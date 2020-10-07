Пытки гражданского населения на оккупированной Луганщине - прокуратура по докладу ООН начала уголовное производство
Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с пытками со стороны оккупационной администрации Российской Федерации (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Грубые нарушения норм международного гуманитарного права в области защиты прав человека установлены прокурорами по результатам обработки доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "О ситуации с правами человека в Украине ".
Согласно материалам, представители "министерства государственной безопасности" и "министерства внутренних дел" так называемой "ЛНР", контролируемых оккупационной администрацией РФ, незаконно задерживают граждан и, удерживая в подвалах, заставляют признаваться в "шпионаже" в пользу Украины и "сотрудничестве" с СБУ.
"Гражданское население подвергают пыткам, применяют физическую силу и сексуальное насилие, используют электрический ток и методы удушения газом. Задержанных лишают пищи и доступа к туалету. Для устрашения людей участники военизированных формирований угрожают физической расправой. В настоящее время установлены жителей города Луганска и области, пострадавшие от противоправных действий представителей оккупационной администрации РФ", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что указанные преступные действия прямо запрещены ст. 147 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и нормам международного гуманитарного права о запрете насилия над гражданскими лицами.
Осуществление досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 1 ст. 438 УК Украины поручено следователям СБУ в Донецкой и Луганской областях. Максимальное наказание за указанное уголовное преступление - 12 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А без докладу очі заліпило?
Это самое главное.
https://ru.euronews.com/2020/10/07/russia-burning-military-warehouses
І я хотів би від щирої душі побажати йому,
щоб в його житті якнайшвидше збулися :
- Самі прекрасні сподівання Українських Патріотів!
-Найщиріші Побажання дітей,батьків, дружин загиблих в війні за Україну - на обороні її Східних рубежів!
-Щоб до цих побажань солідарно приєдналася вся рідня загиблих в збитому Боїнгу 777 з рейсу МН-17
-Щоб його страхи, страждання, муки, передчуття і його "лебедина пісня" про "Вялікую Імперію"врешті завершилися разом з ним на Урочистостях з нагоди перенесення його праху в Мавзолей!
-Щоб весь цивілізований світ полегшено зітхнув і радів та відчув що більш ніхто не скаже "Путін снова всєх надул"!
-Щоб останнього повелителя Третього Риму забальзамували з застосуванням самих "новічкових" технологій - набагато ліпше, ефективніше і ретельніше ніж першого мешканця Мавзолею!
-Граніт тобі пухом ... во ім'я миру на землі! і процвітання всіх поневолених Мордором народів!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=359911618392372&set=a.105599620490241&__cft__[0]=AZVodJpn52otaA5p5vukTNuT73nadmjNGZTUcyRzAiGqPeUqc6UdRbQR2pYbF8GLFEA804JEbkPXibKdQwufGnu4tNbrG3VnhnlbP2xBkB-t3g&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=359911618392372&set=a.105599620490241&__cft__[0]=AZVodJpn52otaA5p5vukTNuT73nadmjNGZTUcyRzAiGqPeUqc6UdRbQR2pYbF8GLFEA804JEbkPXibKdQwufGnu4tNbrG3VnhnlbP2xBkB-t3g&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=359911618392372&set=a.105599620490241&__cft__[0]=AZVodJpn52otaA5p5vukTNuT73nadmjNGZTUcyRzAiGqPeUqc6UdRbQR2pYbF8GLFEA804JEbkPXibKdQwufGnu4tNbrG3VnhnlbP2xBkB-t3g&__tn__=EH-R
Коли там вже слідство дійде до Донецька з його "Ізоляцієй" - бази на території заводу де сепаратисти займаються тортурами як патріотів України, так і місцевих бізнесменів і підозрюваних. Інструкторами всіх тортур з 2014 го звісно є кацапи