Медучреждения АМНУ имеют 11 тыс. коек, минимум 500 из которых готовы отдать под размещение больных COVID-19, - глава медкомиссии Киева Гелевей

Если в Киевских больницах не хватит коек для размещения больных COVID-19, возможно использование минимум 500 коек в медицинских учреждениях Академии медицинских наук Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге в УНИАН председатель медицинской комиссии Киева, доцент кафедры служебного и медицинского права КНУ им. Т. Шевченко, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей.

"Уже начинается проблема в Киеве (с размещением в медучреждениях больных коронавирусной болезнью. - Ред.). Мы привлекли уже много медучреждений к лечению больных, пораженных COVID-19. Мы уже сегодня открыли 2268 коек для лечения больных. Если длительное время мы были на грани в 50% (заполненности коек), то на сегодняшний день мы эту грань перешли", – прокомментировал Гелевей.

По его данным, в киевских больницах находятся 1587 больных COVID-19.

"Есть медучреждения, которые под завязку заполнены больными. Это - Александровская больница, 4-я больница. Мы дополнительно открыли 8-ю больницу для приема больных - это 400 коек, и она уже почти вся заполнена", - уточнил Гелевей.

Он отметил, что из-за постоянного прироста людей, нуждающихся в госпитализации, планируется подключить другие медицинские учреждения к борьбе с коронавирусной болезнью.

"На сегодняшний день у нас 19 медучреждений привлечены к приему больных с коронавирусной инфекцией. Если такие тенденции будут продолжаться, то этого явно не хватает. И мы хотим привлечь сейчас еще 20-е медицинское учреждение, это, в частности, 12-ю больницу", - сообщил председатель медкомиссии Киева.

Как выход из ситуации, добавил он, рассматривается возможность привлечь мощности медучреждений Академии медицинских наук, которых много в столице.

"По своей мощности они имеют более 11 тысяч коек. Я общался с главой Академии медицинских наук господином Цымбалюком. Он говорит, что готовы отдать места в его медицинских учреждениях. И там можно разрабатывать и новые методики лечения коронавирусной инфекции, потому что в этих заведениях собрана элита медицинской науки. В сумме готовы минимум 500 коек отдать", - сообщил Гелевей.