Оккупанты с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие возле Водяного, - штаб ОС

С начала текущих суток, 7 октября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, враг открыл огонь вблизи Водяного, применив стрелковое оружие.

Боевых потерь и ранений среди наших воинов нет. Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащие Вооруженных Сил Украины совместно со спасателями ГСЧС ликвидируют три локализованных очага пожаров вблизи населенных пунктов Болотенное, Екатериновка и Попасная. От Вооруженных Сил к тушению пожаров привлечены 130 человек и 5 единиц спецтехники.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы почти 8 гектаров территории и передан на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 2 дома, еще на 7 объектах работы продолжаются.
Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокации противника, подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня.

Брехня! ЗЕ відєл мір в глазах.
07.10.2020 18:16 Ответить
Бойових втрат нема- це зрозуміло. Наші не відповідали, отже бою не було.
07.10.2020 18:23 Ответить
Уважаемые патриоты Украины! У нас новый враг! Вспомните как КНР не осудили ни анексию Крыма ни варварское вторжение путиноидов на Украину и убийства ими украинцев как гражданских так и военных! Все знают, что вирус убивающий сотни тысяч человек по всеми миру и тысячи наших соотечественников сделан в Китае! Это путинские союзники!
07.10.2020 18:53 Ответить
Нет путиноидоному сапогу в Карабахе!! Вспомним 1941 1945 годы Войны! Мы должны иметь боевые знания и освобождать Украины, а не играть в кошки и мышки с оккупантами!
07.10.2020 18:57 Ответить
07.10.2020 19:29 Ответить
Да наши ребята и хотели бы открыть ответный огонь, так зе запретил это делать, а вдруг ранили, или убили бы кого-то из наших врагов, тогда не видать ребятам денег законных.
