Медучреждения АМНУ имеют 11 тыс. коек, минимум 500 из которых готовы отдать под размещение больных COVID-19, - глава медкомиссии Киева Гелевей

Медучреждения АМНУ имеют 11 тыс. коек, минимум 500 из которых готовы отдать под размещение больных COVID-19, - глава медкомиссии Киева Гелевей

Если в Киевских больницах не хватит коек для размещения больных COVID-19, возможно использование минимум 500 коек в медицинских учреждениях Академии медицинских наук Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге в УНИАН председатель медицинской комиссии Киева, доцент кафедры служебного и медицинского права КНУ им. Т. Шевченко, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей.

"Уже начинается проблема в Киеве (с размещением в медучреждениях больных коронавирусной болезнью. - Ред.). Мы привлекли уже много медучреждений к лечению больных, пораженных COVID-19. Мы уже сегодня открыли 2268 коек для лечения больных. Если длительное время мы были на грани в 50% (заполненности коек), то на сегодняшний день мы эту грань перешли", – прокомментировал Гелевей.

По его данным, в киевских больницах находятся 1587 больных COVID-19.

"Есть медучреждения, которые под завязку заполнены больными. Это - Александровская больница, 4-я больница. Мы дополнительно открыли 8-ю больницу для приема больных - это 400 коек, и она уже почти вся заполнена", - уточнил Гелевей.

Читайте также: В областной инфекционной больнице в Харькове осталось три места для пациентов с COVID-19: реанимация стабильно заполнена на 100%, - замдиректора Маслова

Он отметил, что из-за постоянного прироста людей, нуждающихся в госпитализации, планируется подключить другие медицинские учреждения к борьбе с коронавирусной болезнью.

"На сегодняшний день у нас 19 медучреждений привлечены к приему больных с коронавирусной инфекцией. Если такие тенденции будут продолжаться, то этого явно не хватает. И мы хотим привлечь сейчас еще 20-е медицинское учреждение, это, в частности, 12-ю больницу", - сообщил председатель медкомиссии Киева.

Как выход из ситуации, добавил он, рассматривается возможность привлечь мощности медучреждений Академии медицинских наук, которых много в столице.

"По своей мощности они имеют более 11 тысяч коек. Я общался с главой Академии медицинских наук господином Цымбалюком. Он говорит, что готовы отдать места в его медицинских учреждениях. И там можно разрабатывать и новые методики лечения коронавирусной инфекции, потому что в этих заведениях собрана элита медицинской науки. В сумме готовы минимум 500 коек отдать", - сообщил Гелевей.

Имеют- не значит ничего
07.10.2020 19:12 Ответить
Понимая, что на посту министра ему осталось недолго, Степанов развернул открытое лоббирование интересов коммерческих структур, выбивая для них бюджетное финансирование. На следующее заседание Кабмина Минздрав готовит документ на использование мощностей коммерческих организаций для проведения анализов на COVID-19, при том безо всякого тендерного механизма. В перечень протокола лечения COVID-19 вносится "Биовен", который реально даже не прошел процедуру клинического тестирования.
07.10.2020 19:22 Ответить
А тем временем, в г Харькове, ситуация выходит из под контроля.
18-я больница, начавшая неделю назад принимать больных коронавирусом - переполнена (было предусмотрено 50 мест-кроватей и за одни сутки их все заняли) кроме этой больницы, ьольных коронавирусрм принимали 13, 17, 25 гор больницы и роддом №2. Заместитель Кернеса Светлана Горбунова-Рубан приняла нешение выделить 6 млн гривен на борьбу с коронавирусом из...детского питания! не с рекламы и бордов Кернеса, не вместо рекламы на подьездах а вместо детского питания! " ми ці гроші використаємо теж на устаткування і придбання кисню, і проведення кисневпроводу, і навіть придбання ліжок"
По словам Максима Степанова, "в області також є затримка із проведенням тестів, тож деякі зразки доводиться перевозити до інших регіонів."
Самая жара в Харькове начнется после концерта Поляковой, который как ни странно, также был организован в поддержку жидо-крысеныша мэра Кернеса - горожан приглашали на концерт от имени команды городского головы Геннадия Кернеса.
Концерт Полякової анонсувався як святковий виступ, присвячений Дню працівників освіти. Глава Адміністрації Новобаварського району і депутатка міськради, членкиня фракції "Опозиційний блок "Довіряй Ділам" Тетяна Цибульник на місцевих виборах 2020 року разом із донькою балотується кандидаткою до Харківської міської ради від "Блоку Кернеса - Успішний Харків".


07.10.2020 20:20 Ответить
Опять нашли крайних: дурочку Полякову и такой же народ. Об этом забудут так же быстро, как и о заробитчанах, туристах, шашлыниках и всяких попах, как и весной, или размусолят на неделю дольше?
07.10.2020 22:33 Ответить
 
 