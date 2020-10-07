Медучреждения АМНУ имеют 11 тыс. коек, минимум 500 из которых готовы отдать под размещение больных COVID-19, - глава медкомиссии Киева Гелевей
Если в Киевских больницах не хватит коек для размещения больных COVID-19, возможно использование минимум 500 коек в медицинских учреждениях Академии медицинских наук Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге в УНИАН председатель медицинской комиссии Киева, доцент кафедры служебного и медицинского права КНУ им. Т. Шевченко, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей.
"Уже начинается проблема в Киеве (с размещением в медучреждениях больных коронавирусной болезнью. - Ред.). Мы привлекли уже много медучреждений к лечению больных, пораженных COVID-19. Мы уже сегодня открыли 2268 коек для лечения больных. Если длительное время мы были на грани в 50% (заполненности коек), то на сегодняшний день мы эту грань перешли", – прокомментировал Гелевей.
По его данным, в киевских больницах находятся 1587 больных COVID-19.
"Есть медучреждения, которые под завязку заполнены больными. Это - Александровская больница, 4-я больница. Мы дополнительно открыли 8-ю больницу для приема больных - это 400 коек, и она уже почти вся заполнена", - уточнил Гелевей.
Он отметил, что из-за постоянного прироста людей, нуждающихся в госпитализации, планируется подключить другие медицинские учреждения к борьбе с коронавирусной болезнью.
"На сегодняшний день у нас 19 медучреждений привлечены к приему больных с коронавирусной инфекцией. Если такие тенденции будут продолжаться, то этого явно не хватает. И мы хотим привлечь сейчас еще 20-е медицинское учреждение, это, в частности, 12-ю больницу", - сообщил председатель медкомиссии Киева.
Как выход из ситуации, добавил он, рассматривается возможность привлечь мощности медучреждений Академии медицинских наук, которых много в столице.
"По своей мощности они имеют более 11 тысяч коек. Я общался с главой Академии медицинских наук господином Цымбалюком. Он говорит, что готовы отдать места в его медицинских учреждениях. И там можно разрабатывать и новые методики лечения коронавирусной инфекции, потому что в этих заведениях собрана элита медицинской науки. В сумме готовы минимум 500 коек отдать", - сообщил Гелевей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
18-я больница, начавшая неделю назад принимать больных коронавирусом - переполнена (было предусмотрено 50 мест-кроватей и за одни сутки их все заняли) кроме этой больницы, ьольных коронавирусрм принимали 13, 17, 25 гор больницы и роддом №2. Заместитель Кернеса Светлана Горбунова-Рубан приняла нешение выделить 6 млн гривен на борьбу с коронавирусом из...детского питания! не с рекламы и бордов Кернеса, не вместо рекламы на подьездах а вместо детского питания! " ми ці гроші використаємо теж на устаткування і придбання кисню, і проведення кисневпроводу, і навіть придбання ліжок"
По словам Максима Степанова, "в області також є затримка із проведенням тестів, тож деякі зразки доводиться перевозити до інших регіонів."
Самая жара в Харькове начнется после концерта Поляковой, который как ни странно, также был организован в поддержку жидо-крысеныша мэра Кернеса - горожан приглашали на концерт от имени команды городского головы Геннадия Кернеса.
Концерт Полякової анонсувався як святковий виступ, присвячений Дню працівників освіти. Глава Адміністрації Новобаварського району і депутатка міськради, членкиня фракції "Опозиційний блок "Довіряй Ділам" Тетяна Цибульник на місцевих виборах 2020 року разом із донькою балотується кандидаткою до Харківської міської ради від "Блоку Кернеса - Успішний Харків".