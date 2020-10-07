РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7227 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
3 189 44

Тихановская внесена в общую базу розыска Союзного государства, в РФ против нее уголовное дело не возбуждалось, - СМИ

Тихановская внесена в общую базу розыска Союзного государства, в РФ против нее уголовное дело не возбуждалось, - СМИ

Внесение экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия Союзных государств

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В рамках взаимодействия между Союзными государствами информация о розыске Тихановской размещается в общей базе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что уголовное дело российскими правоохранительными органами на нее не возбуждалось.

Ранее сообщалось, что лидер белорусской оппозиции Тихановская была объявлена в розыск на территории РФ.

Согласно базе данных МВД России, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская 1982 года рождения "разыскивается по статье УК". При этом, по какой именно статье Тихановская объявлена в розыск, МВД не уточняет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановскую объявили в розыск в России

Автор: 

Беларусь (8017) розыск (847) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
ну шо, помогли братушки?
показать весь комментарий
07.10.2020 18:19 Ответить
+9
закономерный итог попыток вылизать задницу *****
показать весь комментарий
07.10.2020 18:23 Ответить
+6
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
показать весь комментарий
07.10.2020 18:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
показать весь комментарий
07.10.2020 18:14 Ответить
Верховная главнокомандующая Беларуси в розыске.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:16 Ответить
ну шо, помогли братушки?
показать весь комментарий
07.10.2020 18:19 Ответить
"не возбуждалось"
А она таки возбудилась.
О ***** мечтала.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:22 Ответить
возбудилась свитланка, в покои просилась, на прием
показать весь комментарий
07.10.2020 18:23 Ответить
лопухнулась свитлана с мудрым путеном, а столько надежд питала, рыволюцыонерка
показать весь комментарий
07.10.2020 18:22 Ответить
закономерный итог попыток вылизать задницу *****
показать весь комментарий
07.10.2020 18:23 Ответить
Скажи, придурок - зачем ты лайкаешь сам-себя?
Ты часом не "пидлога макартни"?
показать весь комментарий
07.10.2020 22:16 Ответить
на бутылку твоего бульбофюрера пшел, раб
показать весь комментарий
07.10.2020 22:20 Ответить
и да, жопу ему не забудь отполировать
языком
показать весь комментарий
07.10.2020 22:20 Ответить
Eto priamoje vmesatelststvo vnutrenije dela drugoj strani, sto zdelala raska
показать весь комментарий
07.10.2020 18:24 Ответить
Тихановская внесена в общую базу розыска Союзного государства, в РФ против нее уголовное дело не возбуждалось, - СМИ - Цензор.НЕТ 1759
показать весь комментарий
07.10.2020 18:24 Ответить
мордором не возбуждалось, а возбуждалось дело лукой, а с мордором у луки договор о правовой помощи. Приехав к гному, тихановскую арестовывают расейские опричники и передают в Беларусь, а лука ее уже ждет с вилкой, ножом и салфетками. карлик скажет, я тут не при делах, а луке уже все пофиг. И получит тихановская свои 20 за антигосударственную деятельность в Беларуси / фактически за срыв революции/
показать весь комментарий
07.10.2020 18:27 Ответить
когда сябры поймут что проблема не в бацьке а в крышующем бацек *****. То есть в самой шо ни на есть козломордой *********. Которая всегда стояла за самыми гнусными негодяями и подонками в истории.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:28 Ответить
давно уже все поняли еще до того как ты прозрел . твое предложение Кремль штурмовать ?
показать весь комментарий
07.10.2020 21:12 Ответить
им остается только на Бога надеяться
показать весь комментарий
08.10.2020 01:07 Ответить
Рас всё-таки "внесли в розыск", значит не правильная челобитная.
Света, а ты пупок мыла перед подачей царю? Нет? Вот поэтому и внесли. Может не в глаза, а в жопу надо было смотреть? Эх, ты, корабельная сосна. А мы все тут думали, что ты баба-да, а ты....
показать весь комментарий
07.10.2020 18:28 Ответить
Светка, тебя ***** ищет, днюху вместе отпраздновать, аж в розыск объявил.
Ты же хотела с ним поговорить, спросить - что, как, да почему. Ну вот, ждут, разыскивают..
Охапку цветов окурку не забудь.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:44 Ответить
Эта лохиня хотела искать справедливость у беса путлера, мало цветов бульбаши подарили своей мусорне, такой и результат.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:46 Ответить
Интересно, Тихановская и дальше продолжает верить в то, что ***** "мудрый руководитель"?
показать весь комментарий
07.10.2020 18:49 Ответить
Да она никогда и не верила. Это был политически правильный посыл, чтобы не агрить на себя белорусских ватников и россиян. Теперь она может спокойно говорить, что пыталась выйти с )(уйлом на диалог, но он сам отказался, поэтому звыняйте, идем в Европу.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:01 Ответить
Единственно правильная тактика и стратегия - разделять кремль и россиян. Даже если они сегодня единодушны. Вода -камень точит.
Не подняв россиян на революцию - не будет у Беларуси свободы.
Ресурсы беларусов несовместимы с восточным соседом.
А Тихановская мне все больше нравится - особенно собираемой командой.
Погоняйло - авторитет, Вячорко - умница, Лебедько - земляк и старая гвардия.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:35 Ответить
Форум Цензора - это не срез украинского общества.
Это площадка для формирования мнения. Я сейчас не берусь заявлять - кремлевского или одного из кланов Украины.
В целом - сегодняшняя администрация Украины поддерживает гражданское общество Беларуси. Кулеба - лучший глава МИД постсоветской Украины.
Про соседей - Литву, Польшу, ЕС, дальних соседей - Германию, США и многих других - и говорить нечего. У нас много друзей. И в этом заслуга именно мирного протеста беларусов, адекватности избранного президента - Светланы Тихановской.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:28 Ответить
Как оказалось, тех, кто имеет *своё мнение* - единицы. У остальных же их *своё мнение* как раз и формируют ресурсы. И каждый раз, когда я опять убеждаюсь в этом, с огромным разочарованием в людях, казавшихся мне ранее не лишенными способности критически мыслить, я сама себе напоминаю человека в сотый раз искренне удивляюсчегося, что 2х2=4. (((
Вот понадобится по какой-то причине этому *ресурсу*, чтобы завтра украинцы возлюбили Свету, и эти же люди будут петь ей здесь оды. И даже обижаться на них не имеет никакого смысла. Просто это надо помнить.
показать весь комментарий
08.10.2020 01:05 Ответить
удивляюЩегося
показать весь комментарий
08.10.2020 19:44 Ответить
Возьми с полки пряник,бибися. Заслужила.
показать весь комментарий
09.10.2020 00:30 Ответить
"Все-таки Владимир Путин мудрый руководитель" (c) Тихановская
показать весь комментарий
07.10.2020 19:03 Ответить
Для того ,что бы верить надо иметь голову,а она таки офца
показать весь комментарий
07.10.2020 19:22 Ответить
показательный ответ Тихановской что %уйло рядом и срать с ней на одном гектаре не будет не то что говорить и в глаза смотреть несмотря что по ее мнению он мудрый более того он ее посадит а белорусы как я убедился еще раз наивные и не считают врага Мордор а уважают даже тут конечно они растроенны даже на опозиц сайте тутбай коменты так себе вот некоторые из них -"Как бы кто не относился к Тихановской,
она одна из лидеров движения за перемены.
Зря вы так, господа русские!" "Какой то бред, и что Россия этим хочет добиться!!"Россия - и после этого ты ДРУГ????? " Просто очередной сигнал кого поддерживает Кремль. И видимо это надолго. Но уважение к власти в России не прибавится, скорее наоборот".
показать весь комментарий
07.10.2020 19:45 Ответить
пусть заглянет в глаза путену или ещё куда, может поможет.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:23 Ответить
ну я так понимаю ее ширинка больше всего интересует
показать весь комментарий
07.10.2020 20:57 Ответить
Суть не в том, что ее объявили в розыск в рф, а в том, что уже союзное государство. Всё.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:27 Ответить
Как можно было тупо верить крнемлевскому террористу №3 кагебешному путиноиду?! Может быть урок пойдет на польз?!
показать весь комментарий
07.10.2020 20:32 Ответить
ох а как же эта фсбзшная курица путину жопу вылизывала.Говорила какой он классный лидер и красавчик.....НиПАМАГЛО
показать весь комментарий
07.10.2020 20:53 Ответить
Ну наконец, а то я подумал, что что-то изменилось. А нет, все ОК, враг.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:58 Ответить
для 73% одаренных обьясню в розыск она обьявляеться в росии автоматически после венесения в базу розыска в Беларуси. такая же единая база как и таможенный контроль на границе .
показать весь комментарий
07.10.2020 21:16 Ответить
Виходить що держава Білорусь вже і не держава, а бридка кацапська колонія. А значить і Закони та спільні дії єдині що для паРаші -метрополії що для її це її безправної білоруської колонії ..
показать весь комментарий
08.10.2020 06:36 Ответить
Внесение экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия Союзных государств Источник: https://censor.net/ru/n3223542

Тіхановська проект фсб, яке там МВС
Та Тіхановська вже не знає що робити з опозиційною популярностю, як би інструктора з фсб не підказували, то мабуть і не знала би )
показать весь комментарий
07.10.2020 21:41 Ответить
Совсем запутали, вчера она просилась на прием -сегодня ее ищут,чтобы принять. Что то не так в союзном царстве-государстве...
показать весь комментарий
08.10.2020 00:08 Ответить
А как же теперь эта "Тихоня" с )(уйлом будет встречаться, да и глаза ему заглядывать если её могут арестовать...?
показать весь комментарий
08.10.2020 06:28 Ответить
В России ее уже тоже объявили в розыск

Тіхановську внесено в загальну базу розшуку Союзної держави, в РФ проти неї кримінальна справа не порушувалася, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7560
показать весь комментарий
08.10.2020 07:46 Ответить
 
 