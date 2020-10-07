РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Проблемы с водой в оккупированном Крыму: У жителей Голубого Залива через суд забирают скважины и собираются строить водопровод для Ялты

Российские власти Ялты пытаются решить проблему с водоснабжением поселка Голубой Залив. В конце сентября подконтрольный России суд передал из частной собственности в городскую пять скважин. После их обследования в поселке планируется провести водопровод.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В дальнейшем скважины будут переданы из муниципальной собственности в республиканскую для их постановки на баланс ГУП РК "Водоканал Южного Берега Крыма", - уточнил депутат подконтрольного РФ Ялтинского горсовета Юрий Ломенко.

По его словам, специалисты "Водоканала" уже провели ряд анализов на качество и по их результатам установлено, что после обязательного обеззараживания воду можно использовать.

"Среди первоочередных задач - обследование резервуаров чистой воды, обустройство скважин, а также прокладка водопровода к абонентам", - отметил депутат.

Издание отмечает, что в начале сентября глава подконтрольной России администрации Ялты Иван Имгрунт сообщил, что на территории Голубого Залива обострилась ситуация с водоснабжением. Для местных жителей устанавливали емкости с водой.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

Мочу окупантов пускай пьют
07.10.2020 18:43 Ответить
Проблеми з водою в окупованому Криму: У жителів Голубої Затоки через суд забирають свердловини і збираються будувати водогін для Ялти - Цензор.НЕТ 9520
07.10.2020 20:20 Ответить
Говорил когда то классик- не кохайтеся з москалями, лихо вам буде... Не захотели даже выучить мову и понять пророческие слова.
07.10.2020 18:49 Ответить
Мочу окупантов пускай пьют
07.10.2020 18:43 Ответить
Они ей машины на автомойках моют(Гоблин приказал)😊
07.10.2020 18:59 Ответить
смешные эти крысчане )))
07.10.2020 19:22 Ответить
Проблеми з водою в окупованому Криму: У жителів Голубої Затоки через суд забирають свердловини і збираються будувати водогін для Ялти - Цензор.НЕТ 9520
07.10.2020 20:20 Ответить
Проблеми з водою в окупованому Криму: У жителів Голубої Затоки через суд забирають свердловини і збираються будувати водогін для Ялти - Цензор.НЕТ 8629
07.10.2020 22:57 Ответить
якутскую отборную
08.10.2020 09:25 Ответить
Теперь только камни с неба спасут. Отжимайте, пейте на здоровье.
07.10.2020 18:46 Ответить
...силы небесные, камней, да побольше.
07.10.2020 18:47 Ответить
Чмок-чмок-чмок... Висмоктували рехферемдумці від нової влади.

А як танцювали, а як каміння призивали.

Чмок-чмок-чмок, а з труби та нирок каміння падає
07.10.2020 18:47 Ответить
07.10.2020 19:46 Ответить
"Хоть камни с неба" запивать нечем.
07.10.2020 18:47 Ответить
Говорил когда то классик- не кохайтеся з москалями, лихо вам буде... Не захотели даже выучить мову и понять пророческие слова.
07.10.2020 18:49 Ответить
на севере Крыма несколько сел не снимали флаг Украины до 16 года. Да и согласно официальной статистики роSSии на их референдум смогли согнать вместе с гражданами росии 15% из них 30% поддержало росию.
07.10.2020 19:02 Ответить
Я не про север юг запад и восток Крыма написал а про весь полуостров. Да наша власть просрала территорию, но без жесткого сопротивления местных властей, Крым бы не был сдан так легко.
07.10.2020 19:13 Ответить
А чому кримчанки взимку смердять рибою?
07.10.2020 18:50 Ответить
Краще нюхайте тарань перед пивом і не псуйте апетит людям.
08.10.2020 00:25 Ответить
Это хорошо, что у путинского электората забирают воду и перекачивают другим таким же дебилам, а потом и там вода закончится. Пусть пьют предатели канализацию.
07.10.2020 18:50 Ответить
Скоро там будут бои между городскими и деревенскими ватниками за стремительно истощающиеся запасы пресной воды .Делаем ставки, кто за кого господа ,я за деревенских (эх погнали наши городских )
07.10.2020 20:36 Ответить
Губіт людєй нє піво - губіт людєй вода! (с)
07.10.2020 18:52 Ответить
Предателей не любят нигде
07.10.2020 18:52 Ответить
100%
07.10.2020 18:59 Ответить
Ну вот зачем тупить? Это вообще необязательно.

Крым - это про оккупацию, захват врагом, а не про сепаратизм. Не повторяйте выдуманную врагом брехню, используемую им для оправдания агрессии и оккупации.
07.10.2020 19:06 Ответить
Страдания от оккупации. Помните?
Проблеми з водою в окупованому Криму: У жителів Голубої Затоки через суд забирають свердловини і збираються будувати водогін для Ялти - Цензор.НЕТ 1669
07.10.2020 20:27 Ответить
_Не повторяйте выдуманную врагом брехню, используемую им для оправдания агрессии и оккупации.
Тупить - не обязательно.
07.10.2020 20:33 Ответить
мы о предательстве, не отрицая агрессии россии
07.10.2020 21:30 Ответить
_Надо понимать что настроения крымчан к моменту оккупации ни в коей мере не являлись (и не являются поныне) движущей силой, приведшей к агрессии и оккупации. Это лишь предлог для агрессора! Фиговый листок, которым прикрывается преступление, не более того. Не будь этого предлога, агрессор выдумал (инсценировал) бы любой другой, какую угодно провокацию. Следует различать предлог и мотив!
07.10.2020 21:55 Ответить
согласна, что для есть человеки с их хотелками для имперской россии, но и предательство, как составляющая оккупации, имело место быть, увы
08.10.2020 10:09 Ответить
Та в них треба ще й приватні колодязі відсудити ! А то бач,жирують з водою !
07.10.2020 18:53 Ответить
Хозяевам хоть компенсировали, или просто забрали? Впрочем, єто их проблемі. Абі после освобождения назад не требовали.
07.10.2020 18:55 Ответить
вірус анексіі - це невиліковна хвороба рашистів
07.10.2020 18:56 Ответить
Повезло, хлеб пока не звбирают
07.10.2020 18:57 Ответить
Водное раскуркуливание!,ну а вы чего ждали от "родной говени"?
07.10.2020 19:03 Ответить
здаров быдло
07.10.2020 19:03 Ответить
порошенко обосрал рабссию.это кошмар
07.10.2020 19:06 Ответить
Хотели в СССР, а попали сразу в ГУЛАГ.
07.10.2020 19:09 Ответить
Єслі в кранє нт води,
А в бюджетє дєнєг,
Віновати нє... (самі понімаєтє кто)
Віноват... Порошенко!
07.10.2020 19:10 Ответить
Лайк!
07.10.2020 19:15 Ответить
сосите путена с причмоком крысы.
07.10.2020 19:16 Ответить
https://www.google.com.ua/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpolitiko.ua%2Fblogpost113353&psig=AOvVaw2bn3Icg15lkfUThlhhrbAo&ust=1602173577558000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjZv_LvouwCFQAAAAAdAAAAABAD Вода для окупанта
07.10.2020 19:17 Ответить
Смола горячая она сразу после камней с небес
07.10.2020 19:19 Ответить
Колективізація по кримські.
07.10.2020 19:19 Ответить
Проблемы с водой в оккупированном Крыму: У жителей Голубого Залива через суд забирают скважины и собираются строить водопровод для Ялты - Цензор.НЕТ 1135
07.10.2020 19:20 Ответить
Проблемы с водой в оккупированном Крыму: У жителей Голубого Залива через суд забирают скважины и собираются строить водопровод для Ялты - Цензор.НЕТ 6887
07.10.2020 19:21 Ответить
А тих в кого забрали сверловини на 15 років на Сибір треба вислати.
07.10.2020 19:22 Ответить
Это впереди. И не на 15, а навсегда. Вместо завезут (уже завозят) миллионы рашистов.
07.10.2020 19:28 Ответить
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...
Проблеми з водою в окупованому Криму: У жителів Голубої Затоки через суд забирають свердловини і збираються будувати водогін для Ялти - Цензор.НЕТ 320
07.10.2020 19:24 Ответить
Доречі, цей морячок здох. Зламав стегно, а расєя його врятувала від страждань)
07.10.2020 20:03 Ответить
Проблеми з водою в окупованому Криму: У жителів Голубої Затоки через суд забирають свердловини і збираються будувати водогін для Ялти - Цензор.НЕТ 1621
07.10.2020 20:12 Ответить
камні с нєба- пийте, їжте!
07.10.2020 19:26 Ответить
Проблеми з водою в окупованому Криму: У жителів Голубої Затоки через суд забирають свердловини і збираються будувати водогін для Ялти - Цензор.НЕТ 6732

**************!
07.10.2020 19:33 Ответить
Скоро по утрам мочу доить начнут
07.10.2020 19:34 Ответить
пусть воду "новичком" обеззараживают. им нравится, шоб не сразу подохнуть, а хорошо помучаться )
07.10.2020 19:35 Ответить
Надо нарастить пропаганду о пользе уринотерапии!
07.10.2020 19:37 Ответить
Оккупанты выкачивают остатки пресноводной линзы, которая создавалась Украиной 60 лет при помощи днепровской воды. Еще пару лет и из тех скважин пойдет соленая вода.
07.10.2020 19:46 Ответить
Та пі&уй (Кіля Бімба).
07.10.2020 19:56 Ответить
Тут знатоки писали, що начебто вже йде расол.
07.10.2020 22:07 Ответить
Як бачимо - ще не з усіх, але то вже залишки.
07.10.2020 23:07 Ответить
Проблеми з водою в окупованому Криму: У жителів Голубої Затоки через суд забирають свердловини і збираються будувати водогін для Ялти - Цензор.НЕТ 1994
07.10.2020 19:56 Ответить
Они нашивок и принадлежность не скрывали!
07.10.2020 20:47 Ответить
Аммиак в воду, что бы сладко пилось.....
07.10.2020 19:58 Ответить
Если в кране нет воды,
Каплет еле-еле,
Надо всем раздать п**ды,
Чтобы не п**дели.
07.10.2020 20:05 Ответить
Ну от на хрен воно нам потрібно? Жалість хочете викликати? Як на мене то хай хоч висохне все там до останьої кураїни.
07.10.2020 20:09 Ответить
Ану всі хором :"референдум! референдум!"
07.10.2020 20:09 Ответить
Де дурачок- морячок? Крисчани! Терміново випускайте морячка,нехай "яблочко" збацає!
07.10.2020 20:23 Ответить
Пора бы научится выжимать воду из камней...тех что с неба в родной гавани.. Украинцы люди доброжелательные Поэтому - Желаем крыСчанам хорошей , теплой и солнечной погоды 10 месяцев в году И без дождей и снега .
07.10.2020 20:41 Ответить
Сосіть каменюки з неба кацапи
07.10.2020 21:35 Ответить
Води ніт, но ви дєржитесь. Всєго доброго і хорошего настроєнія.
07.10.2020 22:10 Ответить
Скоро активісти з самооборони Криму будуть ходити по домівкам та конфісковувати воду з чайників.
08.10.2020 00:15 Ответить
УРЯ - УРЯ - в камнях нашли воду...
Проблеми з водою в окупованому Криму: У жителів Голубої Затоки через суд забирають свердловини і збираються будувати водогін для Ялти - Цензор.НЕТ 8115
08.10.2020 00:15 Ответить
Проблеми з водою в окупованому Криму: У жителів Голубої Затоки через суд забирають свердловини і збираються будувати водогін для Ялти - Цензор.НЕТ 1925
08.10.2020 03:01 Ответить
Оказалось, без воды не туды и не сюды.
08.10.2020 08:09 Ответить
нет воды пусть пьют бояру !
08.10.2020 08:49 Ответить
Новости...
Ещё лет 30 назад в Кацивели вода была по часам!
08.10.2020 11:03 Ответить
2013. Украина разворована Хряом и его семьёй, вся страна на минималке. Министры обороны, безопасности, экономики и т.д. - граждане рашки. Вся экономика ПОЛНОСТЬЮ ориентирована на рашку. В Крыму - флот кацапии. ВСУ практически нет, а то, что еть, - красит бордюры и траву. О разработке и внедрении новейшего вооружения никто даже не заикается. Энергоносители ВСЕ покупаем у рашки. Кацапьё разъезжает по Украине, как хозяева.
И вдруг у идиота зачесалось...
Не хочу признавать, но нация (я говорю о людях, не о зелёном болоте и откровенных врагах), - начала ощущать себя таковой... благодаря плешивому сморчку.))
Хорошо или плохо, - но это так. Далі буде.
21.10.2020 21:05 Ответить
 
 