ВАКС - не структурное подразделение НАБУ и САП, а независимый орган правосудия, - судья-спикер Михайленко

В Высшем антикоррупционном суде Украины прокомментировали решение по делу "Роттердам +".

Так, судья-спикер Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко в комментарии изданию "Закон и Бизнес" заявила, что в уголовном производстве по формуле "Роттердам +" правосудие зависело исключительно от того материала, который орган досудебного расследования представил суду, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не прекращаем подчеркивать, что ВАКС не является структурным подразделением Национального антикоррупционного бюро или Специализированной антикоррупционной прокуратуры; нельзя забывать, что суд является органом правосудия, который имеет присущие ему функции и задачи. И это абсолютно логично и обоснованно, когда, осуществляя судебный контроль на стадии досудебного расследования, следственный судья не соглашается со следователем или прокурором, отказывает в удовлетворении ходатайства и приводит мотивы такого отказа в принятом судебном решении", - отметила судья-спикер.

Она также высказала уверенность, что работа суда будет эффективной: "Сегрегация судей ВАКС, нападки на отдельных судей, откровенные оскорбления и попытки влияния информационным давлением не повлияют на эффективность работы учреждения как целостного организма правосудия. Каждый судья, независимо от фамилии, осуществляет свою деятельность независимо, беспристрастно, с соблюдением стандартов верховенства права и на основании действующего законодательства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наливайченко о деле "Роттердам+": Идет неслыханное давление на ВАКС

Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых. 11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба. 9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.

Также читайте: Эксперт, которая насчитала 40 млрд "убытков" от "Роттердам+", делала экспертизу по заказу Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ Вовк