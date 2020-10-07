Пытки гражданского населения на оккупированной Луганщине - прокуратура по докладу ООН начала уголовное производство

Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с пытками со стороны оккупационной администрации Российской Федерации (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Грубые нарушения норм международного гуманитарного права в области защиты прав человека установлены прокурорами по результатам обработки доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "О ситуации с правами человека в Украине ".

Согласно материалам, представители "министерства государственной безопасности" и "министерства внутренних дел" так называемой "ЛНР", контролируемых оккупационной администрацией РФ, незаконно задерживают граждан и, удерживая в подвалах, заставляют признаваться в "шпионаже" в пользу Украины и "сотрудничестве" с СБУ.

"Гражданское население подвергают пыткам, применяют физическую силу и сексуальное насилие, используют электрический ток и методы удушения газом. Задержанных лишают пищи и доступа к туалету. Для устрашения людей участники военизированных формирований угрожают физической расправой. В настоящее время установлены жителей города Луганска и области, пострадавшие от противоправных действий представителей оккупационной администрации РФ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что указанные преступные действия прямо запрещены ст. 147 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и нормам международного гуманитарного права о запрете насилия над гражданскими лицами.

Осуществление досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 1 ст. 438 УК Украины поручено следователям СБУ в Донецкой и Луганской областях. Максимальное наказание за указанное уголовное преступление - 12 лет лишения свободы.

