Проект "Без цензуры": Кумовья разрывают Украину. Для чего Медведчук ездит в Москву?. ВИДЕО

Как Медведчук договорился и доездился до госизмены? Эксклюзив от ГБР для "Без цензуры" - в свежем выпуске с Мариной Данилюк-Ярмолаевой!

В 2019-м и в марте 2020 года Медведчук и компания посещали Москву и обнимались с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. Так вот, по мнению ГБР, поездка в марте 2020 - это государственная измена! В этом деле уже проводятся следственные действия и допросы, правда, компаньонам Медведчука - Вадиму Рабиновичу, Ренату Кузьмину и Роману Козаку - подозрений даже не вручали.

Поэтому можно четко утверждать - украинофобские заявления Медведчука, которые любит транслировать пул его телеканалов, подпадают под статью о государственнойизмене сразу, а не о защите свободы слова.

Так зачем же Виктор Медведчук ездит в Москву? С кем он встречается и кто его уполномочил? И почему это совсем не волнует власть в целом и СБУ в частности?

Как думаете, почему ГБР, СБУ и президент имитируют слепоту, немоту и глухоту в вопросе поездок Медведчука в Москву?

