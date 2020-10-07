Оккупанты пригоняют военную технику к Новоазовску, нарушая меморандум о разведении сил, - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации фиксирует нарушение Россией договоренностей Трехсторонней контактной группы. Россияне продолжают поставлять на оккупированный Донбассе вооружение и военную технику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, для того, чтобы скрыть перемещение сил и средств, оккупанты используют грунтовые дороги, ведущие в обход официальных пунктов пропуска, чтобы их не заметили наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ. Об одном из случаев наблюдатели сообщили в отчете от 5 октября.

"На окраине Гусельщиково, вблизи Новоазовска, где нет пунктов пропуска, наблюдатели ОБСЕ заметили белый автомобиль с надписью "военная инспекция" на русском языке, который стоял возле автодороги. На этой самой дороге они увидели свежие следы от боевой машины пехоты, ведущие к Патриотичному на Донетчине", - отметили в командовании.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что вышеизложенные факты свидетельствуют о нарушении Меморандума о выполнении положений Протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 года, в частности п.5 о запрете на размещение тяжелых вооружений и военной техники в районе Новоазовска, по мониторингу ОБСЕ.

