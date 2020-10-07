Проблемы с водой в оккупированном Крыму: У жителей Голубого Залива через суд забирают скважины и собираются строить водопровод для Ялты
Российские власти Ялты пытаются решить проблему с водоснабжением поселка Голубой Залив. В конце сентября подконтрольный России суд передал из частной собственности в городскую пять скважин. После их обследования в поселке планируется провести водопровод.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"В дальнейшем скважины будут переданы из муниципальной собственности в республиканскую для их постановки на баланс ГУП РК "Водоканал Южного Берега Крыма", - уточнил депутат подконтрольного РФ Ялтинского горсовета Юрий Ломенко.
По его словам, специалисты "Водоканала" уже провели ряд анализов на качество и по их результатам установлено, что после обязательного обеззараживания воду можно использовать.
"Среди первоочередных задач - обследование резервуаров чистой воды, обустройство скважин, а также прокладка водопровода к абонентам", - отметил депутат.
Издание отмечает, что в начале сентября глава подконтрольной России администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил, что на территории Голубого Залива обострилась ситуация с водоснабжением. Для местных жителей устанавливали емкости с водой.
Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.
Крым - это про оккупацию, захват врагом, а не про сепаратизм. Не повторяйте выдуманную врагом брехню, используемую им для оправдания агрессии и оккупации.
Ещё лет 30 назад в Кацивели вода была по часам!
