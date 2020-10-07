ЦПК обратился к Венедиктовой с заявлением о совершении преступления "слугой народа" Дубинским
Центр противодействия коррупции обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой с заявлением о совершении преступления народным депутатом от партии "Слуга народа" Александром Дубинским.
Как уточняется в Facebook организации, речь идет "о возможном недостоверном декларировании, легализации преступных денег и уклонении от уплаты налогов", передает Цензор.НЕТ.
"Общая стоимость состояния "простого журналиста" Дубинского составляет около $ 25 млн долларов. В то же время часть имущества не отражена в декларации депутата, что является нарушением закона. Также есть все основания полагать, что Дубинский фиктивно развелся, чтобы не декларировать многочисленное имущество неизвестного происхождения. Сокрытие имущества может также свидетельствовать о том, что Дубинский уклоняется от уплаты налогов или занимается легализацией незаконно полученной собственности. Поэтому мы и обратились к генеральному прокурору, ведь только она может открывать уголовное производство в отношении народного депутата", - отмечают в ЦПК.
Напомним, депутат "Слуги народа" Александр Дубинский возглавил список своей политсилы на предстоящий выборах в Киевский областной совет.
Трудно поверить что 73% идиотов развели как лохов, но ......
Любой народ не изуродован в ссср.
Зебіли його **********, очінь і очінь.