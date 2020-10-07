РУС
"Слуга народа" Яременко пригрозил выходом из партии, если не будет публичной реакции на "пленки Тищенко", - Лерос

Нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко в чате фракции пригрозил, что выйдет из партии, если не будет публичной реакции на "пленки Тищенко".

Скриншот из переписки опубликовал экс-"слуга народа" Гео Лерос в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Если партия не будет реагировать на "пленки Тищенко", я публично выйду из нее", - отмечает Яременко.

Слуга народа Яременко пригрозил выходом из партии, если не будет публичной реакции на пленки Тищенко, - Лерос 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попросил СБУ предоставить Леросу госохрану, - "слуга народа" Тищенко

На следующем скриншоте сам Николай Тищенко обращается к Давиду Арахамии с вопросом, когда тот "выступит по Майдану". "Майдан - это наша боль, и если это правда, страна должна знать правду", - отмечает он, пересылая несколько видео, на одном из которых видно журналиста Дениса Бигуса, который недавно выпустил расследование о медиакампании "слуги народа" Александра Дубинского по дискредитации Майдана.

Слуга народа Яременко пригрозил выходом из партии, если не будет публичной реакции на пленки Тищенко, - Лерос 02

"Пока Зеленский с Ермаком в романтическом путешествии, во фракции назревает скандал", прокомментировал Лерос.

Слуга народа Яременко пригрозил выходом из партии, если не будет публичной реакции на пленки Тищенко, - Лерос 03

Также смотрите: Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы Тищенко и Комарницкого: "Я могу его баллончиком покрасить. Могу зеленкой". ВИДЕО

Яременко Богдан (150) Слуга народа (2668) Лерос Гео (378) Тищенко Николай (338)
+23
"Слуга народу" Яременко пригрозив виходом із партії, якщо не буде публічної реакції на "плівки Тищенка", - Лерос - Цензор.НЕТ 7636
07.10.2020 20:38 Ответить
07.10.2020 20:38 Ответить
+15
Бгг) Якщо вже навіть анал-табу гидує слугами...
07.10.2020 20:00 Ответить
07.10.2020 20:00 Ответить
+10
И это при том что анал табу.
07.10.2020 19:51 Ответить
07.10.2020 19:51 Ответить
И это при том что анал табу.
07.10.2020 19:51 Ответить
07.10.2020 19:51 Ответить
Здається в СН це вже не табу.
07.10.2020 19:52 Ответить
07.10.2020 19:52 Ответить
Дупаякукім !!!)))
07.10.2020 19:55 Ответить
07.10.2020 19:55 Ответить
Заявил шо если на Тищенка не найдут управу - он обьявит всем шо в слуге урода анал не табу.
07.10.2020 20:27 Ответить
07.10.2020 20:27 Ответить
"Слуга народу" Яременко пригрозив виходом із партії, якщо не буде публічної реакції на "плівки Тищенка", - Лерос - Цензор.НЕТ 7002
07.10.2020 20:28 Ответить
07.10.2020 20:28 Ответить
зоопарк какой-то
07.10.2020 19:52 Ответить
07.10.2020 19:52 Ответить
Зооцирк !!))
07.10.2020 19:55 Ответить
07.10.2020 19:55 Ответить
Зеопарк.
07.10.2020 20:10 Ответить
07.10.2020 20:10 Ответить
http://www.radikal.ru "Слуга народа" Яременко пригрозил выходом из партии, если не будет публичной реакции на "пленки Тищенко", - Лерос - Цензор.НЕТ 9574
07.10.2020 19:55 Ответить
07.10.2020 19:55 Ответить
Це гарний котик , в Верховна зРада , то то повний здіпец !!))
07.10.2020 19:57 Ответить
07.10.2020 19:57 Ответить
Котя! Це ще не повний, ще далеко до повноти Юзіка, поки що він худощавий, але перспектива зберігається.
07.10.2020 20:01 Ответить
07.10.2020 20:01 Ответить
ще ні - ще все попереду...
07.10.2020 20:30 Ответить
07.10.2020 20:30 Ответить
Похотливый Боров что-то сказал о "гидности"?
Фу, мерзость какая...
07.10.2020 19:55 Ответить
07.10.2020 19:55 Ответить
буквально вся партийка и ее предводитель 🤢💩🐲🤡👃🏻🎹 - мерзости
07.10.2020 20:20 Ответить
07.10.2020 20:20 Ответить
Ой, шо творится, я не знаю?
07.10.2020 19:56 Ответить
07.10.2020 19:56 Ответить
Цей Яременко думає, що він найкращий далеко не найгірший у партії "Слуга народу". Можливо і так. Звичайно, що з'являються люди, що вимагають очищення партіїї, наприклад, Лерос. Але це не може зробити людина з такою репутацією, як у Яременко. Чекати від нього якихось законопроєктів, тим паче їх розглядати - це вже занадто!
07.10.2020 20:59 Ответить
07.10.2020 20:59 Ответить
Бгг) Якщо вже навіть анал-табу гидує слугами...
07.10.2020 20:00 Ответить
07.10.2020 20:00 Ответить
Тобто анальчик можна, а легеньке рішалово нє?)
07.10.2020 20:00 Ответить
07.10.2020 20:00 Ответить
Ну,вийде...Господи,одним мікробом менше.Там все одно Єрмак цим кодлом керує.
07.10.2020 20:02 Ответить
07.10.2020 20:02 Ответить
А все правильно сказал . У клоуна полная жопа
07.10.2020 20:02 Ответить
07.10.2020 20:02 Ответить
Все через жопу, сказал Анал-Табу. И вышел. Через жопу...
07.10.2020 20:10 Ответить
07.10.2020 20:10 Ответить
Еще не вышел.Запор у партии наверное.
07.10.2020 20:13 Ответить
07.10.2020 20:13 Ответить
Жопа, да! Жопа, да!
07.10.2020 20:13 Ответить
07.10.2020 20:13 Ответить
Як павуки в банці. Гидко дивитись на їхні харі.
07.10.2020 20:04 Ответить
07.10.2020 20:04 Ответить
Якби ще справа так і не дійшла до створення нової коаліції в Раді. "Зелені клоуни" об*єднаються з "професіоналами-зажопінцями" в блок "професіональні клоуни".
07.10.2020 20:05 Ответить
07.10.2020 20:05 Ответить
Похоже Яременко самый порядочный в этой зеленой луже.
07.10.2020 20:07 Ответить
07.10.2020 20:07 Ответить
😁
07.10.2020 20:12 Ответить
07.10.2020 20:12 Ответить
У этого анекдотичного анального шнауцера - все через дупу.
Выходить будет с ваЗЕлином, или без?
07.10.2020 20:08 Ответить
07.10.2020 20:08 Ответить
Придется с вазелином.А то тужится,а выйти не может.
"Слуга народу" Яременко пригрозив виходом із партії, якщо не буде публічної реакції на "плівки Тищенка", - Лерос - Цензор.НЕТ 9157
07.10.2020 20:43 Ответить
07.10.2020 20:43 Ответить
Х...й вам в ж...у, это партия такая А то, что для тебя анал табу никого не е... волнует
07.10.2020 20:08 Ответить
07.10.2020 20:08 Ответить
о как возбудился анальный депутат, во как стоит за геруса, может тут анал завязан?
07.10.2020 20:08 Ответить
07.10.2020 20:08 Ответить
Чушь, может он прозрел , а нам это на руку , чтоб гниды Каломоя сгрызли друг-друга
07.10.2020 20:25 Ответить
07.10.2020 20:25 Ответить
Я готов забыть "анал", шманал, если Яременко начнет мочить зеленое кодло, как это делает Лерос.
07.10.2020 20:11 Ответить
07.10.2020 20:11 Ответить
Это есть уже хорошо 👌
07.10.2020 20:21 Ответить
07.10.2020 20:21 Ответить
Мотовиловец своим сообщением в этот говночат подвел жирную черту.Добавить больше нечего.
07.10.2020 20:11 Ответить
07.10.2020 20:11 Ответить
Это котописец!
07.10.2020 20:14 Ответить
07.10.2020 20:14 Ответить
Слово державного мужа. Підтримую Богдане.
07.10.2020 20:15 Ответить
07.10.2020 20:15 Ответить
Не за то стояв Майдан, щоб прогнати Донецьких і посадити Криворізьких бандюків на шию народу.
07.10.2020 20:16 Ответить
07.10.2020 20:16 Ответить
Ну мудрий нарід навибирав кодло... Мертвечук протирає руки...
07.10.2020 20:20 Ответить
07.10.2020 20:20 Ответить
*потирає
07.10.2020 20:21 Ответить
07.10.2020 20:21 Ответить
Мудрому народу з усіх утюгів разказали, ща барига, на війні наживається...а він вуха і розвісив.
07.10.2020 20:36 Ответить
07.10.2020 20:36 Ответить
В нас за роки незалежності слово "політик" стало асоціюватись з куском лайна, брехливим падлом, скотиною ненажерною, людиною без честі, совісті, моралі? Чесно кажучи вони вже за..бли в доску своїми одутлими мармизами, брехнею, 3,14дєжом. Але ЦЕ Ж МИ ЇМ ДАЄМО НАШІ ГРОШІ. НУ НАУЯ? (с)
07.10.2020 20:21 Ответить
07.10.2020 20:21 Ответить
это хорошо,шо грызутся и уменьшаются...
плохо,что грязь во все стороны летит.
впрочем и это хорошо,пусть мудрый нарит на себе брызги слуг испытывает
07.10.2020 20:27 Ответить
07.10.2020 20:27 Ответить
Когда говорят про выход с партии, никто никогда не говорит про выход из фракции и сложение депутатского мандата...
07.10.2020 20:46 Ответить
07.10.2020 20:46 Ответить
Ответ служанок олигархов и кремля:
"Слуга народу" Яременко пригрозив виходом із партії, якщо не буде публічної реакції на "плівки Тищенка", - Лерос - Цензор.НЕТ 6091
07.10.2020 20:29 Ответить
07.10.2020 20:29 Ответить
"Слуга народу" Яременко пригрозив виходом із партії, якщо не буде публічної реакції на "плівки Тищенка", - Лерос - Цензор.НЕТ 7636
07.10.2020 20:38 Ответить
07.10.2020 20:38 Ответить
Самое интересное что у Моники анал не табу
07.10.2020 20:59 Ответить
07.10.2020 20:59 Ответить
Та там у ПСН, взагалі все через анал діється...
07.10.2020 21:11 Ответить
07.10.2020 21:11 Ответить
И сказал архангел - И когда лицедеи поведут за собой народ, а народ пойдет за ними, тогда почитатели содомии с блудницами станут моральными авторитетами.
И не поверил ему никто, ибо что за нафиг.

Из неопубликованного
07.10.2020 21:07 Ответить
07.10.2020 21:07 Ответить
Тєлєвізор сказав, що: «Порошенко все вкрав, а Зеленський відбере у нього це вкрадене, і роздасть наріту».
Навіть вчителя будуть получать зарплату $4000.
Ну, це ж наріту треба бути лохом, щоб відмовитись від такої пропозиції.
Він і не відмовився.
Бо ж не лох.
07.10.2020 21:17 Ответить
07.10.2020 21:17 Ответить
Ой, який терраріум зібрався в уродах...
07.10.2020 21:11 Ответить
07.10.2020 21:11 Ответить
Крысы в банке. Все только начинается .
08.10.2020 08:28 Ответить
08.10.2020 08:28 Ответить
 
 