Франция и Германия предложат европейским партнерам варианты санкций против физических лиц в связи с отравлением Навального

Франция и Германия передадут европейским партнерам свои предложения по санкциям против физических лиц и одной структуры в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в совместном коммюнике глав МИД двух стран.

"Франция и Германия передадут своим европейским партнерам предложения по дополнительным санкциям", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Франции.

"Эти предложения направлены против физических лиц, которых мы считаем ответственными за это преступление и за это нарушение международных норм, ... и на одну структуру, имеющую отношение к программе "Новичок", - отмечается в нем.

Министры указали, что Франция и ФРГ "несколько раз требовали от России пролить свет на обстоятельства преступления и на личности тех, кто его совершил. Но никакого убедительного объяснения на данный момент Россия не предоставила".

"Мы считаем, что нет никаких других правдоподобных объяснений отравления Навального, кроме версии, предполагающей российскую ответственность и участие", - подчеркивается в их заявлении.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.