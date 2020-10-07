Выговоры Рожковой и Сологубу объявили за "попытки навязать общественности свои личные взгляды и оценки", - глава совета НБУ Данилишин

Глава совета Национального банка украины Богдан Данилишин пояснил, за что недавно были вынесены выговоры членам Совета НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Комментарий Данилишина опубликован на сайте НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Данилишин пояснил, что "в последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не относятся к сфере их служебной компетенции".

Он считает, что Рожкова и Сологуб нарушили приказ НБУ о публичных коммуникациях и Кодекс этики работника НБУ.

"Нарушение правил, установленных распорядительными актами Национального банка Украины, может повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания. Дисциплина должна быть одинаковой для всех и исключений здесь делать нельз ", - добавил он.

Данилишин подчеркнул, что Нацбанк - это "не чья-то отдельная вотчина", а целостная государственная организация.

"Не может быть независимого Правления или независимого Совета. Есть независимый Национальный банк", - подытожил он.

Напомним, ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка". Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде".