В суд направлено дело по сотруднику СБУ, который вместо служебных командировок судил футбольные матчи, - ГБР

Следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований направлено в суд уголовное производство по обвинению сотрудника Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины в том, что он во время служебных командировок самовольно отлучался с места службы, чтобы быть арбитром на футбольных матчах.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал начальник Управления по расследованию военных преступлений Главного следственного управления ГБР Ярослав Лёшенко.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов этого сотрудника СБУ отправляли в регионы с целью оказания методической и практической помощи при проведении работ по технической защите информации. Но он, полагая, что руководство не будет проверять и контролировать его фактическое нахождение в командировках по определенными местами несения обязанностей военной службы, не получив соответствующих разрешений начальника, более 10 раз самовольно выезжал в другие города Украины, где принимал непосредственное участие в судействе футбольных матчей в качестве арбитра", - говорит Лёшенко.

Сотруднику ГУ ВКР ДКР Службы безопасности Украины 5 июня 2020 года сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 409 УК Украины. В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Также смотрите: Сотрудник СБУ Харьковщины хранил дома арсенал оружия и наркотики, - ГБР. ФОТОрепортаж

Материалы уголовного производства направлены в Винницкий городской суд. Первое судебное заседание назначено на 15 октября.

Автор: 

Топ комментарии
+9
А якби (як всі колеги) їздив на п"янки-гулянки, рибалки, пікніки та полювання, - то ні куя б і не було...
08.10.2020 00:04 Ответить
+7
я тоже так думаю - выговор с занесением в личное дело и все !!!.. тоже мне нашли страшный криминал сыщики из гбр - он же судил футбольные матчи а не мзду получал с бизнеса..
08.10.2020 00:00 Ответить
+7
В отличие от бездарных, жадных и одномерно-серых взяточников из спецслужб этот СБУшный футбольный арбитр по крайней мере неординарный, яркий и увлечённый человек.
К тому же человек с квалификацией и высоким уровнем: не просто сидел на стадионах и орал "Гол!" , а действовал в качестве настоящего уважаемого арбитра.
08.10.2020 00:35 Ответить
Странно.

А разве там хоть кто-то делает свои функциональные обязанности ?
07.10.2020 23:22 Ответить
не, ну а че вы *********!? это хобби такое у человека...
07.10.2020 23:29 Ответить
За креативность и безграничную любовь к футболу можно проявить снисхождение и приговорить к условной мере наказания.
07.10.2020 23:56 Ответить
я тоже так думаю - выговор с занесением в личное дело и все !!!.. тоже мне нашли страшный криминал сыщики из гбр - он же судил футбольные матчи а не мзду получал с бизнеса..
08.10.2020 00:00 Ответить
В отличие от бездарных, жадных и одномерно-серых взяточников из спецслужб этот СБУшный футбольный арбитр по крайней мере неординарный, яркий и увлечённый человек.
К тому же человек с квалификацией и высоким уровнем: не просто сидел на стадионах и орал "Гол!" , а действовал в качестве настоящего уважаемого арбитра.
08.10.2020 00:35 Ответить
10000%
08.10.2020 00:48 Ответить
да так і буде, питання чи встигав він зробити у відрядженнях те для чого їхав, якщо так то шкоди ніякої
08.10.2020 07:53 Ответить
Цирк імені ЗЄбаканова.
07.10.2020 23:34 Ответить
На года посмотри, дебил!
07.10.2020 23:50 Ответить
зебільне, а сказати, що хотіло, 2018-2019!!! коли вже шмаркля стало, і справу при шмарклі в суд затягнули і слідство теж при шмарклєнскіх з бикановим
08.10.2020 07:57 Ответить
Что в годы войны только не увидишь...https://ua.news/ua/zhytomyrskyj-bronetankovyj-yz-za-afery-vypuskal-tehnyku-so-slaboj-bronej/ Житомирський бронетанковий через аферу випускав техніку зі слабкою бронею ,может этих воришек посадить в эти танки и пусть разминируют на передовой военные российско оккупационные ловушки.
07.10.2020 23:36 Ответить
А якби (як всі колеги) їздив на п"янки-гулянки, рибалки, пікніки та полювання, - то ні куя б і не було...
08.10.2020 00:04 Ответить
специально загуглил - 409 ст - это Уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом, - так судью вроде по ногам не бьют
08.10.2020 00:32 Ответить
іншим чином
Яку лігу судив ? Гроші за це отримував ?
А федерація арбітрів нічого не хоче сказати ?

Яка =винахідлива= людина ...
Чого ж ти не звільнився, "герой", зарплатню отримував і штани протирав. Коли з*являвся на роботу.
08.10.2020 01:28 Ответить
В высшую и первую лигу без квалификации его никто не допустит! А судить матчи в выходной день между предприятиями района по просьбе трудящихся за символическую плату, еще никто не запрещал!
08.10.2020 01:46 Ответить
Заздрощі - страшна недуга. Лишень уявіть собі, красивий, спортивно підтянутий, молодий офіцер у вільний від роботи час (як би в робочий, його відразу б з'їли) займається улюбленою справою, при чому, безкоштовно (бо була б інша стаття). І дівчата його *******. А за цим усім спостерігає такий собі жирдяй, якому Галя не дала. І висосує з пальця кримінал. (це лише моя думка, яку я маю на підставі ст. 34 Конституції)
08.10.2020 07:20 Ответить
А якби не був "білою вороною"...
08.10.2020 07:59 Ответить
Зачем разглашать секретную информацию? Может офицер работал под прикрытием?
08.10.2020 09:54 Ответить
Ужос
08.10.2020 10:29 Ответить
Я думаю - серед футболістів було багато шпигунів... Підозрілі вони - бігають натовпом за одним м'ячем, ніби у магазинах іх немає... Рацію, мабуть, заховали у м'ячі..
08.10.2020 10:39 Ответить
Ему просто нравиться сидеть одной жопой на двух стульях!
08.10.2020 14:44 Ответить
Та чего вы начинаете, ну подумаешь пару раз покинул боевой пост, это же ерунда, нашей стране сейчас ничего не угрожает, и сотрудники СБУ могут заниматься в рабочее время хоть бальными танцами!
08.10.2020 15:58 Ответить
 
 