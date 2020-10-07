Следователь ГБР вымогал $80 тыс. за открытие производства и давление на следователя Нацполиции

Следователь ТУ ГБР в Полтаве и старший оперуполномоченный по особо важным делам Полтавского управления ДВБ Нацполиции, прикрываясь связями с руководством бюро, требовали взятку в размере 80 тысяч долларов за открытие производства в отношении следователя Нацполиции. Им, а также экс-советнику главы Полтавской ОГА, предъявлено подозрение и избраны меры пресечения.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал начальник Управления по расследованию военных преступлений ГСУ ГБР Ярослав Лёшенко.

По словам Лёшенко, эти деньги правоохранители требовали за то, что откроют уголовное производство и будут вести расследование, чтобы оказать давление на следователя Нацполиции.

"К следователю теруправления ГБР обратился с заявлением гражданин, который проходит участником по другому уголовному производству, его расследует Нацполиция. Следователь ГБР убедил гражданина в том, что открыл производство и проводит следственные действия против полицейского. Хотя такого дела не было. Он вошел в Единый реестр досудебных расследований, изменил фабулу в одном из дел, открытом по решению суда, и показал выписку из реестра заявителю. Под это вымышленное дело он допрашивал людей, все эти документы изъяты, - рассказал Лёшенко. - Умысел на получение неправомерной выгоды изначально возник у следователя ГБР и оперуполномоченного ДВБ НПУ, экс-советник главы ОГА появился уже на последней встрече".

Как сообщили в ГБР, во время этой встречи гражданину сообщили о том, что он немедленно должен отдать 40 тысяч долларов либо расследования и дальнейшего давления на полицейского не будет. А чтобы обезопасить себя, участники схемы сказали ему принести деньги к одному из пунктов обмена валюты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Следователь СБУ подозревается в вымогательстве $30 тыс. за изменение квалификации уголовного преступления, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

По словам Лёшенко, общая сумма неправомерной выгоды составила 80 тысяч долларов. "Они обманывали человека, прикрываясь связями с руководством ГБР, этим и мотивировали стоимость. Они фактически брали деньги на тот момент якобы под исполняющего обязанности директора ГБР, который с их слов должен был взять дело под личный контроль. Они не стеснялись упоминать его фамилию, имя, это задокументировано, - отметил он. - Мы не умалчиваем такой факт, потому что нам важно, чтобы люди понимали, что система самоочищается и доверие к органу для нас важно".

Он также подчеркнул, что следствие проверяет возможную причастность подозреваемых к подобным преступлениям. И если есть люди, которым они делали подобные предложения, их просят дать свидетельские показания.

Также смотрите: Следователь полиции Киевщины попался на взятке 5 тыс. долл., - ГБР. ФОТО

Правоохранителей и экс-советника задержали 30 июля в ходе совместной операции Управления внутреннего контроля и Главного следственного управления Госбюро расследований. Им предъявлено подозрение по ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 УК Украины. В деле назначено три экспертизы. В ближайшее время досудебное следствие будет окончено.