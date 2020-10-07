РУС
Меморандум о сотрудничестве в военной сфере между Украиной и Великобританией на 1,25 млрд фунтов подписан в Лондоне в присутствии Зеленского

Министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в военной и военно-технической сфере.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу президента Украины, документ был подписан в среду в присутствии Владимира Зеленского, который находится с официальным визитом в Великобритании.

"В частности, Меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли. Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов. Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере, что является критически важным в условиях обострения ситуации, которое продолжается в Черноморском регионе", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Великобритания подпишут Меморандум на £1,25 млрд о развитии Военно-морского флота Украины, - Зеленский

Топ комментарии
+19
Меморандум про співпрацю у військовій сфері між Україною і Великою Британією на 1,25 млрд фунтів підписано в Лондоні в присутності Зеленського - Цензор.НЕТ 9844
07.10.2020 21:06 Ответить
+18
Меморандум о сотрудничестве в военной сфере между Украиной и Великобританией на 1,25 млрд фунтов подписан в Лондоне в присутствии Зеленского - Цензор.НЕТ 1624
07.10.2020 20:55 Ответить
+14
Так нахєра тоді вибрали цю катастрофу ходячу?
07.10.2020 21:04 Ответить
А еще там присутствовали садовник и уборщица.Ваве поставить свой каракуль под документом не дали?
07.10.2020 20:50 Ответить
Коттоне мокшанський, попроси свого кібєрпрапорщика, щоб він тобі прочитав, і розтлумачив:
«Министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в военной и военно-технической сфере. Источник: https://censor.net/ru/n3223568»:
07.10.2020 20:53 Ответить
Це ти від хвилювання так часто коми в реченні ліпиш?
07.10.2020 21:18 Ответить
Меморандум - это записка о намерениях сторон. Ни о чем.
07.10.2020 20:50 Ответить
Хотите завалить дело - подпишите меморандум. (Остап Бендер, "Золотой теленок")
07.10.2020 21:11 Ответить
Це як вроді Будапештського меморандуму, - обіцяв пан кожух.
07.10.2020 21:28 Ответить
Британцям треба добре слідкувати, щоб ті кошти не розтягнули вовині друзяки.
07.10.2020 20:51 Ответить
Они ничего не дадут. Беня может облизать капающую на пейсы слюну.
07.10.2020 20:52 Ответить
Они и не дадут деньгами. Там в основном будут ракетные катера, построенные на эти средства самими британцами.
07.10.2020 21:06 Ответить
А Зєлєнскій про це знає? Він сподіваюся грішми взяти. Британські катери сплави и не те, що впжеюко, але й вкрай небезпечно. 😊
07.10.2020 21:58 Ответить
И где ж тут сейчас "зраду" будут искать?)
07.10.2020 20:51 Ответить
А чего её искать? Вон она, с потолстевшей мордой, на фотографии под заголовком.
07.10.2020 21:01 Ответить
Зраду ищи в своем пустом кошельке, лапоть.
07.10.2020 21:04 Ответить
Блин , нет там ее, лаптевая, вы наша)))
07.10.2020 21:23 Ответить
Шо , опять меморандум ? Уже был один меморандум - Будапештский
07.10.2020 20:51 Ответить
На этот раз всё по чеснАчку.
07.10.2020 20:56 Ответить
Не лох знову наобіцяє сім мішків вовни))))
07.10.2020 20:52 Ответить
Меморандум? Ясно.
07.10.2020 20:52 Ответить
*****,он хоть сыграл им на рояле?
07.10.2020 20:54 Ответить
Вот при сывочолом Локхид Мартин в Николаеве Замвольты строить собирался .А при зеленых уже передумал...верните гетьмена !
07.10.2020 20:55 Ответить
Чи й не досягнення.
Меморандум о сотрудничестве в военной сфере между Украиной и Великобританией на 1,25 млрд фунтов подписан в Лондоне в присутствии Зеленского - Цензор.НЕТ 1751
07.10.2020 20:55 Ответить
Меморандум о сотрудничестве в военной сфере между Украиной и Великобританией на 1,25 млрд фунтов подписан в Лондоне в присутствии Зеленского - Цензор.НЕТ 1624
07.10.2020 20:55 Ответить
Знаешь , Александр, я так скажу в США , к примеру, не важно , кто побеждает на выборах - там все правительство обьеденяется вокруг решения проблемы, а у нас да вот такая х-ета
07.10.2020 21:01 Ответить
Так нахєра тоді вибрали цю катастрофу ходячу?
07.10.2020 21:04 Ответить
Щоб діючу скинути нах..
07.10.2020 21:35 Ответить
То ти погоджуєшся, що ДІЮЧУ!!! потрібно скидати нах? 😉😊
07.10.2020 22:00 Ответить
я вам так скажу на текущих местных выборах я просто испорчу бюлитень
08.10.2020 05:24 Ответить
Якщо ти українець то голосуй за українців! Коли ж ти зіпсуєш бюлетень або не прийдеш на вибори то це лише потішить жидів та кацапів. Саме так блазень і став президентом...
08.10.2020 09:25 Ответить
В таком случае, зачем же заморачиваться, выборы какие-то устраивать, деньги тратить, время терять: объединяйся - да и всех дел?
Например, почему бы Вам не подать нам пример и не "объединиться" с Рабиновичем, агентом с погонялом "жОлудь", или с Кивой?
А то и с Шарием?
08.10.2020 09:00 Ответить
Уважаемый, объединяйтесь с кем хотите, в моих словах смысл в том, что 99% политиков в Украине идут во власть решать свои вопросы, либо вопросы олигархов и т д, а надо решать вопросы государственные - не вижу я за кого там сейчас голосовать - у нас ни при одном режиме за всю историю независимости не было в стране верховенства права, а люди у любой ветки власти становились богачами не по зарплате, такая была надежда , что Петр после закона о декларациях чиновников , введет закон о конфискации незаконно нажитого , но нет куда там - ротендамы и т д.
08.10.2020 09:30 Ответить
Так было до избрания Трампа. Сейчас все иначе. Сейчас по сути нет демократов и республиканцев, но есть враги США, которые маскируются под сторонников действующего главы, и патриоты, которым не чужда судьба их страны.
08.10.2020 11:59 Ответить
Ща замузіцірую!

Меморандум о сотрудничестве в военной сфере между Украиной и Великобританией на 1,25 млрд фунтов подписан в Лондоне в присутствии Зеленского - Цензор.НЕТ 7742
07.10.2020 20:58 Ответить
Холст, масло, 2020 год. Неизвестный художник.
"Герцог и шут".
07.10.2020 21:07 Ответить
Ленка старше Марины Порошенко выглядит
07.10.2020 21:15 Ответить
Жизнь у Елены тяжелая. Все время между "сосен" мужа искать приходится.
07.10.2020 21:19 Ответить
Естесно бо пока пианист на рояле играл его жэ вместо пианино наверно была
07.10.2020 21:19 Ответить
Так манька недоразвитая с рождения и тяжелее кредитки ничего в руках не держала, плюс ботокс
07.10.2020 21:30 Ответить
Не правда .Держала и потяжелее .Стакан с вискарем и перец у петрушки ((
07.10.2020 22:39 Ответить
как труп. Прости.
07.10.2020 21:33 Ответить
Ты шыколадные окуляри снимай иногда
07.10.2020 21:37 Ответить
... Вміють британці принизити ввічливо і невідворотно...
08.10.2020 09:27 Ответить
Ну это хорошо!
07.10.2020 21:00 Ответить
Меморандум про співпрацю у військовій сфері між Україною і Великою Британією на 1,25 млрд фунтів підписано в Лондоні в присутності Зеленського - Цензор.НЕТ 3427
07.10.2020 21:02 Ответить
Меморандум про співпрацю у військовій сфері між Україною і Великою Британією на 1,25 млрд фунтів підписано в Лондоні в присутності Зеленського - Цензор.НЕТ 9844
07.10.2020 21:06 Ответить
Що, погано замаскували? Ех...
07.10.2020 21:33 Ответить
"подписание, это прежде всего учёт и контроль присутствием" (из заветов маринованного вошдя)
07.10.2020 21:04 Ответить
Пока суть да дело Украину сдадут ******* на блюдечке с каемочкой.
07.10.2020 21:06 Ответить
Хана военной сфере...
07.10.2020 21:07 Ответить
а є хоч якісь історичні факти, що ХОЧА Б ОДИН підписаний Україною з Заходом "меморандум" був ВИКОНАНИЙ????
07.10.2020 21:10 Ответить
Обіцянка-цяцянка, цей ме меморандум, а зебіли в екстазі рвуть на собі рубахи, який бубочка видатний дипломат.
07.10.2020 21:12 Ответить
Молодец Зеленский. При Порошенко такого не было.
07.10.2020 21:14 Ответить
Если бы еще этот бродячий музыкант понимал, что происходит...
07.10.2020 21:18 Ответить
Все він розуміє. Це він талановито дурня грає. А дурні, насправді, українці, а не Зєля.
07.10.2020 21:29 Ответить
Розуміє? Не той рівень...
07.10.2020 21:44 Ответить
Та все він розуміє. Це ви не розумієте.
07.10.2020 22:44 Ответить
Факинг пианист кинул Бритов! Это просто эпик!!!
07.10.2020 21:16 Ответить
Опстчім чергова зрадозрадна зрада!!
07.10.2020 21:18 Ответить
Зєля вкрав 2,5 ярда баксів в https://biz.censor.net/news/3223445/rezervy_natsbanka_upali_za_mesyats_na_25_milliarda/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74791226 І за це не сів на довічне з конфіскацією, а отримав ще ярд з гаком від британців. Зєля так і Пєцю дожене
07.10.2020 21:27 Ответить
Не верю - Константин Сергеевич Станиславский; -- В договорняки с россией верю, а в договор с Великобританией - Не верю !!!
07.10.2020 21:29 Ответить
Ну у каждого своя вера и свое видение. Зачастую бывает диаметрально противоположное. Это как к примеру у мухи и пчелы. Каждый видит свое.
07.10.2020 21:36 Ответить
Правильно делаешь! Меморандум это типа бумага о намериниях! Неофициальный документ!
07.10.2020 21:41 Ответить
Колома радостно потирает руки
07.10.2020 21:34 Ответить
Меморандум про співпрацю у військовій сфері між Україною і Великою Британією на 1,25 млрд фунтів підписано в Лондоні в присутності Зеленського - Цензор.НЕТ 146
07.10.2020 21:35 Ответить
Ну и нафига он там присутствовал? Чтобы цифру проконтролировать?
07.10.2020 21:46 Ответить
На самом деле хорошие деньги. Это вам не пару млн. евро в кредит на катера, или джавелины "в подарок", правда за ваши деньги. Конечно, просто так, ничего никто не даёт, но в хозяйстве пригодится.
07.10.2020 21:46 Ответить
Ще ніхтоі нічого не дав.
07.10.2020 23:40 Ответить
Ну подписал, и хорошо. Ничего же не отдал, а ядерное оружие до него отдали.
07.10.2020 21:48 Ответить
За клоуном нужен глаз а то опять некачественную траву купит
07.10.2020 22:08 Ответить
Порохоботы договорились, а агент фсб зельцман, как обычно присваивает себе все почести
07.10.2020 22:27 Ответить
100%
08.10.2020 00:06 Ответить
Було б добре та ми вже Будапештський меморандум підписували. Договора треба підписувати, а меморандум це таке... піар.
07.10.2020 23:24 Ответить
Ну хто після принизливої публікації в британській пресі про цього блазня буде з ним угоди підписувати? Всі прекрасно розуміють що це "нещасний випадок" - "Ups"
08.10.2020 09:32 Ответить
ой зрадуленция.
08.10.2020 03:28 Ответить
На дороги ,"большую стройку" Все спишут и списдят.
08.10.2020 08:29 Ответить
так написали, наче їм вже виділили бабло. Це МЕМОРАНДУМ. Можу нагадати про Будапештський меморандум і як він виконується )) Як то кажуть "пообіцяти женитись, це не женитись".
08.10.2020 10:24 Ответить
Уже один с ними подписывали в 1994м
08.10.2020 11:03 Ответить
 
 