Переговоры по Нагорному Карабаху пройдут 8 октября в Женеве, 12 октября - в Москве, - глава МИД Франции Ле Дриан

Переговоры по Нагорному Карабаху пройдут 8 октября в Женеве, 12 октября - в Москве, - глава МИД Франции Ле Дриан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоятся в четверг в Женеве, а затем 12 октября - в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Завтра будет встреча в Женеве, и будет другая встреча в Москве в понедельник", - сказал Ле Дриан, выступая в Национальном собрании Франции.

Французский министр не уточнил, кто примет участие в этих встречах.

Он отметил важность того, чтобы стороны конфликта незамедлительно прекратили огонь без выдвижения каких-либо условий. По его словам, нужно найти решение, которое позволило бы "и одной, и другой стороне вернуться к нормальной жизни".

Также читайте: Главы МИД Германии и Франции поддержали проведение переговоров министров иностранных дел Нормандского формата: встреча ожидается в сентябре, - Кулеба

+23
Нахрен Алиев слушает этих лицемерных идиотов, пусть делает с Эрдоганом свое дело
07.10.2020 17:58 Ответить
+10
А вы то, петухи гальские, сюда каким боком?
07.10.2020 17:59 Ответить
+9
Гейропейские импотенты на содержании ху"ла зашевелились. Никакого перемирия, иначе обведут вокруг пальца. Думаю Эрдоган плевать хотел на этих озабоченных мудаков. Им веры никакой. Французы продажные твари еще те. В этом мире надеяться можно только на силу.
07.10.2020 18:00 Ответить
Так він і робить. "Собаки гавкають, а караван іде"...
07.10.2020 19:45 Ответить
Во Франции третья по счету армянская диаспора.
Переживают за сограждан.
Но шота мне здается, шо Алиев с Эрдоганом не поведутся на этих бла-бла-бла-обеспокоенных.
07.10.2020 18:07 Ответить
До 12 должны взять Степанакерт , - Поднатужтесь.
07.10.2020 17:59 Ответить
Уже не получилось. Азербайджан и планировал блицкриг, чтобы когда его затянут в переговоры он уже к этому времени был у границ Армении. Но армяне, на самом деле, очень хорошие вояки и уже смогли отыграть для себя время и тем самым, пространство для манёвра. Первая война начиналась по такому же сценарию(кто не в курсе).
07.10.2020 18:15 Ответить
То Шкицкий. А кто тебе про ********* сказал?! Личыно Алиев? Армяне хорошие воины за спинами российских солдат. Как украиские сепары...
07.10.2020 18:27 Ответить
Это видно по долгой подготовке Азербайджана к этому реваншу и по ходу боевых действий. Рос.солдаты открещиваются напрямую влазить и впрягаться за Армению . Говорят, раз армяне утверждают, что НКР это не Армения де юре, то мы спорить не будем с ними))
07.10.2020 18:32 Ответить
Кроме того, турецкий глава МИД уточнил, что Анкара не видит никакого смысла в установлении режима прекращения огня, поскольку такие меры не помогут восстановить территориальную целостность Азербайджана. Единственный способ быстрого урегулирования конфликта - деоккупация Арменией Нагорного Карабаха.
07.10.2020 18:53 Ответить
завтра в Женеве, а 12го- в Москве.
А Анкара вообще не приглашена!
07.10.2020 19:00 Ответить
"Мы чувствуем, что Азербайджан полон решимости продолжать эту борьбу за деоккупацию своих территорий, со своей стороны мы готовы быть рядом во всем. Баку имеет полное моральное и юридическое право самому решить проблему оккупированных территорий", - утверждает Чавушоглу.

Другими словами основным бенефициаром есть Эрдоган.
07.10.2020 19:11 Ответить
Россия на стороне Армении больше вовлечена в коефликт и давнее.И тем не менее считается миротворческой не стороной.
А Турция чем хуже россии?
Для европейцев и американцев я имею ввиду.
07.10.2020 19:14 Ответить
Я навел выше цитаты МИД Турции, а не свое суждение. Это Турция официально заявляет о своем присутствии. Могу навести цитаты Эрдогана, там еще жёстче.
07.10.2020 19:22 Ответить
Ну и пусть зявляет.
Такое ощущения что западным демократиям на все наплевать.
И на Армению и на международное право.
Волнует только дерзость Турции которая посмела претендовать на влияние в регионе и мешает уже сложившемуся милому междусобойчику вершителей человеческих судеб.
И диктатор путин их не смущает совсем.
07.10.2020 19:27 Ответить
А вот мнение Пашиняна
"Ожидаю четкой позиции. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию близ Вены", - считает глава армянского правительства.
07.10.2020 19:25 Ответить
Вполне может быть.
В Европе проживает очень много турок.
Почему бы им не провозгласить республику и не попросить Турцию ввести воиска?
Вот как армянам?
Чем турки хуже?
07.10.2020 19:43 Ответить
В Германии они уже готовы к этому .
07.10.2020 21:47 Ответить
Так 30 лет приглашали... а толку то никакого !
07.10.2020 19:16 Ответить
Все забили. Никто ничего не делал. РФ зарабатывала на продаже оружия Азербайджану. Армении давала бесплатно.
Всех всё устраивало. И хотели бы все(кроме Азербайджана), чтобы это продолжалось вечно.
07.10.2020 19:26 Ответить
Кацапы ничего бесплатно армянам не давали. "Великая Армения" была окончательно разгромлена Оттоманской Империей уже к 14 веку. Захватив земли азербайджанских князей в начале 19 века кацапы "бесплатно" раздали наделы отжатой у тюркских князей земли армянам которые были презираемыми бомжами на Кавказе, в Персии - короче - нищенствовали по всему Ближнему Востоку. И получили "христианский плацдарм" в мусульманском регионе, который полностью и целиком зависел от кацапской империи... Самая крупная военная база ***** на Кавказе находится в Армении. Именно оттуда создавался и снабжался оружием Карабах, поддерживался абхазский сепаратизм, оттуда ***** бомбил Грузию... Сегодня вся промышленность Армении забрана кацапами за долги. Армянам в Армении остается только быть дешевой рабочей силой в собственной стране... Вот и валят оттуда массово...
08.10.2020 03:48 Ответить
Да и пофиг, собственно. Это помешает Анкаре и Баку продолжать то, что они начали?

Хай Пашинян поедет поплачет.
Армия Азербайджана за время "переговоров" Франции и Роиси еще пару населенных пунктов от армян освободит.
07.10.2020 21:00 Ответить
Пашинян поплачет и получит современное оружие . Тогда заплачет Алиев .
07.10.2020 21:48 Ответить
Что планировал Азербайджан сливают в россиии и армении , а на самом деле Никто не Знает , что планирует Генштаб совместно с Турками, - это уже точно Один Народ.Посмотрим.
07.10.2020 19:34 Ответить
Гейропейские импотенты на содержании ху"ла зашевелились. Никакого перемирия, иначе обведут вокруг пальца. Думаю Эрдоган плевать хотел на этих озабоченных мудаков. Им веры никакой. Французы продажные твари еще те. В этом мире надеяться можно только на силу.
07.10.2020 18:00 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2020 18:01 Ответить
Алиев, да и Эрдоган четко изложили это условие. Чего французы хотят? Чтоб под звуки мармезонского бвлета?
07.10.2020 18:02 Ответить
Французы хотят угодить своим избирателям, среди которых много "патриотичных" армян, предпочитающих любить свою Родину издалека.
07.10.2020 20:57 Ответить
Изоляция говорите Мордора?да они же голуби мира,перенесите еще импотенты европейские Минские по ордло в москву
07.10.2020 18:06 Ответить
Пердоган то чего лезет со своими условиями. У турков уже тёрки с Грецией и Францией, но ничего лира хорошо падает на радость Пердогану.
07.10.2020 18:09 Ответить
Пашинян едет подписывать капитуляцию.

Армян не учили с детства, что воровать нельзя. Чужие территории в том числе
07.10.2020 18:18 Ответить
Наоборот, переговоры это его шанс избежать капитуляцию.
07.10.2020 18:28 Ответить
Возможно Турции предложат членство в ЕС.
07.10.2020 18:19 Ответить
дудки. Турция уже была на пороге, но когда пришел к власти диктатор - Эрдоган, дверь закрылась.
07.10.2020 20:37 Ответить
На пороге топталась пару десятков лет.
07.10.2020 20:43 Ответить
Турцию в ЕС ? Тогда можно предложить ОАЭ , Афганистану или Пакистану .
07.10.2020 21:50 Ответить
новость вообще ни о чём
1. кто будет договариваться? если не участники конфликта - договаривайтесь хоть до усирачки!
2. что то за переговоры, кода о первого раунда назначается второй через 4 дня? на первом и не попытаются договориться?
07.10.2020 18:27 Ответить
30 лет договариваются.
День два ничего не решают.
07.10.2020 19:01 Ответить
я думаю что такая мыролюбна хрень не прокатит и Алиев додавит хитрожлопых ар.
07.10.2020 19:19 Ответить
От говорилкам щастя... Говорят и говорят, там Малахов не затесался краями? Ну пусть говорят, абы промеж разговоров дело было, не то что с нашими...
07.10.2020 19:19 Ответить
Якщо згодиться Азербайджан на мацкву - буде БелССР-2.
07.10.2020 19:48 Ответить
Что-то мне сомнительно, что Азербайджан пойдет на этот цирк, когда у него карт-бланш на Карабах уже в руках
07.10.2020 20:56 Ответить
сначала кремль раскрутил
а теперь будет типа мыротворец
это прикрытие отравления навального, хабаровска и беларусской губернии
контора рулит
08.10.2020 01:02 Ответить
 
 