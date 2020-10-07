РУС
Украина будет закупать только прошедшие все стадии клинических испытаний вакцины от COVID-19, - Степанов

Украина будет закупать только прошедшие все стадии клинических испытаний вакцины от COVID-19, - Степанов

Украина будет закупать только те вакцины от COVID-19, которые прошли все стадии клинических испытаний.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За рубежом сейчас идут клинические исследования 41 вакцины от COVID-19, из которых 10 находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Сейчас мы активно ведем переговоры по закупке вакцины с международными компаниями", - сказал министр.

Степанов отметил, что главное требование Украины к вакцине заключается в том, чтобы "эта вакцина, прежде всего, была эффективной и безопасной, то есть, чтобы была завершена третья фаза клинических испытаний, где будет доказана ее эффективность, безопасность, а также выявлены побочные эффекты".

"Такие исследования проводятся среди большой группы (сотни или тысячи) пациентов с заболеваниями, которые должен лечить препарат. Важно, чтобы было дано разрешение на маркетинг (Marketing authorisation) - допуск препарата на рынок", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что правительство Украины получило право на подачу заявки для получения вакцины от коронавируса по механизму COVAX. Участие в этом механизме означает, что страна получит вакцины в объеме, который позволит провести прививки около 20% населения. 

"COVAX – это глобальная инициатива доступа к вакцине, там четко прописано, что вакцину получат 20% населения (порядка 8 млн доз для Украины). В первую очередь, получат вакцину группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги", - сказал глава Минздрава.

Что делала в Москве подопытная крыса Путина?
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Kxk8MACJg
Звіздуни ,готуют лохторат до закупівлі мацковської вакціни !!!)))
на опэзжопниках пусть испытывают ))
Степанов пусть засунет себе в зад эти так называемые вакцины с чипами и отравой, вызывающей рак. Давай свою семью прививай и власть, чтобы все были привиты, рептилоиды, ботов с Цензора прививай, продажных животных. А народ нечего дурить.Он голодомор пережил, он в войне погибает и хватит его уничтожать еще и всякой гадостью. В Аду гореть зеленому рогатому Степанову и таким как он.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:24 Ответить
какие чипы... что вы несете..... да поскорей бы ее выпустили и уверена большая часть мира не будет возражать иметь защиту... А противники вакцин.......
показать весь комментарий
07.10.2020 23:50 Ответить
Настя, ты больная? Чего ты нечешь чушь, аж захлебываешься?)) Да чипы, да большая часть мира идиоты и не будут возражать. Да, тебя чипируют и будешь биороботом, пока не загнешься по плану Билла Гейтса, который в прививочки добавил добавочки ракообразующие.
показать весь комментарий
08.10.2020 15:03 Ответить
давно я так не ржала. спасибо повеселила.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:58 Ответить
Так и сдохнешь, смеясь и ничего не понимая.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:10 Ответить
На зажопніках кайданки час тестувати !!! Обушок в руки і в уранові копальні !!)))
показать весь комментарий
07.10.2020 19:51 Ответить
які кайданки??? после разных тестов на них, вместо кроликов, только на кол! и сжечь! шоб зараза не распространялась. а то ещё и уран своимы дебильными идеями позаражают )
показать весь комментарий
07.10.2020 20:37 Ответить
Чого менжуєтесь? Медведчук з дружиною і дочкою протестували, Про собачку Жучку не знаю, може вже і на світі нема.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:10 Ответить
https://dumskaya.net/news/covid-19-rasskaz-cheloveka-poteryavshego-mat-ona-128359/ Прошу прочитать, как лечат от Covid в Одессе, на фоне заявлений МОЗ, что в больницах хватает мест.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:28 Ответить
МОЗ - это самые брехливые брехуны в мире. И не только брехуны, они еще и убийцы, так как предлагают народу убийственную ложновакцину Билла Гейтса, которая уже давно создана много лет назад и разливается в разных странах по разным флаконам для имитации разных производителей.Только это рне вакцина, а ее имитация, потому что там чип и вещества для уничтожения людей, вызывающие через несколько лет рак.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:29 Ответить
Вы хотя бы сами понимаете тот бред, который озвучиваете? Школу-то закончили? Все стадии исследования нормальных вакцин есть в открытом доступе (в том числе и "убийственной ложновакцины Билла Гейтса (с)"). Но лично Вам привитие вакциной AstraZeneca не грозит - для этого естьнормальные страны.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:44 Ответить
Там у ху#ла вже є нє ложновакцина без чіпів, але з «новічком». Від неї не помирають, навальний тому доказ.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:58 Ответить
этот балабол уже таблетки закупал от COVID
показать весь комментарий
07.10.2020 20:38 Ответить
Україна закуповуватиме лише ті вакцини від COVID-19, які пройшли всі стадії клінічних випробувань, - Степанов - Цензор.НЕТ 6005
показать весь комментарий
07.10.2020 20:48 Ответить
Тобто - не раніше середини наступного року?
показать весь комментарий
07.10.2020 21:18 Ответить
Откуда мы узнаем результаты этих клинических испытаний?
показать весь комментарий
07.10.2020 21:36 Ответить
Ну вообще-то они в свободном доступе. Гуглите: "вакцина AstraZeneca" или Moderna... Но я на 100% уверен,что закупать будут не их.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:36 Ответить
Колите себе, шо хотите.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:52 Ответить
Я пока что ничего колоть себе не собираюсь.
показать весь комментарий
08.10.2020 00:53 Ответить
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778
https://twitter.com/VV23059778 V.V.
https://twitter.com/VV23059778

@VV23059778


ПРО ВАКЦИНУ ВIД Х...ЙЛА ДЛЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНЦІВ!
Україна закуповуватиме лише ті вакцини від COVID-19, які пройшли всі стадії клінічних випробувань, - Степанов - Цензор.НЕТ 3404
показать весь комментарий
07.10.2020 21:41 Ответить
НЕ верю этим дельцам НИ ЕДИНОГО СЛОВА НИ ЕДИНОГО ХОРОШЕГО ПОСТУПКА ОНИ НИКОГДА НЕ СДЕЛАЮТ ДЛЯ НАРОДА УКРАИНЫ !!!!!

ТАМ ТВАРИ ЦИНИЧНЫЕ !!!!1 ТОЛЬКО НАЖИВА И БОЛЬШЕ НЕТ НИЧЕГО !!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
07.10.2020 21:59 Ответить
Кацап-самолайкер, пнх.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:53 Ответить
когда же она будет?.... в середине 21-го? а какая ситуация в стране будет...... тогда....
показать весь комментарий
07.10.2020 22:05 Ответить
всё верно делают.
показать весь комментарий
08.10.2020 03:31 Ответить
-Росія нібито першої в світі розробила вакцину проти коронавируса, заявили в міністерстві оборони паРаші. Всі добровольці, на яких тестували її ефективність, виписані з лікарні, у них нормальне самопочуття, стверджує заступник глави відомства Р.Цаліков. Але міністерство охорони здоров'я личакової ********* не погодилося з оцінками Міноборони. За даними Міністерства охорони здоров'я, клінічні випробування вакцини ще тривають. Основні компоненти винайдених російської вакцини від коронавіруса це: стекломой, техн- спирт "Глід - бояра.." .... яких дуже боїться COVID-19 і непомірно міцно ********** кацапи. А як ще врахувати що личакова ********* паРашіа згідно з офіційною статистикою вже скотилася майже по всім негативним показниками на тверде перше місце в світі, в тому числі і з інфекційних заразних захворювань. То тоді личаковим москалям замаскованим під нібито росіян взагалі COVID-19 зовсім не загрожує. Так як зараза до зарази не пристає.
показать весь комментарий
08.10.2020 04:53 Ответить
Почему наша власть не учится на ошибках https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_ruUA914UA914&sxsrf=ALeKk03VHGMdh-uQz4PgeRWXzx-u5j3tOw:1605352912279&q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi958zQ9YHtAhVQlosKHefZB-QQkeECKAB6BAgEEDU предшественников . Когда будет-тогда будете рапортовать. Не становитесь любителями анонсов.... не повторяйте дурочка Луценко и его соплеменников.
показать весь комментарий
14.11.2020 13:24 Ответить
 
 