РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7227 посетителей онлайн
Новости
1 075 9

Договоренности с Офисом Президента о защите прав крымских татар остаются нереализованными, - Чубаров

Договоренности с Офисом Президента о защите прав крымских татар остаются нереализованными, - Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявляет о проблемах в системном взаимодействии и сотрудничестве Меджлиса с органами государственной власти Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президиума Меджлиса, которое руководитель Меджлиса Рефат Чубаров опубликовал на странице в сети Facebook.

"В декабре 2019 года в соответствии с поручением президента Украины Представительством президента Украины в АРК совместно с Меджлисом крымскотатарского народа был разработан и подан в Офис президента проект указа президента Украины "О сотрудничестве с Меджлисом крымскотатарского народа", рассмотрение которого, к сожалению, "продолжается" по сей день", - говорится в заявлении.

"Остаются также нереализованными предварительные согласованности о дальнейшей работе над переданными в Офис президента Украины проектами законов "О статусе крымскотатарского народа", "О коренных народах в Украине", "О внесении изменений в Конституцию Украины в части раздела Х "Автономная Республика Крым". "Зависли" на уровне рассмотрения ряд других вопросов, имеющих важное значение для обустройства вынужденных переселенцев из Крыма", - добавил Чубаров.

Читайте: Пропагандисты из РФ собрались в "тур" по оккупированному Крыму с целью выставить крымских татар "террористами", - Чубаров

По словам главы Меджлиса, своевременное решение возникающих вопросов требует выстраивания системного взаимодействия и сотрудничества Меджлиса крымскотатарского народа с органами государственной власти Украины, прежде всего с президентом Украины.

В заявлении подтверждается приверженность Меджлиса системному взаимодействию и сотрудничеству с органами государственной власти Украины, при этом подчеркивается, что основой для такого сотрудничества является уважительное отношение к крымскотатарскому народу, его Меджлису и Курултаю, а также совместная работа с целью скорейшей деоккупации Крыма.

"Главной задачей Меджлиса крымскотатарского народа стала деоккупация Крыма и восстановление государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими к нему акваториями Черного и Азовского морей… Особое внимание в своей деятельности Меджлис крымскотатарского народа уделяет вопросам защиты прав крымскотатарского народа и прав человека во временно оккупированном Крыму, а также прав граждан Украины - выходцев из временно оккупированного Крыма", - отмечается в заявлении.

Также читайте: Россия избегает вопроса оккупированного Крыма на любых уровнях обсуждения, - Чубаров

Автор: 

Меджлис (811) Чубаров Рефат (943) крымские татары (2718) Офис Президента (1828)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сейчас набегут трололо кричать про то как Турция Крым у Украины заберет.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:26 Ответить
Там рашистские холуи под предводительствам д'Ермака засели и водят вас за нос
показать весь комментарий
07.10.2020 17:42 Ответить
та все нереалізоване, повна ср@ка...
показать весь комментарий
07.10.2020 17:26 Ответить
Прав Украинского народа не достаточно?
Почему Джемилев имеет орден Героя турецкого народа и не имеет Татарского народа?
показать весь комментарий
07.10.2020 17:35 Ответить
186-я по важности проблема... или тот самый случай, когда хорошо, что нихрена не сделано...
показать весь комментарий
07.10.2020 17:43 Ответить
Пане Чубаров, ви цьому дивуєтесь? Сумніваюсь. Популісти. Вони вміють брехати, обіцяючи золоті гори, а робити вони нічого не будуть, бо й не збиралися.
показать весь комментарий
07.10.2020 17:44 Ответить
Розділ про АРК з КОнституції виключити, внести зміни до територіального поділу і Кримский півострів поділити на дві області, ніяких законів про якісь корінні народи, і взагалі додаткових прав іншим, у нас всі мають рівні права, щось не подобається чімдан-вакзал-.....
показать весь комментарий
08.10.2020 09:38 Ответить
Який статус т.з. кримсько-татарського народу, такий самий як і інших народів, кожне хоче собі якихось статусів,я кихось більших прав, мають якісь претнзії, нехай ї до х...ла висловлюють, підораша самоназвалась правонаступником сисисира. й так з ним панькались, коли вони спмозахвати в Криму робили, будували свої собачі будки і землю приватизовували, і йшли далі захоплювати, бідкаються за тими золотими деньками, такого не буде більше, навіть після деокупації.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:42 Ответить
 
 