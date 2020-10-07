РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4364 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
1 806 50

Франция и Германия предложат европейским партнерам варианты санкций против физических лиц в связи с отравлением Навального

Франция и Германия предложат европейским партнерам варианты санкций против физических лиц в связи с отравлением Навального

Франция и Германия передадут европейским партнерам свои предложения по санкциям против физических лиц и одной структуры в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в совместном коммюнике глав МИД двух стран.

"Франция и Германия передадут своим европейским партнерам предложения по дополнительным санкциям", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Франции.

"Эти предложения направлены против физических лиц, которых мы считаем ответственными за это преступление и за это нарушение международных норм, ... и на одну структуру, имеющую отношение к программе "Новичок", - отмечается в нем.

Министры указали, что Франция и ФРГ "несколько раз требовали от России пролить свет на обстоятельства преступления и на личности тех, кто его совершил. Но никакого убедительного объяснения на данный момент Россия не предоставила".

"Мы считаем, что нет никаких других правдоподобных объяснений отравления Навального, кроме версии, предполагающей российскую ответственность и участие", - подчеркивается в их заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальный: Санкции против всей России не работают, нужны точечные меры против Путина и его окружения

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

Автор: 

Германия (7282) Франция (3596) Навальный Алексей (856)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Физ.лиц !!!Клоуны...
показать весь комментарий
07.10.2020 19:32 Ответить
+5
Запретят въезд администратору,уборщице отеля где жил Навальный перед отравлением???
показать весь комментарий
07.10.2020 19:34 Ответить
+4
_Это будет очередной пшик, разумеется, имитация. Такая, чтобы ни в коем случае не сделать расие действительно больно.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Физ.лиц !!!Клоуны...
показать весь комментарий
07.10.2020 19:32 Ответить
Не хватало ещё у ***** «новичк-вакцину « закупать ! Пусть только рыги и мертвечук будут у кацапов ПОДОПЫТНЫМИ КРОЛИКАМИ
показать весь комментарий
07.10.2020 20:44 Ответить
Особисто проти фуйла ?
показать весь комментарий
07.10.2020 19:32 Ответить
против уборщицы служанки его медсестры
показать весь комментарий
07.10.2020 19:35 Ответить
Наконец то ты хоть что то умное написал .Похвально
показать весь комментарий
07.10.2020 21:04 Ответить
Вот посмотрите , как эти … съезжают со своих обещаний , ввести санкции против рашистов , за применение химического оружия 🤮🤮🤮 , попустительство - это соучастие в преступлении
показать весь комментарий
07.10.2020 19:50 Ответить
_Это будет очередной пшик, разумеется, имитация. Такая, чтобы ни в коем случае не сделать расие действительно больно.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:32 Ответить
нафтогаз тоже не торопится контракт разорвать.
показать весь комментарий
08.10.2020 00:14 Ответить
Глупость несусветная. Ну станут эти лица невыездными, как убийцы Лугового, и что?! Ну, изберут в Госдуру, как их же. Дебилы, б...
показать весь комментарий
07.10.2020 19:33 Ответить
_Причина не в глупости или наивности - они просто категорически не хотят действительно остановить расию. Просто не хотят. Если бы хотели - предпринимали бы такие меры, которые давали бы результат. Кто хочет - ищет возможности, а кто не чохет - отговорки.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:39 Ответить
украина типо хочет? какие действия она произвела?
какие результаты?
показать весь комментарий
08.10.2020 00:15 Ответить
Дивно, що отруїли не сьогодні. В день народження виродка.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:34 Ответить
Запретят въезд администратору,уборщице отеля где жил Навальный перед отравлением???
показать весь комментарий
07.10.2020 19:34 Ответить
Франция и Германия передадут своим европейским партнерам предложения по дополнительным санкциям, - говорится в заявлении, обнародованном на сайте МИД Франции

Макаронники будут возражать .
показать весь комментарий
07.10.2020 19:35 Ответить
Пришлют три варианта озабоченности:
- сильная
- очень сильная
- сильно-сильная
показать весь комментарий
07.10.2020 19:39 Ответить
А Ваві ще треба разобрацца хто його отруїв.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:39 Ответить
Какие здесь все умные, просто аж страшно. Сами бы, наверное, войну начали уже, блин, диванные стратеги и умельцы.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:40 Ответить
Под ********* , война развязанная рашистами , унесла 15 000 украинцев , при попустительстве стран , которые брали ответственность за тёр, целостность Украины !
показать весь комментарий
07.10.2020 19:58 Ответить
Остынь. Ответственность несёт тогдашний президент страны, который это подписал и *****, которое решило, что он император всея Земли.
Но некоторым всегда денщики срут в штаны. Ты сначала прочитай этот Будапештский меморандум, что они подписали, что подписал Кучма, а потом становись а третью позицию "Паниковский никогда не протянет руки" и предъявляй претензии.
показать весь комментарий
15.10.2020 16:09 Ответить
Франция и Германия - самые сильные корумпированновстроенные в ситему рашистской империи две страны ... Их обеспокоенность чешется им годами без толку и без последствий для уХйла
показать весь комментарий
07.10.2020 19:42 Ответить
Пока Франция и Германия ищут и согласовывают варианты санкций, состарятся и умрут и те кто травил Навального и Пупкин и сам Навальный.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:44 Ответить
Короче, в очередной раз &уйлу всё сойдет с рук...
показать весь комментарий
07.10.2020 19:47 Ответить
отравили-лечили-отправили на лечение в Германию-после 10 дней лечения медики Бундесвера внезапно обнаружили Новичок - санкции. Вывод, к крови Бутерброда обнаружили санкции. Кстати ОЗХО не сказали что это точно Новичок, просто как агент антихолинэстеразных веществ, коих огромное количество.
показать весь комментарий
07.10.2020 19:56 Ответить
Вата детектед - отбеливает рашку.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:09 Ответить
слобожанин, ты никогда не пробовал с гранатомета бить мух в квартире? Мухи потом оживают и улетают на волю
показать весь комментарий
07.10.2020 20:13 Ответить
"Новичок" создавался как альтернатива ЯДЕРНОМУ оружию. Он для убийства тысяч людей, а здесь каких-то задохликов травонуть не могут. Когда травили Кивелиди, то от микроскопической капли на телефонной трубке, помер Кивелиди, его секретарша, которая цветы поливала, и эксперт, приехавший на место происшествия, а здесь поносом обходится)))
показать весь комментарий
07.10.2020 19:57 Ответить
1. Горничная в отеле.
2. Кассир и охранник в супермаркете.
3. Буфетчица в аэропорту.
4. Стюардесса в самолёте.
5. Санитарка и медбрат в больнице.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:06 Ответить
И Микки Маус)))
показать весь комментарий
07.10.2020 20:12 Ответить
Ух, щас єуропейцы как объявят санкции Иванову Иван Иванычу, из какого- нибудь задрюпинска.., держись раисся и бойся ! Тьху, клоуны.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:07 Ответить
Опять какой-нибудь "олигарх" узнает что он "друг Путина", и что причастен к отравлению Навального. Неужели они действительно верят что таким способом можно принудить к перевороту?
показать весь комментарий
07.10.2020 20:09 Ответить
Ну раз опять во множественном числе, значит опять ни о чем... Серуны
показать весь комментарий
07.10.2020 20:09 Ответить
"Страшно,аж жуть!" (с)
показать весь комментарий
07.10.2020 20:14 Ответить
***** не доторканний... а на решту його прислуги плювати йому
показать весь комментарий
07.10.2020 20:18 Ответить
Вообще-то все надеялись на отказ Германии от СП-2. Раз не отказываются, значит уже проехали.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:27 Ответить
Все, кто надеялся, это кто?
показать весь комментарий
07.10.2020 20:31 Ответить
Например Навальный. Думаю это было его заданием.)
показать весь комментарий
07.10.2020 20:36 Ответить
Хм) а навіщо німцям відмовлятися ?? Украіна хандлює з Козлостаном( краіною агресором) аж фуфайка завертається ,на млрд євро щорічно і кожен рік та сумма збільшується , то чого ж німцям/ французам / італійцям та іншим не можно, вони дурніше за украінцв ??)
показать весь комментарий
07.10.2020 21:05 Ответить
Лицемерные европейцы. Деньги важнее демократии.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:53 Ответить
сша торгует с россией, ес, эстония, латвия, польша торгует с россией.
и даже украина.
для украины деньги важнее очевидно же.
показать весь комментарий
08.10.2020 00:20 Ответить
Франція і Німеччина запропонують європейським партнерам варіанти санкцій проти фізичних осіб у зв'язку з отруєнням Навального - Цензор.НЕТ 3068
показать весь комментарий
07.10.2020 20:34 Ответить
И опять ПШИК Страна в которой разработан это *НОВЫЧЕК * - РФ. РФ президентская система власти - Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент, Федеральное Собрание, Правительство, суды. Значит президент должен нести всю ответственность Когда уже закончится эта озабоченность от ЕС и мира , и начнутся конкретные действия Как крысы ..одна озабоченность...
показать весь комментарий
07.10.2020 20:37 Ответить
Франція і Німеччина запропонують європейським партнерам варіанти санкцій проти фізичних осіб у зв'язку з отруєнням Навального - Цензор.НЕТ 7321
показать весь комментарий
07.10.2020 20:41 Ответить
французы и фрицы подельники рашиста в мире ,судя ,как они организовали ордло в Украине по указанию рашиста ,на украинской територии ,для ведения войны с Украиной, и для того,что бы через это создание ,не допустить Украину в НАТО и в ЕС,как и продавливание агенткой Меркель ,строительства рашистской газовой трубы территориями европейских стран,говорит о том,что санкции будут такими же как и за оокупацию куйлом Украины
показать весь комментарий
07.10.2020 20:46 Ответить
Хех ... а говорят, что Зеля клоун, да он против этой шоблы - художественная самодеятельность
показать весь комментарий
07.10.2020 21:08 Ответить
Пока санкции не коснутся конкретно "кошелька " *****, все они будут не страшнее укуса комара. Только рискнут ли европейцы "покарать" сокровищницу "Царя",- большие сомнения.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:22 Ответить
Просто не пускать путьку в цивилизованные страны- ни форумы, ни "двадцатка" + санкции по всем фигурантам расследований Навального(а это всё окружение путина). И всё на этом, путька по угаснет на глазах- "и зачем мне колоть ботокс теперь? Лучше бы они по старинке- ввели бы санкции против моих холопов(россиян), мне всё равно на них плевать. А тут, всё таки ударили по самому больному..".
показать весь комментарий
07.10.2020 21:58 Ответить
Можна ввести санкції проти Штірліца. Результат той же.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:34 Ответить
Который раз забыли перед санкциями сделать обеспокоенность... Ну, а по физ лицам это глубокую... и последнюю китайскую... А физ лиц это про кого?
показать весь комментарий
08.10.2020 00:06 Ответить
_Те, у кого есть физические лица. Против различного рода бесплотных сущностей вводить не будут. По крайней мере сейчас. Франція і Німеччина запропонують європейським партнерам варіанти санкцій проти фізичних осіб у зв'язку з отруєнням Навального - Цензор.НЕТ 4949
показать весь комментарий
08.10.2020 00:19 Ответить
Ужас! Не уж то запретят въезд собакам пуйла на ветеринарную проверку в ЕС (ну не от сп-2 же отказаться, баблос - это же святое и неприкосновенное в современном барыжном мире олигархов и мещан)!? Да, от таких "санкций" паРашка точно "подымет белый флаг и капитулирует"!
показать весь комментарий
08.10.2020 01:53 Ответить
 
 