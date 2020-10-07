Украинцы заключили 30,6 млн деклараций с врачами первичной медицинской помощи, - НСЗУ. ИНФОГРАФИКА
Национальная служба здоровья Украины опубликовала статистику поданных украинцами деклараций о выборе врача первичной медицинской помощи.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.
- 30 млн 610 тыс. пациентов выбрали своего врача в 1 709 заведениях первичной медпомощи;
- количество врачей, которым подано декларации составляет 23 537;
- почти 1500 врачей первички, с которыми заключили декларации наши граждане, работают в частных заведениях или имеют собственную практику;
- 74,4% пациентов подали декларацию семейного врача, 14,7% - к терапевту, 10,8% - к педиатру;
- самая многочисленная возрастная категория пациентов с декларациями это - 40-64 года. Их - 10,5 млн;
- за год, с сентября 2019 г. по сентябрь 2020 года количество пациентов с декларациями увеличилась на 2,3 млн.
Или я что-то перепутал и это теперь не смертельный грех Супрун, а супер достижение Степашки?
Типу: «Прі Порошенкє, часть насєлєнія вимєрла, а часть виєхала в Польшу мить унітази.»
Ну в этом году, конечно к концу года электорат Зетелепней очень поредеет - как от прозрения так и от коронавируса...
По факту в Україні 42 мільйони.
Бо вони вже самі повірили у той фейк, який самі і створили, що в Україні зосталось: «от сили 12-20 мілліонов...», а виявляється, фонди треба ділити на 38 мільйонів, а по факту, на 42 мільйони, і це без Криму і ОРДЛО.
Чувак, шо ти несеш.
Я кілька разів мав справу з своїм сімейним лікаре. Це як земля і небо, у порівнянні, що було до його появи.
Дзвониш. Розказуєш. Через хвилин десять він передзвонює і чітко і ясно, розказує, у який кабінет, і коли, і на який час тобі йти.
І потім ти, не сіааєшся, як раніше, у натовпі хворих у коридорах поліклініки, або бігаєш з поверха на поверх, а спокійно заходиш умкабінет, де вже є твоя медкартка.