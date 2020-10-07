"Слуга народа" Яременко пригрозил выходом из партии, если не будет публичной реакции на "пленки Тищенко", - Лерос

Нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко в чате фракции пригрозил, что выйдет из партии, если не будет публичной реакции на "пленки Тищенко".

Скриншот из переписки опубликовал экс-"слуга народа" Гео Лерос в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Если партия не будет реагировать на "пленки Тищенко", я публично выйду из нее", - отмечает Яременко.

На следующем скриншоте сам Николай Тищенко обращается к Давиду Арахамии с вопросом, когда тот "выступит по Майдану". "Майдан - это наша боль, и если это правда, страна должна знать правду", - отмечает он, пересылая несколько видео, на одном из которых видно журналиста Дениса Бигуса, который недавно выпустил расследование о медиакампании "слуги народа" Александра Дубинского по дискредитации Майдана.

"Пока Зеленский с Ермаком в романтическом путешествии, во фракции назревает скандал", прокомментировал Лерос.

