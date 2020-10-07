РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4460 посетителей онлайн
Новости Скандалы в Слуге народа
13 144 46

ЦПК обратился к Венедиктовой с заявлением о совершении преступления "слугой народа" Дубинским

ЦПК обратился к Венедиктовой с заявлением о совершении преступления "слугой народа" Дубинским

Центр противодействия коррупции обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой с заявлением о совершении преступления народным депутатом от партии "Слуга народа" Александром Дубинским.

Как уточняется в Facebook организации, речь идет "о возможном недостоверном декларировании, легализации преступных денег и уклонении от уплаты налогов", передает Цензор.НЕТ.

"Общая стоимость состояния "простого журналиста" Дубинского составляет около $ 25 млн долларов. В то же время часть имущества не отражена в декларации депутата, что является нарушением закона. Также есть все основания полагать, что Дубинский фиктивно развелся, чтобы не декларировать многочисленное имущество неизвестного происхождения. Сокрытие имущества может также свидетельствовать о том, что Дубинский уклоняется от уплаты налогов или занимается легализацией незаконно полученной собственности. Поэтому мы и обратились к генеральному прокурору, ведь только она может открывать уголовное производство в отношении народного депутата", - отмечают в ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дубинский не задекларировал фирму в Словакии, которую потом переписал на жену, - ЦПК

ЦПК обратился к Венедиктовой с заявлением о совершении преступления слугой народа Дубинским 01

Напомним, депутат "Слуги народа" Александр Дубинский возглавил список своей политсилы на предстоящий выборах в Киевский областной совет.

Также читайте: У "слуги народа" Дубинского обнаружены активы в Евросоюзе, - Центр противодействия коррупции

Автор: 

Центр противодействия коррупции (279) Венедиктова Ирина (726) Слуга народа (2668) Дубинский Александр (430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Так бєнядіктова сама ж курва закон порушила.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:21 Ответить
+20
"ЦПК обратился к Венедиктовой с заявлением о совершении преступления "слугой народа" Дубинским" - Пешите сразу прямо в спортлото. Результат будет такой же, но хотя бы без ложных надежд.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:23 Ответить
+17
73% дивились Г+Г та фейки дубінського про Порошенка. А ще вони його дубінізми **********. Вони ще не здогадуються, що їх розвели. Тому шшшш, потім їм сюрпиз буде.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Продолжается грызня в зелёном кибуце. Ефим Маркович наскакивает на Евгения Моисеевича.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:20 Ответить
Тягают друг друга за пейсы, плюют в вонючие бороды.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:56 Ответить
Так бєнядіктова сама ж курва закон порушила.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:21 Ответить
О! Курва - це не злочинниця. Не обрадайте курвів. З польської на українську це слово правильно перекладається не одним словом, а цілим реченням, щоб не втратити зміст. "Та, що ходить манівцями" - ось найправильнішк визначення. Тобто це дама, яка не може встояти перед чарами багатьох чоловіків. І це не проститутка, бо займається цим не за гроші, а просто через надмірне бажання. Тобто вона - вільна художниця, яка за великим рахунком радше є таким собі Дон Жуаном у спідниці. А Венедиктова - то піьла брехуха, яка любить гроші і за ці гроші може вчинити таке, що жодна порядна курва ніколи не зробить. Наприклад, відкриє справу проти Стерненка за самооборони власного життя.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:51 Ответить
Да посадите вы его уже!
показать весь комментарий
07.10.2020 22:21 Ответить
На кол!
показать весь комментарий
07.10.2020 22:25 Ответить
Да как его посадишь? Он же памятник!
показать весь комментарий
07.10.2020 22:25 Ответить
Рановато, Малюська ще камеру з видом на море не підготовив.
показать весь комментарий
08.10.2020 07:44 Ответить
Вона Бєнядіктова. тому питання риторичне.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:23 Ответить
"ЦПК обратился к Венедиктовой с заявлением о совершении преступления "слугой народа" Дубинским" - Пешите сразу прямо в спортлото. Результат будет такой же, но хотя бы без ложных надежд.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:23 Ответить
Ще попробуйте відшукати ту прокуроршу на якійсь із державних дач.
показать весь комментарий
08.10.2020 07:42 Ответить
Куда смотрели 73% избирателей этой самой новой и честной власти?
Трудно поверить что 73% идиотов развели как лохов, но ......
показать весь комментарий
07.10.2020 22:24 Ответить
73% дивились Г+Г та фейки дубінського про Порошенка. А ще вони його дубінізми **********. Вони ще не здогадуються, що їх розвели. Тому шшшш, потім їм сюрпиз буде.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:28 Ответить
По ходу да. Но как можно быть такими тупыми? Просто ШОК!
показать весь комментарий
07.10.2020 22:30 Ответить
Тому й Порошенка не посадять, рука руку миє
показать весь комментарий
07.10.2020 22:31 Ответить
А есть за что сажать?
показать весь комментарий
07.10.2020 23:10 Ответить
25 не кращі. Потрібно було до другого туру інших кандидатів.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:30 Ответить
Там одни упыри собрались, это насчёт кандидатов.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:32 Ответить
Какой народ, такие и кандидаты. А то снова мудрому народу кто-то насрал в штаны.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:01 Ответить
Пока "мудрый" народ не осознает что в основном он состоит из дебилов и даунов так и будет продолжаться вся эта херня в стране.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:09 Ответить
Так это любого народа касается. Но он знает свой интерес. А наши верят любой брехне, которую им рассказывают.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:15 Ответить
Не сбрасывайте со счёта 70 лет светской власти.
Любой народ не изуродован в ссср.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:31 Ответить
Действительно. Зачем выбрать преза, который показывал шикарные результаты. Лучше очередное брехло, которое много пообещает. Как Зеленский. Два брехла лучше одного брехла и одного крутого преза.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:02 Ответить
Не при хенрю!
показать весь комментарий
07.10.2020 23:11 Ответить
Я считаю что выборы существуют для того чтобы выбирать хорошее и отсекать плохое. Это эволюционный механизм. У нас же получается наоборот. Давайте выкинем всё хорошее, а выберем плохое. Конечно же это не работает. Это как вместо лекарств колоть героин.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:16 Ответить
Да,вы правы.
показать весь комментарий
07.10.2020 23:32 Ответить
На нары простистутку каломойши!пускай его ****** в тупой собачий рот, как он любит
показать весь комментарий
07.10.2020 22:24 Ответить
Гдеж таких извращенцев найти? Опять, же надо с кодла слуг урода искать.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:58 Ответить
Хто ж єго посадіт? Он же зепутат!

Зебіли його **********, очінь і очінь.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:25 Ответить
Так все зебилы щас в унитазе Пороха копошаться чето там ищут
показать весь комментарий
07.10.2020 22:33 Ответить
Напевно, шукають своїх втеклих бактерій.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:53 Ответить
Це вони якраз за адресою звернулися,якраз до сажуна корупціонерів.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:34 Ответить
Бєнядіктова не бачить причин для відкриття кримінального провадження.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:42 Ответить
Не "не видит причин", а говорит, что не видит. Понимаешь разницу?
показать весь комментарий
08.10.2020 00:14 Ответить
Зебил Шабунин накатал заяву зебилу Венедиктовой на зебила Дубинского)
показать весь комментарий
07.10.2020 22:43 Ответить
Дубина - редкая мрази и очень вонючее дерьмо... место такого дерьма на муловых полях ботничей..
показать весь комментарий
07.10.2020 22:45 Ответить
Цензор "дал маху"- запятую профукал ,не 25 а 2,5 млн. , хотя сути этого ублюдка с Г+Г это не меняет.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:46 Ответить
Містечкова єврейська мафія, в якій Зельцману відведена роль ширми.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:47 Ответить
Блазень не отдаст своего, если садить дубину, то садить надо двоих, вместе в одну камеру, как пауков, и они сожрут друг друга.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:52 Ответить
Этого румынского пуделя давно пора потрепать.
показать весь комментарий
07.10.2020 22:52 Ответить
Почему румынского - еврейского
показать весь комментарий
08.10.2020 02:10 Ответить
Ринг, Тищенко с арахамией против дубинского с Леросом. Пусть останется сильнейший
показать весь комментарий
07.10.2020 23:08 Ответить
вєнєдіктовій плювати на такі звернення і по друге щось порохоботи не виють в даному випадку, що Шабунін грантоїд...
показать весь комментарий
08.10.2020 09:58 Ответить
ЦПК звернувся до Венедіктової із заявою про скоєння злочину "слугою народу" Дубінським - Цензор.НЕТ 4302
показать весь комментарий
08.10.2020 10:01 Ответить
Так держать, молодец, Виталик!
показать весь комментарий
08.10.2020 11:06 Ответить
 
 