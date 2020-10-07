Всеукраинская акция в поддержку узников Кремля и пленных на Донбассе "Напомни о каждом" пройдет 10 октября
В субботу, 10 октября, в 18:30 по всей Украине пройдет акция "Напомни о каждом".
Об этом сообщают организаторы в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Напомни о каждом. О тех, кто находится в плену врага. О тех, кого убивали и пытали. О тех, кого родные не теряют надежд увидеть живыми. Напомни себе, власти, стране и всему миру, что у нас война с Россией, что наших граждан бросают в тюрьмы и подвергают пыткам за любовь к Украине. Напомни о важных людях и важных событиях.
Мы поддержим наших пленных и родных пропавших без вести. О них услышат все.
Также лозунг нашей акции примет и другое значение - напомни о каждом, кто забыл свои обещания, забыли об ответственности за проблемы плена и пропавших без вести, кто не может или не хочет наказать убийц украинцев", - отмечается в описании события.
Также обнародованы требования к власти:
- Принятие закона о пленных, который законодательно фиксирует правовой статус и закрепляет необходимую социальную помощь.
- Принятие закона о военных преступлениях, что позволит имплементировать нормы международного права, таким образом подтвердив способность Украины судить за международные преступления, общепризнанные в мире, к которым не применяются сроки давности.
- Обеспечить работу Комиссии Кабмина по вопросам пропавших без вести, которая уже не функционирует около двух лет, и дать возможность представителям семей пропавших без вести участвовать в заседаниях.
- Определить ответственное лицо при Офисе Президента по вопросам плена и пропавших без вести для улучшения коммуникации и координации между семьями пленных и пропавших без вести, бывшими пленными и государственными органами.
- Обеспечить работникам СБУ эффективную работу в вопросе сбора информации по обмену и правовой оценке действий освобожденных. Не секрет, что освобождают не только героев. Были неоднократные случаи, когда освобождали организаторов "референдумов", палачей на подвалах. Такие преступники должны нести наказание.
"Напомним обо всем этом Президенту, Кабмину, министерствам, СБУ и каждому-каждому народному депутату. Напоминайте вместе с нами", - призывают организаторы.
