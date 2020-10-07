РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4353 посетителя онлайн
Новости
11 212 70

Проект "Без цензуры": Кумовья разрывают Украину. Для чего Медведчук ездит в Москву?. ВИДЕО

Как Медведчук договорился и доездился до госизмены? Эксклюзив от ГБР для "Без цензуры" - в свежем выпуске с Мариной Данилюк-Ярмолаевой!

В 2019-м и в марте 2020 года Медведчук и компания посещали Москву и обнимались с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. Так вот, по мнению ГБР, поездка в марте 2020 - это государственная измена! В этом деле уже проводятся следственные действия и допросы, правда, компаньонам Медведчука - Вадиму Рабиновичу, Ренату Кузьмину и Роману Козаку - подозрений даже не вручали.

Поэтому можно четко утверждать - украинофобские заявления Медведчука, которые любит транслировать пул его телеканалов, подпадают под статью о государственнойизмене сразу, а не о защите свободы слова.

Так зачем же Виктор Медведчук ездит в Москву? С кем он встречается и кто его уполномочил? И почему это совсем не волнует власть в целом и СБУ в частности?

Как думаете, почему ГБР, СБУ и президент имитируют слепоту, немоту и глухоту в вопросе поездок Медведчука в Москву?

Оставляйте комментарий под этим видео, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления! Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ, ведь здесь ничего личного - только факты.

Автор: 

Медведчук Виктор (1795) государственная измена (1628) Данилюк-Ярмолаева Марина (357)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Проєкт "Без цензури": Куми розривають Україну. Для чого Медведчук їздить до Москви? - Цензор.НЕТ 7409
показать весь комментарий
07.10.2020 20:10 Ответить
+17
Пока квартальное шапито прикрывает грабеж Украины остальными совладельцами, медведчук планомерно готовит страну под московский сапог. Он единственный кто работает на перспективу, - остальные коломойши просто урвать и смыться. На все про все у них пять лет
показать весь комментарий
07.10.2020 20:12 Ответить
+17
Проєкт "Без цензури": Куми розривають Україну. Для чого Медведчук їздить до Москви? - Цензор.НЕТ 3493
показать весь комментарий
07.10.2020 20:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Труба. Газовая. В контексте сложностей с потоками у ху@ла проблемы. Ему нужна труба.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:04 Ответить
Визит Медведчука в Москву, (...)
Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие.
Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена.
(...) стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:50 Ответить
Потому что Медведчук бенефециар Голоборотька. 25% акций минимум.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:04 Ответить
Как думаете, почему ГБР, СБУ и президент имитируют слепоту, немоту и глухоту в вопросе поездок Медведчука в Москву?

Они боятся .
показать весь комментарий
07.10.2020 20:08 Ответить
Кого?
показать весь комментарий
07.10.2020 20:09 Ответить
Куплены с потрохами !
показать весь комментарий
07.10.2020 20:10 Ответить
Заметили кто сейчас должности получает? Бывшие заказчики корпоративчиков 95 квартала по банькам. Ну как им отказать? Могут и видосик нелицеприятный показать.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:26 Ответить

"ЭТО БУДЕТ ОЧЕНЬ ГРОМКАЯ ИСТОРИЯ" - Зеленский о финансировании партии Медведчука "кэшем"
02 СЕНТЯБРЯ 2019

Зеленский заявил, что у него "есть вопросы" к партии кума Владимира Путина Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За життя"
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о том, как финансируется партия "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука.

У нас есть ответы, объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают. И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил Владимир Зеленский.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/eto-budet-ochen-gromkaja-istorija-zelenskij-o-357467/
ПРОШЕЛ ГОД….
показать весь комментарий
07.10.2020 20:08 Ответить
Проект "Без цензуры": Кумовья разрывают Украину. Для чего Медведчук ездит в Москву? - Цензор.НЕТ 8074
показать весь комментарий
07.10.2020 20:10 Ответить
Националисты спрашивают Зеленского о Медведчуке, президент разводит руками
ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ 2020, 09:40
Президент Владимир Зеленский говорит, что вопросом финансирования кума Владимира Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука должны заниматься правоохранительные органы.

Зеленский выразил уверенность в том, что Медведчук финансируется Кремлем, впрочем отметил, что это вопрос не к нему, а к правоохранительным органам.
Прямая речь: "Мы же с вами должны жить по законам... Я уверен, что он действительно финансируется из Российской Федерации.
Но я с вами такой же человек… НУЖНО, ЧТОБЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЭТИМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОДРОБНО ЗАНИМАЛИСЬ. Я вас слышу и я с вами в этом вопросе одного мнения".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/10/7258853/
показать весь комментарий
07.10.2020 20:28 Ответить
7.10.2020 г.
Обійстя під Києвом, готель у Чернівцях: журналісти розшукали статки радника Баканова
Прокурорське минуле, власне «Межигір'я» на Буковині та таємниче призначення радником голови СБУ - після всієї цієї інформації запитань до Миколи Банчука та його родини чимало. Хоча б які його обов'язки та чи не вбачає він в такій діяльності конфлікту інтересів? Команда «СтопКору» вирушила на пошуки пана Миколи, щоб особисто поспілкуватись з ним.
В офісі пана Банчука, де він веде адвокатську діяльність, журналістам ніхто так і не відчинив. Ми намагались відшукати його вдома, але теж безрезультатно.
До слова, у володінні Миколи Банчука та його дружини є чималенький будиночок в Стайках. А ось сусідній будинок, де на території розміщена капличка, належить Богдану Миколайовичу.
Крім цих будинків, у власності сім'ї Банчуків - земельна ділянка та будинок в Чернівцях, де розміщено готель ArT Hotel.
В одному з найелітніших житлових кварталів Києва - Новопечерських липках - родина має два офісних приміщення, квартиру та два гаражі. Також є ще одна квартира в центрі столиці.
У сина пана Миколи Богдана майна не менше: окрім будинку в Стайках, є ще дві квартири в Києві та гараж.
Та повернімось до пошуку пана Миколи. Стопкорівці ще кілька разів приїжджали до його офісу, щоб поспілкуватись з ним. Проте двері так і не відчиняли. Врешті-решт ми йому зателефонували, але розмова була короткою: Банчук-старший повідомив, що не має бажання спілкуватися й кинув слухавку.
Отже, як вийшло так, що людина, яка є радником керівника СБУ та підказує, як боротися зі злочинністю, водночас захищає злочинців, представляючи їхні інтереси в судах? Усю зібрану інформацію представники «СтопКору» передали до відповідних органів. І сподіваємось, сам пан Банчук таки знайде час поспілкуватися і відповісти на наші запитання.

http://ord-ua.com/2020/10/07/obijstya-pid-kiyevom-gotel-u-chernivcyah-zhurnalisti-rozshukali-statki-radnika-bakanova/
показать весь комментарий
07.10.2020 20:43 Ответить
Суд обязал ГБР расследовать записи разговора Баканова и Трубы о фальсификации уголовного преследования против Медведчука
2 августа, 2020

https://zik.ua/ru/news/politics/sud_obyazal_gbr_rassledovat_zapisi_razgovora_bakanova_i_truby_o_falsifikacii_ugolovnogo_presledovaniya_protiv_medvedchuka_976692
показать весь комментарий
07.10.2020 20:50 Ответить
ни одной справи не порушили против убийцы Стуса , но против Порошенко уже 60 , под рукоблудством зеленского и его 100% прокурвы Гёббельс -бенедиктовой
показать весь комментарий
07.10.2020 20:55 Ответить
Проєкт "Без цензури": Куми розривають Україну. Для чого Медведчук їздить до Москви? - Цензор.НЕТ 7409
показать весь комментарий
07.10.2020 20:10 Ответить
Пока квартальное шапито прикрывает грабеж Украины остальными совладельцами, медведчук планомерно готовит страну под московский сапог. Он единственный кто работает на перспективу, - остальные коломойши просто урвать и смыться. На все про все у них пять лет
показать весь комментарий
07.10.2020 20:12 Ответить
медведчук разом з каламойскім ще за часів кучми.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:01 Ответить
Это позор ! Нам срут на голову , а мы только констатируем факт
показать весь комментарий
07.10.2020 20:12 Ответить
ну неправда, ми просто обтікаємо. більшість мовчки а дехто гордо, з піднятою головою, ото власне і все. сто раз казав і знову повторюся - в цій країні нема націоналістів, погано це чи дуже добре, то вже інше питання проте, за часів Бендери цих кремлівських холуїв і ******.ловиків вже давно забули б як і звати.
а так топчемося собі, в період чергової незалежності і місимо одне і теж рашапоїдне гівно. до тих пір поки кремлівські вилупки руками медведчуків-запроданців знову "нагодують" Україну тим лайном.
та шо там казати, дехто вже стоїть в черзі з роздявляним ротом.
історія продовжується по спіралі вже котрий раз, котрий раз........ .
показать весь комментарий
07.10.2020 21:47 Ответить
Проєкт "Без цензури": Куми розривають Україну. Для чого Медведчук їздить до Москви? - Цензор.НЕТ 3493
показать весь комментарий
07.10.2020 20:14 Ответить
с прижатыми ушамиПроєкт "Без цензури": Куми розривають Україну. Для чого Медведчук їздить до Москви? - Цензор.НЕТ 6857
показать весь комментарий
07.10.2020 20:14 Ответить
"Вышеванках" - урод безграмотный
показать весь комментарий
07.10.2020 20:30 Ответить
для цього дибіла то комплімант.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:49 Ответить
А договориться что бы он из Крыма свалил это разве не патриотично?
Ждемс.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:31 Ответить
вакцинЫ! Дебил задроченный.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:06 Ответить
Розривати з кацапами всі відношення, а медведчука на кацапію гнати мітлою.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:14 Ответить
Совсем скоро Украина станет губернией рашки - а украинцам пох - опзж, слуги - главное, что не Европа, Армія, Віра, НАТО. А вот росиянам не пох - и они победят с этим кумовством.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:17 Ответить
В нас же немає президента. В нас немає влади української.
Ширма олігархату. Клоун.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:18 Ответить
Что будем делать, милая Ксения?
показать весь комментарий
07.10.2020 20:39 Ответить
В нас є спільні справи ?
показать весь комментарий
07.10.2020 20:52 Ответить
А тем временем, в г Харькове, ситуация выходит из под контроля.
18-я больница, начавшая неделю назад принимать больных коронавирусом - переполнена (было предусмотрено 50 мест-кроватей и за одни сутки их все заняли) кроме этой больницы, ьольных коронавирусрм принимали 13, 17, 25 гор больницы и роддом №2. Заместитель Кернеса Светлана Горбунова-Рубан приняла нешение выделить 6 млн гривен на борьбу с коронавирусом из...детского питания! не с рекламы и бордов Кернеса, не вместо рекламы на подьездах а вместо детского питания! " ми ці гроші використаємо теж на устаткування і придбання кисню, і проведення кисневпроводу, і навіть придбання ліжок"
По словам Максима Степанова, "в області також є затримка із проведенням тестів, тож деякі зразки доводиться перевозити до інших регіонів."
Самая жара в Харькове начнется после концерта Поляковой, который как ни странно, также был организован в поддержку жидо-крысеныша мэра Кернеса - горожан приглашали на концерт от имени команды городского головы Геннадия Кернеса.
Концерт Полякової анонсувався як святковий виступ, присвячений Дню працівників освіти. Глава Адміністрації Новобаварського району і депутатка міськради, членкиня фракції "Опозиційний блок "Довіряй Ділам" Тетяна Цибульник на місцевих виборах 2020 року разом із донькою балотується кандидаткою до Харківської міської ради від "Блоку Кернеса - Успішний Харків".
показать весь комментарий
07.10.2020 20:21 Ответить
Медведчук он выше закона, на уровне GOD на уровне нашей игры
Законы только для простого плебса пишутся
показать весь комментарий
07.10.2020 20:22 Ответить
... ага кацапы сырую, недоделанную вакцину хотят на украинцах испробовать, под радостный вой жОПО блока из ЗомбоЯщика.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:22 Ответить
Нехай випробовують на ЗЕлохтораті та лугандонійцях. Мені їх чомусь зовсім не шкода.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:46 Ответить
гарна пропозиція. водночас нарешті отримаєте список зелепужних вибірців.
Даунбас привівати примусово.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:33 Ответить
Медведчука терпели Кучма, Ющенко, Гидрант, Петя Порошенко. Терпит и сегодняшняя власть. Спрашивается почему? Ответ очень прост. По окрику из кремля все начинали дрожать и разлагольствовать о демократии и свободе слова. Есть у Корнея Чуковского замечательный стих про усатого таракана терроризировавшего зверюшек, зверей и зверищь. Пока плюгавый воробей его не склевал. Может стоит и с этим насекомым так поступить? Если и не склевать то просто ударить тапком.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:23 Ответить
хотели тапком - но в процессе подбора этого самого тапка разошлись во мнениях, цвете, размере, материале, а потом через 6 лет заменили тапок пенопластовым клоуном
показать весь комментарий
07.10.2020 20:28 Ответить
"пенопластовым клоуном" = облаком в штанах.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:08 Ответить
Проблема не в клоуне как таковом а в том что любой руководитель Украины ложит в штаны как только из Мордора начинают вылетать звуки угрожающего характера. И тогда одни начинают рыться на всякий случай в офшерах и сдавать Новоазовск без боя, другие мчатся в Париж для встречи с кремлевским гномом.Чтобы увидеть в глазах гнома мир и доброту. Но у всех наших гарантов есть пунктик- Если и пришлось наложить в штаны, то метать эти штаны в попередников и обличать их что это они обделались.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:37 Ответить
Зелебородько поехал в Брюссель, а ******** в очередной раз демонстративно поехал к *****. Где топанье ножкой и звонок Баканову по поводу этого чёрта? Сколько клинических идиотов проголосуют за партию Мертвечука на местных выборах? Сколько ещё отмороженных хотят построить на земле на которой они живут ДНР?
показать весь комментарий
07.10.2020 20:26 Ответить
Визит Медведчука в Москву, его встреча с очередным клоном Путина (личное общение Путина уже около четырех месяцев ограничено 23 членами ближайшего круга), разговоры о поставках в Украину российской "вакцины для лечения COVID-19" - это все театральное представление для широкой публики. Настоящие причины и реальный круг его встреч были совершенно другие. Россия окончательно поняла, что идея "Северного потока - 2" окончательно провалена. После начала боевых действий Турции на стороне Азербайджана против Армении стало понятно, что и "Южный поток" фактически блокирован. Основные усилия России будут сосредоточены теперь на захвате украинской газотранспортной системы, которая вдруг оказалась единственной реальной ниткой поставок газа в Европу. Перед Медведчуком и К поставлена задача добиться приватизации украинской газотранспортной системы и блокировать использование ее мощностей как хаба-накопителя газа для третьих стран. Под это выделяются достаточно большие средства.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:28 Ответить
Грибочками из Чернобыля слабо угостить?
показать весь комментарий
07.10.2020 20:29 Ответить
Пока Петя, великий гетьман пугал, шо Путен нападет и посылал Медведчука переговорщиком, его кум скупил все каналы, а смысл нападать и воевать, потом кормить завоеванное население? Российские ГБ пошли другим путем, скупили все каналы, работают на оболванивание населения, создали партию, теперь постепенно получат власть и даже так дешевле, чем нападать, легче поставить своих людей. И никто его не тронет...бесполезно уже.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:37 Ответить
https://twitter.com/1964Matov

https://twitter.com/1964Matov Владимир Матов

- Присоединяюсь к поздравлениям мировых лидеров с днём рождения Путина.
- Так его же никто из мировых не поздравил.
- Вот к ним и присоединяюсь.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:40 Ответить
))) а сколько в мире детей будут благодарны ему, после его смерти, за своё счастливое детство? и как будут им завидовать те несчастные, децтво которых выпало на годы его жисти задрипанной!
показать весь комментарий
07.10.2020 20:44 Ответить
Проєкт "Без цензури": Куми розривають Україну. Для чого Медведчук їздить до Москви? - Цензор.НЕТ 4519
показать весь комментарий
07.10.2020 21:43 Ответить
но двух ******, даже в одном мавзолее быть не может. основы монотеизма.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:48 Ответить
почему с 1991 года, ******** и другие твари ему подобные ещё и сегодня не только живы, но сыты, ухоженны и не плохо чувствуют себя в Украине? почему давным-давно не на колах?
показать весь комментарий
07.10.2020 20:41 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Боже, выросло уже целое поколение россиян, которые не видели настоящих пышных кремлевских похорон!
показать весь комментарий
07.10.2020 20:42 Ответить
У 1988 р. ми (телевізійна бригада з технікою) були відряджені до мацкви. Допомогти із трансляцією візиту Рейгана. Потім нас попросили (за певні бонуси) записати концерт Башмета у колонному залі дома союзов. Заради підтримки розмови я спитав одну з бабусь-ключниць - "це той самий зал де відспівували усіх генсеків?"
Бабуся аж підскочила і захоплено, з гумором, почала розповідати кумедні факти "перегонів на лафетах". Ми їй побажали доброго здоров'я і довгих років життя. Щоби передала молодому поколінню все те що не встигла розповісти нам.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:23 Ответить
Суки е...е
показать весь комментарий
07.10.2020 20:51 Ответить
https://sprotyv.info/news/osen-gibridnogo-nastupleniya-operaciya-cherez-narodovlastie-k-federalizacii?amp&__twitter_impression=true

Осень гибридного наступления: операция «через народовластие к федерализации»
09:41 | 07.10.2020
https://i2.wp.com/sprotyv.info/wp-content/uploads/2020/10/49835517_303.jpg?fit=700%2C394&ssl=1 Проєкт "Без цензури": Куми розривають Україну. Для чого Медведчук їздить до Москви? - Цензор.НЕТ 7815Проєкт "Без цензури": Куми розривають Україну. Для чого Медведчук їздить до Москви? - Цензор.НЕТ 7815
Старт нового политического сезона отметился не только акцентами на теме местных выборов и активизацией внутренней политической борьбы. Властная команда четко очертила актуализацию темы «народовластия»: референдумы, консультативные опросы и желание «посоветоваться с народом». К чему бы это? И к https://sprotyv.info/news/vijna-i-russkij-mir-yak-propaganda-rf-pronikaie-v-infoprostir-ukraini?amp чему может привести ?
Рекомбинация, или Работа врага над ошибками
В 2014 году, выполняя операцию по завоеванию Крыма, Россия действовала в такой последовательности: создание пророссийских парамилитарных («казачьих») группировок на полуострове-задействование сил ЧФ и введение войск («зеленые человечки»)-оккупация-организация и проведение «референдума» ради выявления «воли народа»-аннексия как выполнение «воли народа» о «воссоединении Крыма с Россией». Как следствие, Кремль получил непризнание референдума, который проводился не в соответствии с законами Украины и под дулами автоматов оккупантов; непризнание всех дальнейших действий России; наложение на нее санкций со стороны Запада, пишут авторы Михаил Гончар, Владимир Горбач и Сергей Савченко для издания https://zn.ua/internal/osen-hibridnoho-nastuplenija-operatsija-cherez-narodovlastie-k-federalizatsii.html ZN .
Во время развертывания следующего этапа спецоперации - на Востоке Украины - алгоритм был шаблонный, но с определенными особенностями: создание и переброска в Донбасс парамилитарных группировок-захват «народом Донбасса» административных зданий-провозглашение неконституционных органов власти-развертывание вооруженной борьбы «народного ополчения» против «киевской хунты»-введение войск под лозунгом «ихтамнет»-проведение «выборов» с фальсификацией их результатов. Как следствие, Россия вновь получила непризнание выборов, проводившихся не по украинским законам, под дулами автоматов оккупантов и незаконных военных формирований, фактическое признание Западом России ответственной за агрессию, усиление санкционного режима.
Результатом работы над ошибками стало усовершенствование технологии гибридной войны по ходу самой агрессии. Во избежание негативных для РФ последствий алгоритм рекомбинируется. Упрощенно это выглядит так: приведение через демократические выборы в органы местной власти представителей заранее подготовленных агрессором отдельных региональных политических сил на Востоке и Юге Украины - организация и проведение референдума по новому украинскому закону легитимной местной украинской властью (легитимная «воля народа»), при необходимости фальсификация его результатов местной властью или непризнание результатов там, где не удастся достичь желаемого, - взятие на себя местной властью функций центральной власти, опираясь на волю народа, - в случае негативной реакции Киева развертывание силового (вооруженного) противостояния под лозунгом «защита воли народа» - введение войск агрессора под видом миротворческой операции ради защиты соотечественников с российскими паспортами.
А теперь пришло время сложить пазлы, чтобы увидеть картину полностью…
Навязчивое желание посоветоваться с народом
С самого начала работы новой сессии парламента 2 сентября 2020 года главный из «Слуг народа» Александр Корниенко предложил комитету Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства https://zn.ua/internal/voprosy-k-oprosu.html позволить ЦИК проводить опрос общественного мнения . В действительности в законопроекте №4043 «О внесении изменений в закон «О Центральной избирательной комиссии» в отношении опросов общественного мнения речь шла, скорее, об обязательстве, а не праве ЦИК.
Уже 15 сентября первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что законопроект №3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» будет внесен в сессионный зал для рассмотрения во втором чтении в середине октября. И добавил, что другие законопроекты, касающиеся народовластия, сейчас нарабатываются. «Закон об украинском референдуме - это первый законопроект из большого сонма законов о народовластии. Мы уже на сегодняшний день подготовили такие проекты в первой редакции, - это вопрос о местном референдуме, это вопросы, касающиеся народной законодательной инициативы, это вопросы, касающиеся возможности отзыва любого должностного лица или депутата своих полномочий, возможность наложения (народного. - Авт.) вето на принятый (закон. - Авт.) или законопроект, или любой акт местного самоуправления», - сказал Стефанчук.
Собственно с этими идеями Р.Стефанчук и пришел к руководству Верховной Рады осенью прошлого года, когда еще гремел «турборежим» в законотворчестве. В политических и экспертных кругах этот перечень инициатив вызвал откровенное удивление и вопрос - а зачем это все? Но педалирование темы народовластия кажется неожиданным и неуместным только при поверхностном наблюдении за политическим процессом. Если же посмотреть на это системно, в контексте ведения против нашей страны гибридной агрессии, то все становится на свои места в осуществляемом Россией плане: преобразование Украины в failed state и в конечном результате - уничтожение украинской государственности.
Возможное развитие событий
Уже по состоянию на середину лета 2020 года фиксировались отдельные признаки реализации РФ операций, аналогичных тем, которые она проводила в 2013-2014 гг., которые характерны для первого этапа подготовки операции стратегического уровня. Среди таких признаков определяющими являются:
- создание новых и усиление существующих информационных площадок;
- массированное (дез)информационное влияние на украинское общество;
- повышение активности существующих и ускоренное создание новых российских политических проектов, в том числе действующих под проукраинскими лозунгами.
Анализ текущей обстановки свидетельствует, что стратегическая операция России внутри Украины находится на втором этапе подготовительного периода - этапе мобилизации группировок для проведения активных действий по политической, военной (парамилитарной), экономической и информационной линиям. Перехода к следующему, третьему этапу, - объединению структур в едином центре - надо ожидать уже в октябре-ноябре 2020-го.
Вероятность прямой военной агрессии, в ее традиционном понимании, снизилась с учетом ряда внешних и внутренних факторов и динамики их изменений в неблагоприятную для России сторону. Во-первых, Вооруженные силы Украины окрепли, и потери россиян будут неприемлемо большими. Во-вторых, для ведения широкомасштабных операций наземными группировками надо провести операцию по захвату преимущества в воздухе. Она состоит в уничтожении объектов Воздушных сил Украины на всей территории Украины. Тем более это нужно для проведения массированных десантных операций. РФ не сможет неделями наносить воздушные удары без вмешательства мирового сообщества. В-третьих, изменилось внутриполитическое положение в самой РФ, где накопился и дает о себе знать серьезный протестный потенциал. В-четвертых, не по кремлевскому сценарию пошли президентские выборы в Беларуси и поствыборное положение в стране. В-пятых, отравление Навального осложнило международное положение правящей кремлевской группировки.
Кроме этого, ситуация на Южном Кавказе и вооруженная эскалация старого конфликта между Арменией и Азербайджаном также отвлекает внимание Кремля, да еще и угрожает осложнениями отношений с Турцией. К тому же Россия хочет любой ценой достроить «Северный поток-2», а прямое военное вторжение в Украину привело бы к попаданию проекта под санкции.
Следовательно, по нашему мнению, развитие событий будет базироваться на закономерностях ведения гибридной войны с учетом опыта, приобретенного агрессором на предыдущих этапах. В основу действий будет положен базовый алгоритм нелинейных процессов.
Ложно-целевое программирование
После выборов 2019 года украинское общество с целью его дезориентирования и дальнейшей атомизации подвергается новой волне ложно-целевого программирования. Оно осуществляется по нескольким направлениям, программно оформленным следующим образом:
- Россия - не враг, надо любым путем вернуться к миру с ней;
- главное - вернуть людей и территории, условия возврата - вопрос второстепенный;
- надо полностью восстановить экономические связи с Россией, только это приведет к экономическому спасению Украины;
- Запад - враг, потому что он разжег и поддерживает российско-украинскую войну, надо разорвать отношения с Западом, прежде всего финансовые (МВФ, Всемирный банк) и экономические (соглашение об ассоциации с ЕС), поскольку они грабительские и вредят Украине;
- все беды украинцев - в засилии центральной власти, все регионы богатые, но Киев забирает все себе, поэтому надо добиваться передачи больших полномочий на места (самостоятельное определение налоговой политики, формирование независимых от Киева правоохранительной, судебной системы и т.п.);
- у каждого региона есть свои собственные культурные, религиозные и исторические ценности и предпочтения, и из-за этого все конфликты; надо добиться культурной автономии для каждого региона, и конфликты исчезнут.
При этом публично не буде
показать весь комментарий
07.10.2020 21:00 Ответить
https://sprotyv.info/news/osen-gibridnogo-nastupleniya-operaciya-cherez-narodovlastie-k-federalizacii
показать весь комментарий
07.10.2020 22:04 Ответить
єдине, що можуть "розривати" МЕРТВечук і ПУКІН - це АНУС В ОДИН ОДНОГО!!! В них же ж *********, тому хай дЄрзають....
показать весь комментарий
07.10.2020 21:06 Ответить
А за папєрєднього Кума Цієї Нації він хіба чого їздив?
показать весь комментарий
07.10.2020 21:17 Ответить
а хз ,чого воно мовчить.
показать весь комментарий
07.10.2020 21:46 Ответить
Пять лет Медведчук буквально не вьілазил из Москвьі , вьіполняя поручения Порошенко. К чему хайп ? На єтот раз президент его к Путину точно не посьілал , а с РФ-ией нет состояния войньі и граница не закрьіта. Потому и ездят в Москву всякие предатели , которьіми не занимается контрразведка , к сожалению и стьіду.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:52 Ответить
Зустріч 2 силіконових п.рів
показать весь комментарий
07.10.2020 23:40 Ответить
Ну да хрен с ним с Медведчуком. Раньше, когда не было войны с россией ещё полбеды, но когда идёт война с врагом с путиным, а кум его у нас в Раде, то это уже в никакие ворота не лезет. Как можно такое допустить, почему его не выдворят к чёртовой матери???
показать весь комментарий
07.10.2020 23:47 Ответить
Тю, а где бы вы тогда видели , шо мертвечук, только и того, шо не докладывает пыне , как его Оксанка сдала кал на яйцеглист.
показать весь комментарий
08.10.2020 02:22 Ответить
Он гражданин Украины, его нельзя выдворить, какой бы плохой он ни был.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:32 Ответить
я вже нічому не дивуюсь,коли під час війни 73% малоросів голосували за клоуна,що ще можна було очікувати? звичайно Україну здадуть коли у більшості громадян в голові "какая разніці і хуже не будет"
показать весь комментарий
08.10.2020 00:17 Ответить
сами виновны.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:00 Ответить
*****, тогда еще https://historydocs.d3.ru/v-v-putin-uchenik-srednei-shkoly-193-leningrad-sssr-1965-g-2049814/ В.Путин - ученик средней школы № 193. Ленинград. СССР. 1965 г
Проєкт "Без цензури": Куми розривають Україну. Для чого Медведчук їздить до Москви? - Цензор.НЕТ 7077
показать весь комментарий
08.10.2020 10:07 Ответить
"Зараз Путін грає у гру: хто більше йому запропонує поступок з боку України, Зеленський чи Медведчук.
Звичайно, що всі його симпатії належать Медведчуку.
Але Медведчук є лише керівником невеликої фракції у парламенті.
А в Зеленського вже таки влада і він може приймати рішення щодо змін до Конституції тощо.
І тому зараз відбувається змагання - хто більше сподобається Путлєру!
показать весь комментарий
08.10.2020 10:13 Ответить
Проєкт "Без цензури": Куми розривають Україну. Для чого Медведчук їздить до Москви? - Цензор.НЕТ 6202
показать весь комментарий
08.10.2020 10:17 Ответить
на посольстве рашки в Киеве!! (поздравление *****!!)
световое шоу и "вечная" песня :
http://www.facebook.com/100028123241986/videos/668615917419177/ www.facebook.com/100028123241986/videos/668615917419177/
показать весь комментарий
08.10.2020 13:08 Ответить
 
 