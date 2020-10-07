Переговоры по Нагорному Карабаху пройдут 8 октября в Женеве, 12 октября - в Москве, - глава МИД Франции Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся в четверг в Женеве, а затем 12 октября - в Москве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Завтра будет встреча в Женеве, и будет другая встреча в Москве в понедельник", - сказал Ле Дриан, выступая в Национальном собрании Франции.
Французский министр не уточнил, кто примет участие в этих встречах.
Он отметил важность того, чтобы стороны конфликта незамедлительно прекратили огонь без выдвижения каких-либо условий. По его словам, нужно найти решение, которое позволило бы "и одной, и другой стороне вернуться к нормальной жизни".
Переживают за сограждан.
Но шота мне здается, шо Алиев с Эрдоганом не поведутся на этих бла-бла-бла-обеспокоенных.
А Анкара вообще не приглашена!
Другими словами основным бенефициаром есть Эрдоган.
А Турция чем хуже россии?
Для европейцев и американцев я имею ввиду.
Такое ощущения что западным демократиям на все наплевать.
И на Армению и на международное право.
Волнует только дерзость Турции которая посмела претендовать на влияние в регионе и мешает уже сложившемуся милому междусобойчику вершителей человеческих судеб.
И диктатор путин их не смущает совсем.
"Ожидаю четкой позиции. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию близ Вены", - считает глава армянского правительства.
В Европе проживает очень много турок.
Почему бы им не провозгласить республику и не попросить Турцию ввести воиска?
Вот как армянам?
Чем турки хуже?
Всех всё устраивало. И хотели бы все(кроме Азербайджана), чтобы это продолжалось вечно.
Хай Пашинян поедет поплачет.
Армия Азербайджана за время "переговоров" Франции и Роиси еще пару населенных пунктов от армян освободит.
Армян не учили с детства, что воровать нельзя. Чужие территории в том числе
1. кто будет договариваться? если не участники конфликта - договаривайтесь хоть до усирачки!
2. что то за переговоры, кода о первого раунда назначается второй через 4 дня? на первом и не попытаются договориться?
День два ничего не решают.
а теперь будет типа мыротворец
это прикрытие отравления навального, хабаровска и беларусской губернии
контора рулит