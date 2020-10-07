РУС
Новости
Житель Волыни пытался на самодельном беспилотнике переправить сигареты в Польшу, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники Луцкого отряда задержали мужчину, который пытался с помощью беспилотника переправить в Польшу контрабандные сигареты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Житель Волыни пытался на самодельном беспилотнике переправить сигареты в Польшу, - Госпогранслужба 01

Во время отработки полученных оперативных данных, пограничники совместно с сотрудниками СБУ и Нацполиции на окраине села Пульмо Шацкого района задержали местного жителя, который намеревался незаконно переместить в Польшу табачные изделия.

Мужчина изготовил самодельный беспилотник, с помощью которого и надеялся переправить через границу контрабандные сигареты. Во время осмотра автомобиля злоумышленника правоохранители обнаружили и сам товар, который уже был подготовлен к полету.

Житель Волыни пытался на самодельном беспилотнике переправить сигареты в Польшу, - Госпогранслужба 02

Смотрите: Контрабандисты пытались квадрокоптером переправить в Венгрию 1400 пачек сигарет, - пограничники. ФОТОрепортаж

Житель Волыни пытался на самодельном беспилотнике переправить сигареты в Польшу, - Госпогранслужба 03

Всего в багажнике нашли четыре ящика сигарет без акцизных марок.

Смотрите также: Контрабандисты хотели перебросить сигареты в Румынию с помощью катапульты. ФОТОрепортаж

беспилотник (4284) Госпогранслужба (6856) контрабанда (2414) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) Волынская область (1041)
Топ комментарии
+8
Не дивно, що перший в Росімперії літак, було створено в Україні.
В Києві.

07.10.2020 23:46 Ответить
+7
Працевлаштуй, Шмигалю хлопця в КБ Антонова - буде від нього користь і тобі залишиться 4 999 вакансій придумати.
08.10.2020 00:00 Ответить
+5
Хлопца не дискреминировать а на линию разграничения с полным боекомплектом беспилотника. Сигареты пусть тоже транспортирует, но уже не для противника а для обеспечения наших частей.
07.10.2020 23:54 Ответить
07.10.2020 23:46 Ответить
Конструктор ракет Челомей теж із Західної України(зараз Польща, Мазовецьке воєводство.
08.10.2020 00:01 Ответить
Навскидку, видатні українські розробники ракетної, і космічної науки і техніки:
Засядько, Кибальчич, Кондратюк (НАСА офіційно вважає цього українського генія, творцем системи «космічний корабель+місячний посадочний модуль», завдяки взагалі, була здійснено політ і посадка першого землянина на Місяць), Корольов, Янгель, Лозина-Лозинський (розробник «Бурана»), Глушко...
08.10.2020 00:39 Ответить
Какой талантливый мальчик. А почему он до сих пор не в армии? Там такие очень нужны.
07.10.2020 23:52 Ответить
Хлопца не дискреминировать а на линию разграничения с полным боекомплектом беспилотника. Сигареты пусть тоже транспортирует, но уже не для противника а для обеспечения наших частей.
07.10.2020 23:54 Ответить
В Карабахе он был бы героем. А у нас зеля запретил преследовать ватников байрактарамии, поэтому патриоты вынуждены запускать беспилотники в Польшу с контрабасом.
08.10.2020 00:02 Ответить
Настоящий патриот не станет такой х-й как контрабас заниматься
08.10.2020 00:35 Ответить
Ну і правильно зробив, НЕХАЙ КУРЯТЬ!
Чому постійно якесь ПСУ погане чіпляється до людей ???
08.10.2020 01:06 Ответить
Генерали з міністрами не можуть забезпечити армію безпілотниками, а якийсь селянин - може! Міняю десяток генералів і два десятка міністрів на цього конструктора!
08.10.2020 02:09 Ответить
Авиамоделисты нигде не пропадут!
08.10.2020 08:40 Ответить
І на фіга ото заважати винахідникам гроші заробляти?
08.10.2020 08:45 Ответить
 
 