Тихановская внесена в общую базу розыска Союзного государства, в РФ против нее уголовное дело не возбуждалось, - СМИ
Внесение экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия Союзных государств
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"В рамках взаимодействия между Союзными государствами информация о розыске Тихановской размещается в общей базе", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что уголовное дело российскими правоохранительными органами на нее не возбуждалось.
Ранее сообщалось, что лидер белорусской оппозиции Тихановская была объявлена в розыск на территории РФ.
Согласно базе данных МВД России, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская 1982 года рождения "разыскивается по статье УК". При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, МВД не уточняет.
Не подняв россиян на революцию - не будет у Беларуси свободы.
Ресурсы беларусов несовместимы с восточным соседом.
А Тихановская мне все больше нравится - особенно собираемой командой.
Погоняйло - авторитет, Вячорко - умница, Лебедько - земляк и старая гвардия.
Это площадка для формирования мнения. Я сейчас не берусь заявлять - кремлевского или одного из кланов Украины.
В целом - сегодняшняя администрация Украины поддерживает гражданское общество Беларуси. Кулеба - лучший глава МИД постсоветской Украины.
Про соседей - Литву, Польшу, ЕС, дальних соседей - Германию, США и многих других - и говорить нечего. У нас много друзей. И в этом заслуга именно мирного протеста беларусов, адекватности избранного президента - Светланы Тихановской.
Вот понадобится по какой-то причине этому *ресурсу*, чтобы завтра украинцы возлюбили Свету, и эти же люди будут петь ей здесь оды. И даже обижаться на них не имеет никакого смысла. Просто это надо помнить.
она одна из лидеров движения за перемены.
Зря вы так, господа русские!" "Какой то бред, и что Россия этим хочет добиться!!"Россия - и после этого ты ДРУГ????? " Просто очередной сигнал кого поддерживает Кремль. И видимо это надолго. Но уважение к власти в России не прибавится, скорее наоборот".
Тіхановська проект фсб, яке там МВС
Та Тіхановська вже не знає що робити з опозиційною популярностю, як би інструктора з фсб не підказували, то мабуть і не знала би )