Через центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" в вузы поступило почти 2 тысячи абитуриентов из оккупированных территорий, - МОН

Через центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" в вузы поступило почти 2 тысячи абитуриентов из оккупированных территорий, - МОН

Почти 2 тыс. абитуриентов с временно оккупированных территорий (ВОТ) зачислены на бюджетную форму обучения в украинские вузы через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

"По предварительным итогам вступительной кампании-2020 по состоянию на начало октября в украинских высших учебных заведений на места государственного заказа поступило почти 2 тыс. человек с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма. Зачисление поступающих ВОТ продлится еще до 23 октября 2020 года", - отмечается в сообщении 

В частности, на данный момент на обучение через образовательный центр (ОЦ) "Крым-Украина" зачислено 381 человек, из ОЦ "Донбасс-Украина" - 1 572 человека.

Отмечается, что поступающие с оккупированных территорий в этом году, как и в прошлые годы, также имели возможность поступать в университеты по результатам ВНО. "Они учились в школах дистанционно и проходили тестирование вместе с другими его участниками. По данным Донецкого и Луганского департаментов образования, в течение 2019/2020 учебного года в школах на подконтрольных территориях на дистанционном образовании и экстернате обучалось 5 394 учащихся с временно оккупированных территорий.

+19
Все найкраще- дітям Донбасу!
07.10.2020 18:54 Ответить
+19
2 тисячі місць за державний кошт. Чи хтось питав на це дозволу у народу?
07.10.2020 18:54 Ответить
+14
1945 год Киев , во все ВУЗы столицы УССР , дети полицаев исправно служивших Гитлеру , поступают вне конкурса и без экзаменов , а дети бойцов Красной Армии , идут по обычному конкурсу без всяких льгот.
07.10.2020 18:56 Ответить
Все найкраще- дітям Донбасу!
07.10.2020 18:54 Ответить
07.10.2020 18:58 Ответить
Це майбутні пільгові абітуриєнти українських вишів !!))
07.10.2020 19:00 Ответить
2 тисячі місць за державний кошт. Чи хтось питав на це дозволу у народу?
07.10.2020 18:54 Ответить
Через ці центри діти здають іспити і з мови і з історії, щоб отримати атестатукр.зразка. це не те, що зе придумав брати як є.
03.11.2020 12:02 Ответить
Це добре, коли росіяни підуть з донбасу буде кому там лад наводить.
07.10.2020 18:56 Ответить
Питання -Який лад???))))
07.10.2020 18:59 Ответить
Український. Найкращі часи будь якої людини, це юність. Провівши цей час на території України більшість з них буде вдячні Україні, тому що є з чим порівняти.
07.10.2020 20:31 Ответить
Да уже знаем как они себя ведут...срут в душе в ответ за гимн Украины с утра!
07.10.2020 21:23 Ответить
кому ?

ти вважаєш, шо їх світогдяд може змінитися за час навчання ?

Це просто легалізація сепарів
07.10.2020 18:59 Ответить
Донбасити , це генетично спотворені істоти, потвори кремлівської селекціі, колишня назва-савєцкій народ !!!)))
07.10.2020 19:02 Ответить
Люди везде разные и на Донбассе в том числе. Я знаю несколько человек оттуда, патриоты побольше вас будут. А про 'саветский народ' хочу спросить- вы своих родителей тоже так называете ? По большому счету, все мы вышли из совка, а некоторые, вроде вас, там и остались, судя по вашим умозаключениям
07.10.2020 19:47 Ответить
Я жив в Горлівці в 1973 р. , брат рідний жив і помер в Луганську !! Тому донбасити мені контенгент знайомий!! Батькв моїх вже нема , померли , на міському цвинтарі тепер!! Я доречі народився в Кузбасі,Зах. Сибір , м. Кіселівськ, шах. Тайбінська !!!)))
07.10.2020 20:08 Ответить
Ну, вы же не считаете себя плохим человеком, хотя родились на Кузбассе.

Грести всех под одну гребенку нельзя. А молодёжь пусть учится, чем больше людей отойдут от рашистской пропаганды, тем быстрее освободим украинские территории. Чем больше образованных и умных, тем лучше
07.10.2020 20:38 Ответить
Я б не була такою категоричною. Десь 50 на 50.
07.10.2020 20:54 Ответить
Они по твоему идиоты ? Они как и беженци хрен когда туда вернуться , даже после освобождения .
07.10.2020 18:59 Ответить
это смотря какие специальности

и смотря какое освобождение.

биотехнологи не вернутся,

а юристы все будут там легализировать украинскими дипломами сепаратизм
07.10.2020 19:33 Ответить
То так, пам"ятайте що в донбаситів , як у крисчан і росєян зайва хромосома!!)))
07.10.2020 19:36 Ответить
Ну не у поверненні справа. А у тому, що у них у макітрі? Можуть же зостатися носіями русскава міра, а можуть вилікуватися від русскай хромосоми.
03.11.2020 12:04 Ответить
1945 год Киев , во все ВУЗы столицы УССР , дети полицаев исправно служивших Гитлеру , поступают вне конкурса и без экзаменов , а дети бойцов Красной Армии , идут по обычному конкурсу без всяких льгот.
07.10.2020 18:56 Ответить
Все украинцы с оккупированных нацистами территориях служили полицаями?
07.10.2020 19:21 Ответить
Ну как для жителя Израиля на пальцах , когда в ваши ВУЗы начнут брать детей арабов и палестинцев вне конкурса , а вашим детям все как обычно , сколько после этого просуществуют дебилы у власти это придумавшие.
09.10.2020 08:25 Ответить
Не все поймут гротеска стиль
07.10.2020 19:31 Ответить
Ты за Красную Армию?
07.10.2020 19:42 Ответить
Я против Гитлера.
07.10.2020 20:21 Ответить
в реальности они немножко не такие, как на фото в статье
07.10.2020 18:57 Ответить
З 2 тис. принаймні 1 тис. це колорадські лічинки !!)))
07.10.2020 18:57 Ответить
принаймні 1900
07.10.2020 18:59 Ответить
Все може бути !!))
07.10.2020 19:03 Ответить
я бачив декількох

і те, як вони спілкуються з працівниками приймальної комісії

жесть.

вони поводять себе, як чеченці в рязані
07.10.2020 19:22 Ответить
Винні не вони , а ті хто їм дозволяє так поводитись !!))
07.10.2020 19:30 Ответить
винні ті, хто проголосував за тих, які прийняли закон, шо дозволяє їм так поводитись
07.10.2020 19:37 Ответить
Навряд чи вони туди повернуться в ту розруху, там навіть дітей шкільного віку вивозять з окупованої території, щоб навчались в наших школах, там взагалі опустошена територія, де живуть пенсіонери і ті, кому нема куди виїхати або шкода покинути і це не з чуток інформація, а від близьких людей.
07.10.2020 19:10 Ответить
Так,вони залишаться в вільній Україні і будуть проповідувати "рузький мір".Недолуга продажня зебільне влада вирощує агентів впливу рашистської *********.
07.10.2020 19:27 Ответить
ну навіщо звинувачувати владу, бульте об'єктивні, а зараз що роблять колішні ригаанали на чолі з рабіновичем і медведчуком, а на рахунок тих, що повернуться в ордло, який дурень повернеться туди, де нема елементарного
07.10.2020 19:31 Ответить
они на жопу падают, доказывая что там больше порядка, дешевле всё и нет такой коррупции...Каждую неделю такое слышу от ордловцев.
07.10.2020 21:26 Ответить
б..ть, за наші податки, ця наволоч буде на халяву тут вчитися і по тихому ненавидіти все українське
07.10.2020 19:12 Ответить
Навряд чи по-тихому,ці колоради зараз втратили страх і відкрито висловлюють свої погляди.
07.10.2020 19:28 Ответить
Ну, правильно, побільше вати наберіть у військові та медичні ВУЗ! Зате у ВУЗах ставки повідбирали (минулого року було 10 студентів на ставку, тепер - 16) і учителям показали хер рояльний замість індексації зарплат. "Вєрним путьом ідьотє таваріщі!" (с)
07.10.2020 19:12 Ответить
Не знаю кто, как? А я лично, считаю детей совершенно ещё тупыми. Что им в уши нальют на уровне "вокруг", то и сформирует их жизнь на долгие годы. Мальчик с Донбасса нашёл девочку с Украины, вот ему и не нужен рус.мир. Что у них на уме(всем понятно)? Политические реалии? Как же! -Если встретил хороших друзей проукраински настроенных, вот он и уже точно такой же. Бьют в школе? Иди себе в нац.корпус- будешь эту школу раком ставить. Если оставить их там, то всё наоборот.
07.10.2020 19:20 Ответить
100%, кількість людей, які хотіли вату, зменшилась набагато
07.10.2020 19:24 Ответить
Звідки така інформація?
07.10.2020 19:30 Ответить
з першоджерел
07.10.2020 19:32 Ответить
Лично у меня в голове закралась мысль: "У какого процента из них старшие братья отцы сейчас с оружием в дыре, а тх матери, бабушки, дедушки-орали пута введи... войска ?"
А ведь они займут места наших детей....
07.10.2020 20:20 Ответить
Как бы вы отнеслись к новости 2000 студентов из Украины поступили в ВУЗы РФ. Семерично нужно относиться и к этой новости.
07.10.2020 19:24 Ответить
Как? Да пошли н-й! Вот как.
07.10.2020 19:44 Ответить
Відмінити признання кацапських дипломів про вищу освіту. Ось як!
07.10.2020 22:19 Ответить
Уявляю яке в них буде враження про Україну після навчання...
07.10.2020 19:30 Ответить
Чудово. Чергові 2000 агентів параші легалізувались на території України.
07.10.2020 19:43 Ответить
Желательно знать ск. всего было мест в целом по госзаказу (бюджетных) чтобы понять в % т.к если честно 1572 человека из ОРДЛО впечатляет
07.10.2020 19:51 Ответить
украинские дети, однокласники дочери плакали, что им " не хватило" бала- двух для бюджета, а сепаров на 20 баллов меньше или вообще без ничего набрали на бюджет! Теперь мы должны содержать предателей детей и оплачивать своим обучение!
07.10.2020 21:29 Ответить
А где живут украинские дети? До линии разграничения? или до границы области? Может только до Днепра?
07.10.2020 23:36 Ответить
Ти дивись і біндьоровцов не бояться. Уявляю в одній групі вчаться син загиблого українського воїна і син донбаського сепаратиста, від рук якого загинув цей воїн. Наслідки непередбачувані.
07.10.2020 20:29 Ответить
Не все так однозначно. Коли буде звільнений Донбас, там лютувати будуть не бандерівці, а біженці, які втратили все.
07.10.2020 21:13 Ответить
Не шанована мною "ВАТА" (кацапи, та Свідки Петра) незахлиніться своєю жовчу в ненависті до всього Українського. Будьте здорові.
07.10.2020 20:37 Ответить
Так і що виросте з тих *колорадських вишкребків * !?
07.10.2020 20:45 Ответить
Не все так однозначно. Коли буде звільнений Донбас, там лютувати будуть не бандерівці, а біженці, які втратили все.
07.10.2020 21:16 Ответить
Якщо це затягнеться на десятиліття, мабуть нащадкам біженців буде вже по-азіровськи *****.
07.10.2020 21:24 Ответить
 
 