Выговоры Рожковой и Сологубу объявили за "попытки навязать общественности свои личные взгляды и оценки", - глава совета НБУ Данилишин

Глава совета Национального банка украины Богдан Данилишин пояснил, за что недавно были вынесены выговоры членам Совета НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Комментарий Данилишина опубликован на сайте НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Данилишин пояснил, что "в последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не относятся к сфере их служебной компетенции".

Он считает, что Рожкова и Сологуб нарушили приказ НБУ о публичных коммуникациях и Кодекс этики работника НБУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рожкова о выговоре Совета НБУ: "Тревожный сигнал для независимости Национального банка"

"Нарушение правил, установленных распорядительными актами Национального банка Украины, может повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания. Дисциплина должна быть одинаковой для всех и исключений здесь делать нельз ", - добавил он.

Данилишин подчеркнул, что Нацбанк - это "не чья-то отдельная вотчина", а целостная государственная организация.

"Не может быть независимого Правления или независимого Совета. Есть независимый Национальный банк", - подытожил он.

Также на Цензор.НЕТ: Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде"

Напомним, ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка". Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде".

выговор (41) Данилишин Богдан (281) НБУ (4847) Рожкова Екатерина (89) Сологуб Дмитрий (34)
+15
У нас уже за личные взгляды и оценки наказывают?.. Это что-то новенькое
показать весь комментарий
07.10.2020 18:02 Ответить
+12
Вся новостная лента усеяна комментариями зелених дебилов по вопросам в которих они ни ухом ни рилом. Начиная от презе. А оказиваецца так низзя)
показать весь комментарий
07.10.2020 18:11 Ответить
+8
Т.е. наказали за собственное мнение, в корне отличное от мнения бородатой бабушки Бени?
показать весь комментарий
07.10.2020 18:11 Ответить
У нас уже за личные взгляды и оценки наказывают?.. Это что-то новенькое
показать весь комментарий
07.10.2020 18:02 Ответить
Выговоры Рожковой и Сологубу объявили за "попытки навязать общественности свои личные взгляды и оценки", - глава совета НБУ Данилишин - Цензор.НЕТ 9144
показать весь комментарий
07.10.2020 18:13 Ответить
А пример с Марусей и Фединой ни о чём не говорит? Вот, если бы на их месте был Фокин или Сивохо - то другое дело. Что позволено Юпитеру - не позволено быку.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:43 Ответить
Выговоры Рожковой и Сологубу объявили за "попытки навязать общественности свои личные взгляды и оценки", - глава совета НБУ Данилишин - Цензор.НЕТ 2910
показать весь комментарий
07.10.2020 18:02 Ответить
Приказ долар по 40 , а не разговаривать и свое мнение при себе , работайте над заданием.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:03 Ответить
А что думает по этому поводу сам товарищ Данилишин ?
показать весь комментарий
07.10.2020 18:03 Ответить
Его мнение абсолютно когерентно мнению бородатой бабушки.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:12 Ответить
Имеют полное право ! Зелюки , вам здесь не 1937 год
показать весь комментарий
07.10.2020 18:03 Ответить
Вся новостная лента усеяна комментариями зелених дебилов по вопросам в которих они ни ухом ни рилом. Начиная от презе. А оказиваецца так низзя)
показать весь комментарий
07.10.2020 18:11 Ответить
Т.е. наказали за собственное мнение, в корне отличное от мнения бородатой бабушки Бени?
показать весь комментарий
07.10.2020 18:11 Ответить
В основном, Данилишина.

В интервью черным по белому написано, что Данилишин намеренно давит на Рожкову и Сологуба, чтобы они ушли и пытается продавить интересы "бывших владельцев банков" (угадайте кого именно?)

Т.е. дедушка Данилишин вскипел из-за того, что его паскудство стало публичным.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:52 Ответить
Це потужний сигнал інвесторам!
показать весь комментарий
07.10.2020 18:11 Ответить
У Шапрана контекст вытянулся:
Выговоры Рожковой и Сологубу объявили за "попытки навязать общественности свои личные взгляды и оценки", - глава совета НБУ Данилишин - Цензор.НЕТ 5007
показать весь комментарий
07.10.2020 18:16 Ответить
Мягкое наказание, факина за такое отпинали и выгнали.
Этих тоже так нужно
показать весь комментарий
07.10.2020 18:17 Ответить
за какое - "такое", олигофренушка?)
показать весь комментарий
07.10.2020 18:21 Ответить
Да, добрые очень, а ведь могли бы и в подъезде пристрелить.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:25 Ответить
Самое то. И короной бы не заболели
показать весь комментарий
07.10.2020 18:26 Ответить
Ідіот.
Єдине, про що вони повинні дбати, так це про благо України, а не блюсти якусь кримінально- підлабузницьку вертикаль.
Ці владні утирки завзято вибудовують совок часів культу особистості.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:20 Ответить
Рожкова не вьіговор заслужила , а приговор суда , вместе с Леркой Гонтаревой .
показать весь комментарий
07.10.2020 18:33 Ответить
За що? Ігорьвалєрієвича образила? Пограбований банк націоналізувала?
показать весь комментарий
07.10.2020 18:48 Ответить
Январь-сентябрь 2020 г. уровень внешних и внутренних заимствований в структуре бюджетных поступлений составляет 61,4%.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:25 Ответить
Какие же есть утырки , они и факина сюда приплетают , который был всего- лишь громоотводом , капитуляции , обещанной зельцманом в Омане
показать весь комментарий
07.10.2020 19:42 Ответить
В американском федеральном резервном банке все члены правления всегда высказывают личное мнение и голосуют - именно в этом и заключается независимость федерального банка. А в Украине наоборот ставят в вину
показать весь комментарий
07.10.2020 20:17 Ответить
Т.е. таки за интервью.

Т.е. в Украине любое ЗЕленое чмо может лить грязь на ВСУ, на ООС, на Украину, а вот про ЗЕленое чмо и его проделки говорить запрещено.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:35 Ответить
А вот, собственно, почему так подгорело у Данилишина:
https://www.kyivpost.com/business/uncertainty-hangs-over-central-bank-independence-amid-staff-resignations.html?fbclid=IwAR2K-O3lkexXyaqv0Vop1Mqy6joLnDxd5BPlq2iQmw_6WHdIIqPSvOn8mTI Интервью Рожковой и Сологуба для Киев-Пост (ссылка)

Заместители главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб - последние оставшиеся члены команды руководства банка из шести человек. Они признали, что некоторые хотят, чтобы они ушли, например, глава Совета НБУ Богдан Данилишин, который сказал, что им следует перестать цепляться за свои места.



Несмотря на похвалу с Запада, Совет НБУ также хотел провести различные проверки НБУ и создать постоянный орган, который мог бы защищать предыдущих владельцев банков. Некоторые усмотрели в этом политическом давлении и почувствовали, что за этим стоит рука олигархов.



Сообщается, что неофициальная группа людей, связанных через Минфин, оказывает все большее влияние на деятельность НБУ.



Ну не нравится этому мошеннику, когда вскрывают его подковерные игры с Коломойским.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:48 Ответить
Самое интересное что чувак даже не понимает, что он пещерный мракобес.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:07 Ответить
Що значить ''навязывать свои взгляды''? Тоді взагалі не можна перечити? Україна вже Північна Корея?
показать весь комментарий
07.10.2020 22:15 Ответить
Дебільне пояснення. З таким поясненням кожному чиновнику кожного дня по кілька доган можна виносити.
показать весь комментарий
08.10.2020 00:46 Ответить
Так Фокіну щось догани не оголошували за особисті оцінки.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:06 Ответить
 
 