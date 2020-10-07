На Одесчине депутат сельсовета попался на взятке 6,4 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задержан депутат Малиновского поселкового совета Овидиопольского района Одесской области по факту вымогательства и получения взятки (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, депутат требовал и получил от физического лица - предпринимателя взятку в сумме 6 400 долларов и 3 500 грн за выдачу разрешительных документов на размещение торговых павильонов.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Гоструда задержан на Одесчине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО