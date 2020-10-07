Человек с плакатом "С днем рождения, Путин" поджег себя в центре Петербурга
В центре Санкт-Петербурга мужчина совершил самоподжог с плакатом в руках "С днем рождения, господин президент". Это уже второй самоподжог за последнюю неделю в России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Мегаполис"
В Центральном районе Санкт-Петербурга произошло ЧП - на Лиговском проспекте мужчина совершил самоподжог. О происшествии рассказали очевидцы.
Гражданин превратил себя в пылающий факел у торгово-развлекательного комплекса "Галерея". Огонь охватил только его голову и плечи. Уже через минуту к нему на помощь поспешили люди, которые тушили его одеждой.
По словам свидетелей, мужчина сделал это в знак протеста - перед тем как под поджечь себя, он кричал что-то о дне рождении президента России Владимира Путина и подарке.
К счастью, ему вовремя помогли прохожие, а оперативно прибывшие медики доставили его в больницу.
https://tabloid.pravda.com.ua/person/5f7d87fc7defe/ Інтерв`ю ***** ТАСС до дня народження - внучкі, дєткі, очєнь человєчноє *****.
Шеремет з Гонгадзе не дожили...
Всі ЗМІ, що у своїй назві мають слово '' правда''- ( комсомольська, економічна, будь-яка);насправді можуть такими не бути... Це ще Іллічівське заповіло...
*****
бывшая = колишня
Кто хотел, тот остановился да посмотрел...
*********
"моск ва", - мерянською мовою "брудна вода".
Він же садист і маніяк.
- Но ведь вы же видите что вы - не Путин, и даже не Кабаева.
- Вижу. Но ведь полиция этого не видит! И арестовывает!
- А подожгли то вы себя зачем?
- Как зачем.. Ведь я же - Путин!
Я в принципе, вообще, не в состоянии понять - ЗАЧЕМ ВЫ СЖИГАЕТЕ СЕБЯ?
Не их, а - себя?
Чтобы что? Чтобы им стало стыдно? Чтобы сделать плохо? Кому - им? Вот этим вот? Чтобы они осознали и прекратили? Чтобы общество осознало и проснулось?
Ну, если ты уже дошел до точки, если решил, что твоя жизнь кончена, ну жги ты их, а не себя!
Палачей, а не жертв.
.....
Покажи приклад.
Ежели решил мужик, что ему не жить, так забрал бы на тот свет с собой как можно попутчиков, все веселее будет.