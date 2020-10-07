РУС
Пытки гражданского населения на оккупированной Луганщине - прокуратура по докладу ООН начала уголовное производство

Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с пытками со стороны оккупационной администрации Российской Федерации (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Грубые нарушения норм международного гуманитарного права в области защиты прав человека установлены прокурорами по результатам обработки доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "О ситуации с правами человека в Украине ".

Согласно материалам, представители "министерства государственной безопасности" и "министерства внутренних дел" так называемой "ЛНР", контролируемых оккупационной администрацией РФ, незаконно задерживают граждан и, удерживая в подвалах, заставляют признаваться в "шпионаже" в пользу Украины и "сотрудничестве" с СБУ.

"Гражданское население подвергают пыткам, применяют физическую силу и сексуальное насилие, используют электрический ток и методы удушения газом. Задержанных лишают пищи и доступа к туалету. Для устрашения людей участники военизированных формирований угрожают физической расправой. В настоящее время установлены жителей города Луганска и области, пострадавшие от противоправных действий представителей оккупационной администрации РФ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что указанные преступные действия прямо запрещены ст. 147 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны и нормам международного гуманитарного права о запрете насилия над гражданскими лицами.

Осуществление досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 1 ст. 438 УК Украины поручено следователям СБУ в Донецкой и Луганской областях. Максимальное наказание за указанное уголовное преступление - 12 лет лишения свободы.

Автор: 

прокуратура (5074) пытки (870) наемники рф (2102) Луганская область (6552)
+4
Треба було чекати докладу ООН?

А без докладу очі заліпило?
показать весь комментарий
07.10.2020 18:41 Ответить
+2
А шо ООНу Факін не сказав шо їм усім там амністію вони з Козирем прописаоли...
показать весь комментарий
07.10.2020 18:45 Ответить
+2
У Росії в Рязанській області палає склад ***********, чути вибухи. Проводять велику евакуацію. https://www.bbc.com/russian/news-54453121

https://ru.euronews.com/2020/10/07/russia-burning-military-warehouses

Пытки гражданского населения на оккупированной Луганщине - прокуратура по докладу ООН начала уголовное производство - Цензор.НЕТ 620
показать весь комментарий
07.10.2020 19:21 Ответить
Ну огонь же вроде прекратили.
Это самое главное.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:03 Ответить
Сьогодні "таваріщ" Путін, дай Боже- востаннє, святкує свій день народження!

І я хотів би від щирої душі побажати йому,

щоб в його житті якнайшвидше збулися :
- Самі прекрасні сподівання Українських Патріотів!
-Найщиріші Побажання дітей,батьків, дружин загиблих в війні за Україну - на обороні її Східних рубежів!
-Щоб до цих побажань солідарно приєдналася вся рідня загиблих в збитому Боїнгу 777 з рейсу МН-17
-Щоб його страхи, страждання, муки, передчуття і його "лебедина пісня" про "Вялікую Імперію"врешті завершилися разом з ним на Урочистостях з нагоди перенесення його праху в Мавзолей!
-Щоб весь цивілізований світ полегшено зітхнув і радів та відчув що більш ніхто не скаже "Путін снова всєх надул"!
-Щоб останнього повелителя Третього Риму забальзамували з застосуванням самих "новічкових" технологій - набагато ліпше, ефективніше і ретельніше ніж першого мешканця Мавзолею!
-Граніт тобі пухом ... во ім'я миру на землі! і процвітання всіх поневолених Мордором народів!

показать весь комментарий
07.10.2020 20:11 Ответить
захотілося лугандонії сРюцькая мірЯ, нехай вигрібають, тварюки!
показать весь комментарий
07.10.2020 20:48 Ответить
Я Вам скажу одне - тих, хто, за вашою термінологією, "Відгрібають" - вони точно не хотіли "Руського миру"!
показать весь комментарий
08.10.2020 01:34 Ответить
Грубые нарушения норм международного гуманитарного права в области защиты прав человека установлены прокурорами по результатам обработки доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "О ситуации с правами человека в Украине ". Источник: https://censor.net/ru/n3223547

Коли там вже слідство дійде до Донецька з його "Ізоляцієй" - бази на території заводу де сепаратисти займаються тортурами як патріотів України, так і місцевих бізнесменів і підозрюваних. Інструкторами всіх тортур з 2014 го звісно є кацапи
показать весь комментарий
07.10.2020 21:38 Ответить
І чим би займалась Прокуратура, якби не було би ООН?
показать весь комментарий
08.10.2020 01:32 Ответить
а скільки їх тих, що не хотіли? як шо подивить відео про даунбас, так там яблуку ніде впасти і тільки від тих що хотіли. Так що ці соплі про тих що "не хотіли" нікому не потрібні. У нас в Україні, як засвідчили вибори слугиурода вже здається тих що хотіли і хочуть вже більше тих ХТО НЕ ХОЧУТЬ!
показать весь комментарий
08.10.2020 07:40 Ответить
 
 