этом населенном пункте продавались не достаточно хорошо.
07.10.2020 18:23 Ответить
Понимаешь, просто будущему Генералиссимусу и его последователям, в 14 году было комфортнее воевать из Маасквы.
07.10.2020 19:54 Ответить
Потім будуть зелені ідіоти бігати і волати - внєзапно, без обьявления войни, когда все спали...
07.10.2020 18:33 Ответить
На зелених iдiотiв випала важка доля, копирсатись у проблемах якi зробив попереднiй Великий патрiот офшорних рахункiв, i якi у свою чергу бентежили цього могутнього лiдера нашоi краiни значно сильнi ше.
07.10.2020 20:10 Ответить
"Да этого не может быть !!! этА Хфейк !!! я смотре в глаза Хутина !!!" - из коллекции Зеленского поца
07.10.2020 18:55 Ответить
А вы думали,о-другому?!
07.10.2020 20:38 Ответить
надеялись что все будет как на бумаге ?
07.10.2020 21:43 Ответить
 
 