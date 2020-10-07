РУС
Новости Взяточники
5 581 13

Следователь ГБР вымогал $80 тыс. за открытие производства и давление на следователя Нацполиции

Следователь ТУ ГБР в Полтаве и старший оперуполномоченный по особо важным делам Полтавского управления ДВБ Нацполиции, прикрываясь связями с руководством бюро, требовали взятку в размере 80 тысяч долларов за открытие производства в отношении следователя Нацполиции. Им, а также экс-советнику главы Полтавской ОГА, предъявлено подозрение и избраны меры пресечения.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал начальник Управления по расследованию военных преступлений ГСУ ГБР Ярослав Лёшенко.

По словам Лёшенко, эти деньги правоохранители требовали за то, что откроют уголовное производство и будут вести расследование, чтобы оказать давление на следователя Нацполиции.

"К следователю теруправления ГБР обратился с заявлением гражданин, который проходит участником по другому уголовному производству, его расследует Нацполиция. Следователь ГБР убедил гражданина в том, что открыл производство и проводит следственные действия против полицейского. Хотя такого дела не было. Он вошел в Единый реестр досудебных расследований, изменил фабулу в одном из дел, открытом по решению суда, и показал выписку из реестра заявителю. Под это вымышленное дело он допрашивал людей, все эти документы изъяты, - рассказал Лёшенко. - Умысел на получение неправомерной выгоды изначально возник у следователя ГБР и оперуполномоченного ДВБ НПУ, экс-советник главы ОГА появился уже на последней встрече".

Как сообщили в ГБР, во время этой встречи гражданину сообщили о том, что он немедленно должен отдать 40 тысяч долларов либо расследования и дальнейшего давления на полицейского не будет. А чтобы обезопасить себя, участники схемы сказали ему принести деньги к одному из пунктов обмена валюты.

По словам Лёшенко, общая сумма неправомерной выгоды составила 80 тысяч долларов. "Они обманывали человека, прикрываясь связями с руководством ГБР, этим и мотивировали стоимость. Они фактически брали деньги на тот момент якобы под исполняющего обязанности директора ГБР, который с их слов должен был взять дело под личный контроль. Они не стеснялись упоминать его фамилию, имя, это задокументировано, - отметил он. - Мы не умалчиваем такой факт, потому что нам важно, чтобы люди понимали, что система самоочищается и доверие к органу для нас важно".

Он также подчеркнул, что следствие проверяет возможную причастность подозреваемых к подобным преступлениям. И если есть люди, которым они делали подобные предложения, их просят дать свидетельские показания.

Правоохранителей и экс-советника задержали 30 июля в ходе совместной операции Управления внутреннего контроля и Главного следственного управления Госбюро расследований. Им предъявлено подозрение по ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 УК Украины. В деле назначено три экспертизы. В ближайшее время досудебное следствие будет окончено.

взятка (6229) Нацполиция (16770) следователь (137) ГБР (3211)
+4
Вернулись во времена Хряка.Наголосовали..
показать весь комментарий
07.10.2020 20:41 Ответить
+3
конечно же не на зарплату а прессовать, крышевать и запугивать .
показать весь комментарий
07.10.2020 20:40 Ответить
+2
вот это набрали туда луТших из луТших утьірков! интересно какие ж там зарплаты если чмошники гбр-Овские требовали 80 штук пиндосский рублей?
показать весь комментарий
07.10.2020 20:41 Ответить
Пересрали все, думают у Гео на всех компромат есть.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:34 Ответить
Думали вот они, честные украинцы, ааа ннннет, такие же ублюдки как и их паханы.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:36 Ответить
Тоже новость. Это вообще стандартный бизнес всех следователей. Шо милиции, шо полиции, шо ГРБ, що МБР, КБР, ЗБР... А что, они на зарплату должны существовать?
показать весь комментарий
07.10.2020 20:39 Ответить
конечно же не на зарплату а прессовать, крышевать и запугивать .
показать весь комментарий
07.10.2020 20:40 Ответить
Может они пока просто не знают, что с коррупцией в стране уже покончено?
показать весь комментарий
08.10.2020 10:09 Ответить
Вернулись во времена Хряка.Наголосовали..
показать весь комментарий
07.10.2020 20:41 Ответить
вот это набрали туда луТших из луТших утьірков! интересно какие ж там зарплаты если чмошники гбр-Овские требовали 80 штук пиндосский рублей?
показать весь комментарий
07.10.2020 20:41 Ответить
Они на "подножном корме". Зарплата идет в "общак" начальству - на ремонт кабинетов, канцелярские принадлежности и т.д. и т.п.
показать весь комментарий
07.10.2020 20:49 Ответить
Ужас ! Это те у которых носки по 8 000
показать весь комментарий
07.10.2020 21:04 Ответить
Ну просто красавец! И кто сказал,что в этой стране есть будущее?!
показать весь комментарий
07.10.2020 21:10 Ответить
Любители творчества О.Гончара опять обосрались
показать весь комментарий
07.10.2020 21:18 Ответить
суммы просто жесть!
сколько ворам не плати зп, они все равно будут красть и брать взятки
показать весь комментарий
07.10.2020 21:47 Ответить
За такое скотство только гелетина или верёвка ,расстрела мало будет
показать весь комментарий
08.10.2020 00:58 Ответить
 
 