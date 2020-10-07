В суд направлено дело по сотруднику СБУ, который вместо служебных командировок судил футбольные матчи, - ГБР

Следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований направлено в суд уголовное производство по обвинению сотрудника Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины в том, что он во время служебных командировок самовольно отлучался с места службы, чтобы быть арбитром на футбольных матчах.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал начальник Управления по расследованию военных преступлений Главного следственного управления ГБР Ярослав Лёшенко.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов этого сотрудника СБУ отправляли в регионы с целью оказания методической и практической помощи при проведении работ по технической защите информации. Но он, полагая, что руководство не будет проверять и контролировать его фактическое нахождение в командировках по определенными местами несения обязанностей военной службы, не получив соответствующих разрешений начальника, более 10 раз самовольно выезжал в другие города Украины, где принимал непосредственное участие в судействе футбольных матчей в качестве арбитра", - говорит Лёшенко.

Сотруднику ГУ ВКР ДКР Службы безопасности Украины 5 июня 2020 года сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 409 УК Украины. В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Материалы уголовного производства направлены в Винницкий городской суд. Первое судебное заседание назначено на 15 октября.