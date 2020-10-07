Украина будет закупать только прошедшие все стадии клинических испытаний вакцины от COVID-19, - Степанов
Украина будет закупать только те вакцины от COVID-19, которые прошли все стадии клинических испытаний.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"За рубежом сейчас идут клинические исследования 41 вакцины от COVID-19, из которых 10 находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Сейчас мы активно ведем переговоры по закупке вакцины с международными компаниями", - сказал министр.
Степанов отметил, что главное требование Украины к вакцине заключается в том, чтобы "эта вакцина, прежде всего, была эффективной и безопасной, то есть, чтобы была завершена третья фаза клинических испытаний, где будет доказана ее эффективность, безопасность, а также выявлены побочные эффекты".
"Такие исследования проводятся среди большой группы (сотни или тысячи) пациентов с заболеваниями, которые должен лечить препарат. Важно, чтобы было дано разрешение на маркетинг (Marketing authorisation) - допуск препарата на рынок", - сказал он.
Степанов подчеркнул, что правительство Украины получило право на подачу заявки для получения вакцины от коронавируса по механизму COVAX. Участие в этом механизме означает, что страна получит вакцины в объеме, который позволит провести прививки около 20% населения.
"COVAX – это глобальная инициатива доступа к вакцине, там четко прописано, что вакцину получат 20% населения (порядка 8 млн доз для Украины). В первую очередь, получат вакцину группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги", - сказал глава Минздрава.
