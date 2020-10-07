РУС
На Одесчине депутат сельсовета попался на взятке 6,4 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задержан депутат Малиновского поселкового совета Овидиопольского района Одесской области по факту вымогательства и получения взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

На Одесчине депутат сельсовета попался на взятке 6,4 тыс. долл., - прокуратура 01

По данным следствия, депутат требовал и получил от физического лица - предпринимателя взятку в сумме 6 400 долларов и 3 500 грн за выдачу разрешительных документов на размещение торговых павильонов.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Это обычная практика по всей Украине , уже дюже давно . Все об этом знают , но молчат .
07.10.2020 19:14 Ответить
07.10.2020 19:22 Ответить
ukrvision....
07.10.2020 19:23 Ответить
А то... В депутаты рвутся шо голый в баню с какого перепугу, страну вперед волочь? Любой депутат, опосля как становится депутатом минимум вдвое благосостояние свое покращает за какие шиши? Ветром надувает? Невидаль... Ор стоял не пару- тройку хапуг схватить, причем не посадить а подоить, визжали как великий Зе победит коррупцию. Вот так вот возьмет и победит. Ну да, ну да- Порошенко...
07.10.2020 19:26 Ответить
'Село есть село'- вон в городе все в павильонах аж пройти по тротуару невозможно, но никого не ловят.
07.10.2020 19:40 Ответить
А я партию узнаю по футболке.... Весь покрытый зеленью абсолютно весь - остров невезения в океане есть .... Классика ))))
07.10.2020 19:52 Ответить
Судячи з фотографії, це або Совіньон, або селище Таірова - круті поселення з великою кількістю людей, які можут собі дозволити досить багато.
08.10.2020 01:30 Ответить
Совсем не хило! На уровне сельсовета!?
08.10.2020 10:06 Ответить
 
 