Выговоры Рожковой и Сологубу объявили за "попытки навязать общественности свои личные взгляды и оценки", - глава совета НБУ Данилишин
Глава совета Национального банка украины Богдан Данилишин пояснил, за что недавно были вынесены выговоры членам Совета НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.
Комментарий Данилишина опубликован на сайте НБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Данилишин пояснил, что "в последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не относятся к сфере их служебной компетенции".
Он считает, что Рожкова и Сологуб нарушили приказ НБУ о публичных коммуникациях и Кодекс этики работника НБУ.
Читайте на Цензор.НЕТ: Рожкова о выговоре Совета НБУ: "Тревожный сигнал для независимости Национального банка"
"Нарушение правил, установленных распорядительными актами Национального банка Украины, может повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания. Дисциплина должна быть одинаковой для всех и исключений здесь делать нельз ", - добавил он.
Данилишин подчеркнул, что Нацбанк - это "не чья-то отдельная вотчина", а целостная государственная организация.
"Не может быть независимого Правления или независимого Совета. Есть независимый Национальный банк", - подытожил он.
Также на Цензор.НЕТ: Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде"
Напомним, ранее Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу. Первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что выговор был вынесен за общение со средствами массовой информации: "Это тревожный сигнал для независимости Национального банка". Член Совета НБУ Шапран заявил, что выговор Рожковой и Сологубу носил "воспитательный характер": "В 90-х некоторых членов Правления просто встретили бы в подъезде".
В интервью черным по белому написано, что Данилишин намеренно давит на Рожкову и Сологуба, чтобы они ушли и пытается продавить интересы "бывших владельцев банков" (угадайте кого именно?)
Т.е. дедушка Данилишин вскипел из-за того, что его паскудство стало публичным.
Этих тоже так нужно
Єдине, про що вони повинні дбати, так це про благо України, а не блюсти якусь кримінально- підлабузницьку вертикаль.
Ці владні утирки завзято вибудовують совок часів культу особистості.
Т.е. в Украине любое ЗЕленое чмо может лить грязь на ВСУ, на ООС, на Украину, а вот про ЗЕленое чмо и его проделки говорить запрещено.
https://www.kyivpost.com/business/uncertainty-hangs-over-central-bank-independence-amid-staff-resignations.html?fbclid=IwAR2K-O3lkexXyaqv0Vop1Mqy6joLnDxd5BPlq2iQmw_6WHdIIqPSvOn8mTI Интервью Рожковой и Сологуба для Киев-Пост (ссылка)
Заместители главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб - последние оставшиеся члены команды руководства банка из шести человек. Они признали, что некоторые хотят, чтобы они ушли, например, глава Совета НБУ Богдан Данилишин, который сказал, что им следует перестать цепляться за свои места.
Несмотря на похвалу с Запада, Совет НБУ также хотел провести различные проверки НБУ и создать постоянный орган, который мог бы защищать предыдущих владельцев банков. Некоторые усмотрели в этом политическом давлении и почувствовали, что за этим стоит рука олигархов.
Сообщается, что неофициальная группа людей, связанных через Минфин, оказывает все большее влияние на деятельность НБУ.
Ну не нравится этому мошеннику, когда вскрывают его подковерные игры с Коломойским.