Договоренности с Офисом Президента о защите прав крымских татар остаются нереализованными, - Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявляет о проблемах в системном взаимодействии и сотрудничестве Меджлиса с органами государственной власти Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президиума Меджлиса, которое руководитель Меджлиса Рефат Чубаров опубликовал на странице в сети Facebook.

"В декабре 2019 года в соответствии с поручением президента Украины Представительством президента Украины в АРК совместно с Меджлисом крымскотатарского народа был разработан и подан в Офис президента проект указа президента Украины "О сотрудничестве с Меджлисом крымскотатарского народа", рассмотрение которого, к сожалению, "продолжается" по сей день", - говорится в заявлении.

"Остаются также нереализованными предварительные согласованности о дальнейшей работе над переданными в Офис президента Украины проектами законов "О статусе крымскотатарского народа", "О коренных народах в Украине", "О внесении изменений в Конституцию Украины в части раздела Х "Автономная Республика Крым". "Зависли" на уровне рассмотрения ряд других вопросов, имеющих важное значение для обустройства вынужденных переселенцев из Крыма", - добавил Чубаров.

По словам главы Меджлиса, своевременное решение возникающих вопросов требует выстраивания системного взаимодействия и сотрудничества Меджлиса крымскотатарского народа с органами государственной власти Украины, прежде всего с президентом Украины.

В заявлении подтверждается приверженность Меджлиса системному взаимодействию и сотрудничеству с органами государственной власти Украины, при этом подчеркивается, что основой для такого сотрудничества является уважительное отношение к крымскотатарскому народу, его Меджлису и Курултаю, а также совместная работа с целью скорейшей деоккупации Крыма.

"Главной задачей Меджлиса крымскотатарского народа стала деоккупация Крыма и восстановление государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими к нему акваториями Черного и Азовского морей… Особое внимание в своей деятельности Меджлис крымскотатарского народа уделяет вопросам защиты прав крымскотатарского народа и прав человека во временно оккупированном Крыму, а также прав граждан Украины - выходцев из временно оккупированного Крыма", - отмечается в заявлении.

