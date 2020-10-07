Человек с плакатом "С днем ​​рождения, Путин" поджег себя в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга мужчина совершил самоподжог с плакатом в руках "С днем ​​рождения, господин президент". Это уже второй самоподжог за последнюю неделю в России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Мегаполис"

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошло ЧП - на Лиговском проспекте мужчина совершил самоподжог. О происшествии рассказали очевидцы.

Гражданин превратил себя в пылающий факел у торгово-развлекательного комплекса "Галерея". Огонь охватил только его голову и плечи. Уже через минуту к нему на помощь поспешили люди, которые тушили его одеждой.

По словам свидетелей, мужчина сделал это в знак протеста - перед тем как под поджечь себя, он кричал что-то о дне рождении президента России Владимира Путина и подарке.

К счастью, ему вовремя помогли прохожие, а оперативно прибывшие медики доставили его в больницу.

