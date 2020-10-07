Постановление о создании ВСК по "вагнеровцам" вынесут на рассмотрение ВР на ближайшем заседании, - нардеп "ЕС" Забродский

Регламентный комитет ВР поддержал создание временной следственной комиссии для расследования обстоятельств так называемого "вагнергейта".

Об этом сообщил в Facebook нардеп "Европейской Солидарности" Михаил Забродский, передает Цензор.НЕТ.

"Летом общество возмутила информация в СМИ о возможном срыве секретной спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских наемников из ЧВК Вагнера. По широко известной ныне информации, эти наемники воевали на Донбассе и были причастны к сбиванию украинских военных самолетов и вертолетов, в частности ИЛ-76МД под Луганском.

Изначально власти опровергали само существование операции, но все больше фактов и документов свидетельствовали об обратном. Когда убийцы наших защитников избежали наказания и суда в Украине, родственники погибших военнослужащих создали петицию с требованием к Верховной Раде создать ВСК и расследовать все обстоятельства спецоперации. Как известно, в течение считанных дней петиция собрала более 25 тысяч подписей.

И вот наконец соответствующее постановление о создании ВСК принял профильный комитет и направил на рассмотрение парламента. Его должны рассмотреть уже на ближайшем заседании", - сообщил нардеп.

Он отметил, что для создания достаточно будет лишь 150 голосов народных депутатов: "И тогда парламентская следственная комиссия возьмется изучить все факты относительно потенциального срыва секретной спецоперации по задержанию вагнеровцев, из-за вероятной утечки информации с Банковой".

Забродский напомнил, что постановление о создании ВСК по "вагнеровцам" инициировано его политсилой.

"По инсайдерской информации, правящее монобольшинство планирует одновременно внесение ряда постановлений о создании ВСК по расследованию резонансных информационных "вбросов" по "скандалам" времен каденции пятого Президента… Это месть? Попытка поддержания информационного баланса, который за эти полтора года складывается явно не в пользу правящего большинства? Жалкая попытка давления? Ответ может дать только время", - подчеркнул нардеп.

Он уверен, что голосование за постановление о создании ВСК по "вагнеровцам" "будет серьезным вызовом и одновременно четкой демонстрацией позиции" для значительного количества народных избранников.

"Если обнародованная журналистами и коллегами-депутатами информация окажется достоверной - это означает, что истории с "вагнергейтом" высшее военно-политическое руководство Украины имеет серьезную проблему с управлением деятельностью отечественных спецслужб. И в первую очередь в поиске ответов на все вопросы по событиям июля-августа должны быть заинтересованы представители именно властной команды", - уверен Забродский.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.