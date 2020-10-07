Оккупанты с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие возле Водяного, - штаб ОС

С начала текущих суток, 7 октября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, враг открыл огонь вблизи Водяного, применив стрелковое оружие.

Боевых потерь и ранений среди наших воинов нет. Вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащие Вооруженных Сил Украины совместно со спасателями ГСЧС ликвидируют три локализованных очага пожаров вблизи населенных пунктов Болотенное, Екатериновка и Попасная. От Вооруженных Сил к тушению пожаров привлечены 130 человек и 5 единиц спецтехники.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы почти 8 гектаров территории и передан на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 2 дома, еще на 7 объектах работы продолжаются.

Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокации противника, подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня.

Также читайте: Оккупанты пригоняют военную технику к Новоазовску, нарушая меморандум о разведении сил, - СЦКК