Через центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" в вузы поступило почти 2 тысячи абитуриентов из оккупированных территорий, - МОН
Почти 2 тыс. абитуриентов с временно оккупированных территорий (ВОТ) зачислены на бюджетную форму обучения в украинские вузы через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.
"По предварительным итогам вступительной кампании-2020 по состоянию на начало октября в украинских высших учебных заведений на места государственного заказа поступило почти 2 тыс. человек с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма. Зачисление поступающих ВОТ продлится еще до 23 октября 2020 года", - отмечается в сообщении
В частности, на данный момент на обучение через образовательный центр (ОЦ) "Крым-Украина" зачислено 381 человек, из ОЦ "Донбасс-Украина" - 1 572 человека.
Отмечается, что поступающие с оккупированных территорий в этом году, как и в прошлые годы, также имели возможность поступать в университеты по результатам ВНО. "Они учились в школах дистанционно и проходили тестирование вместе с другими его участниками. По данным Донецкого и Луганского департаментов образования, в течение 2019/2020 учебного года в школах на подконтрольных территориях на дистанционном образовании и экстернате обучалось 5 394 учащихся с временно оккупированных территорий.
ти вважаєш, шо їх світогдяд може змінитися за час навчання ?
Це просто легалізація сепарів
Грести всех под одну гребенку нельзя. А молодёжь пусть учится, чем больше людей отойдут от рашистской пропаганды, тем быстрее освободим украинские территории. Чем больше образованных и умных, тем лучше
и смотря какое освобождение.
биотехнологи не вернутся,
а юристы все будут там легализировать украинскими дипломами сепаратизм
і те, як вони спілкуються з працівниками приймальної комісії
жесть.
вони поводять себе, як чеченці в рязані
А ведь они займут места наших детей....