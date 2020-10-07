РУС
Новости
Человек с плакатом "С днем ​​рождения, Путин" поджег себя в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга мужчина совершил самоподжог с плакатом в руках "С днем ​​рождения, господин президент". Это уже второй самоподжог за последнюю неделю в России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Мегаполис"

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошло ЧП - на Лиговском проспекте мужчина совершил самоподжог. О происшествии рассказали очевидцы.

Гражданин превратил себя в пылающий факел у торгово-развлекательного комплекса "Галерея". Огонь охватил только его голову и плечи. Уже через минуту к нему на помощь поспешили люди, которые тушили его одеждой.

По словам свидетелей, мужчина сделал это в знак протеста - перед тем как под поджечь себя, он кричал что-то о дне рождении президента России Владимира Путина и подарке.

К счастью, ему вовремя помогли прохожие, а оперативно прибывшие медики доставили его в больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская оппозиционная журналистка Славина сожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде

Человек с плакатом С днем ​​рождения, Путин поджег себя в центре Петербурга 01

россия самосожжение Санкт-Петербург
+24
Не себя надо убивать, а плешивую тварь!
07.10.2020 22:34
+8
Зацитую Бабченка, хоч він писав про попереднє самоспалення у Нижньому Новгороді:

Я в принципе, вообще, не в состоянии понять - ЗАЧЕМ ВЫ СЖИГАЕТЕ СЕБЯ?
Не их, а - себя?
Чтобы что? Чтобы им стало стыдно? Чтобы сделать плохо? Кому - им? Вот этим вот? Чтобы они осознали и прекратили? Чтобы общество осознало и проснулось?
Ну, если ты уже дошел до точки, если решил, что твоя жизнь кончена, ну жги ты их, а не себя!
Палачей, а не жертв.
07.10.2020 23:06
+7
треба фуйла палити
07.10.2020 22:43
Не себя надо убивать, а плешивую тварь!
07.10.2020 22:34
Бувша Українська, бувша Правда пробила чергове дно.

https://tabloid.pravda.com.ua/person/5f7d87fc7defe/ Інтерв`ю ***** ТАСС до дня народження - внучкі, дєткі, очєнь человєчноє *****.
Шеремет з Гонгадзе не дожили...
07.10.2020 22:38
бдзік показує, то чому би і так званій правді не відкрити своє обличчя.
07.10.2020 22:44
ну тім положнено, а упячка скільки лайна вилила на Пороха за "связі з медведчуком"
07.10.2020 22:49
Андрію, візьміть до Вашої уваги.
Всі ЗМІ, що у своїй назві мають слово '' правда''- ( комсомольська, економічна, будь-яка);насправді можуть такими не бути... Це ще Іллічівське заповіло...
07.10.2020 22:48
Бувша Українська, бувша Правда

*****
бывшая = колишня
07.10.2020 22:51
не вчіть мене української)
07.10.2020 22:53
Хочете сказати, що це марна справа?
07.10.2020 23:06
Видео смотрите. Чувак горит, а на площади человек сто своими делами занимаются
07.10.2020 22:39
Це є сутність рускава міра.
07.10.2020 23:44
Ну что ж вы себя-то сжигаете....
07.10.2020 22:40
треба фуйла палити
07.10.2020 22:43
" Что ж вы так убиваетесь....!? Вы ж так не убьётесь!
07.10.2020 22:51
Много таких попыток было на грязной воде...
Кто хотел, тот остановился да посмотрел...
07.10.2020 22:41
на грязной воде
*********
"моск ва", - мерянською мовою "брудна вода".
07.10.2020 22:56
😊
08.10.2020 16:00
Це дійсно задоволення для фуйла.
Він же садист і маніяк.
07.10.2020 22:42
пускай палят дебилы и рабы, на колени ставать %уйло не ведется, так пусть палят себя, не его а себя, скрепы рабские дают знать о себе
07.10.2020 22:44
Этот протест из той же серии, что челобитную на коленях подавать.
08.10.2020 06:18
Нашёл где себя сжечь- там яблоку негде упасть. "Площадь восстания" самая массовая развязка, где пересекаются несколько станций метро. Помимо самой "Пл. восстания" есть еще "Метро Маяковского", а напротив "Моск.вокзал"(самый крупный ж.д.вокзал в Питере), а впереди большой ТЦ"Галерея", а с боку Невский проспект. По итогу- шансов не спастись у него не было, всегда рядом пару тыс.людей.
07.10.2020 22:46
Зато стал зомби-калекой. Будет время подумать зачем он это сделал. Мне кажется это просто психически нездоровые люди.
07.10.2020 22:56
- Доктор, мне кажется что я Путин и меня надо арестовать и сжечь.
- Но ведь вы же видите что вы - не Путин, и даже не Кабаева.
- Вижу. Но ведь полиция этого не видит! И арестовывает!
- А подожгли то вы себя зачем?
- Как зачем.. Ведь я же - Путин!
07.10.2020 22:47
07.10.2020 23:06
Согласен полностью с Бабченко.... Можно было бы взорвать что-нибудь существенное.....Но самоубийца уважительно обратился к кремлёвской крысе.... И непонятно , чем недоволен самоубийца. Внутренней политикой? Внешней? Коррупцией? Бесправием охлоса? Самоубийца - не достаточно дружит с головой....Я не понял его "поздравления"....

.....
08.10.2020 09:21
Привітання? Іронія, я так думаю
08.10.2020 10:23
Зачем себя сжигать заживо сожгите лучше кремль!
07.10.2020 23:17
А самому, слабо?
Покажи приклад.
07.10.2020 23:21
Людина лише написала, що якщо доведений до відчаю- то краще кремлядь палити, а не себе. І ані слова від Сергія не було про те, що він є громадянином расєї і у відчаї.
07.10.2020 23:46
Не тратьте время на объяснения пригожинским....
08.10.2020 09:42
Вот сама не понимаю: ежели решил с собой покончить, так зайди в здание любой росийской администрации (хоть роспотребнадзор) - да и пали там все.
Ежели решил мужик, что ему не жить, так забрал бы на тот свет с собой как можно попутчиков, все веселее будет.
08.10.2020 06:14
Ахах, неисправимые инфантилы, вам же сказал Бабченко - жгите не себя, с их, от тогда будет дела, а этот акт сродни прибиванию мошонки к красной площади
07.10.2020 23:19
Що, ***** до площі прибили?)
07.10.2020 23:47
задорно на России празднуют их ********
07.10.2020 23:33
 
 