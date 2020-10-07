Меморандум о сотрудничестве в военной сфере между Украиной и Великобританией на 1,25 млрд фунтов подписан в Лондоне в присутствии Зеленского
Министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в военной и военно-технической сфере.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу президента Украины, документ был подписан в среду в присутствии Владимира Зеленского, который находится с официальным визитом в Великобритании.
"В частности, Меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли. Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов. Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере, что является критически важным в условиях обострения ситуации, которое продолжается в Черноморском регионе", - отмечается в сообщении.
Шо , опять меморандум ? Уже был один меморандум - Будапештский
Например, почему бы Вам не подать нам пример и не "объединиться" с Рабиновичем, агентом с погонялом "жОлудь", или с Кивой?
А то и с Шарием?
"Герцог и шут".