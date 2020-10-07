Житель Волыни пытался на самодельном беспилотнике переправить сигареты в Польшу, - Госпогранслужба. ФОТО
Пограничники Луцкого отряда задержали мужчину, который пытался с помощью беспилотника переправить в Польшу контрабандные сигареты.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Во время отработки полученных оперативных данных, пограничники совместно с сотрудниками СБУ и Нацполиции на окраине села Пульмо Шацкого района задержали местного жителя, который намеревался незаконно переместить в Польшу табачные изделия.
Мужчина изготовил самодельный беспилотник, с помощью которого и надеялся переправить через границу контрабандные сигареты. Во время осмотра автомобиля злоумышленника правоохранители обнаружили и сам товар, который уже был подготовлен к полету.
Всего в багажнике нашли четыре ящика сигарет без акцизных марок.
