"Слуга народа" Яременко пригрозил выходом из партии, если не будет публичной реакции на "пленки Тищенко", - Лерос
Нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко в чате фракции пригрозил, что выйдет из партии, если не будет публичной реакции на "пленки Тищенко".
Скриншот из переписки опубликовал экс-"слуга народа" Гео Лерос в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Если партия не будет реагировать на "пленки Тищенко", я публично выйду из нее", - отмечает Яременко.
На следующем скриншоте сам Николай Тищенко обращается к Давиду Арахамии с вопросом, когда тот "выступит по Майдану". "Майдан - это наша боль, и если это правда, страна должна знать правду", - отмечает он, пересылая несколько видео, на одном из которых видно журналиста Дениса Бигуса, который недавно выпустил расследование о медиакампании "слуги народа" Александра Дубинского по дискредитации Майдана.
"Пока Зеленский с Ермаком в романтическом путешествии, во фракции назревает скандал", прокомментировал Лерос.
Фу, мерзость какая...
найкращийдалеко не найгірший у партії "Слуга народу". Можливо і так. Звичайно, що з'являються люди, що вимагають очищення партіїї, наприклад, Лерос. Але це не може зробити людина з такою репутацією, як у Яременко. Чекати від нього якихось законопроєктів, тим паче їх розглядати - це вже занадто!
Выходить будет с ваЗЕлином, или без?
плохо,что грязь во все стороны летит.
впрочем и это хорошо,пусть мудрый нарит на себе брызги слуг испытывает
И не поверил ему никто, ибо что за нафиг.
Из неопубликованного
Навіть вчителя будуть получать зарплату $4000.
Ну, це ж наріту треба бути лохом, щоб відмовитись від такої пропозиції.
Він і не відмовився.
Бо ж не лох.