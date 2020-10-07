Тихановская внесена в общую базу розыска Союзного государства, в РФ против нее уголовное дело не возбуждалось, - СМИ

Внесение экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия Союзных государств

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В рамках взаимодействия между Союзными государствами информация о розыске Тихановской размещается в общей базе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что уголовное дело российскими правоохранительными органами на нее не возбуждалось.

Ранее сообщалось, что лидер белорусской оппозиции Тихановская была объявлена в розыск на территории РФ.

Согласно базе данных МВД России, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская 1982 года рождения "разыскивается по статье УК". При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, МВД не уточняет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановскую объявили в розыск в России