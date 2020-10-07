"Война в Карабахе: На переговоры в Женеву поедет глава МИД Азербайджана, его коллега из Армении посетит Москву"

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана 8 октября в Женеве не предусмотрена.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о предстоящих переговорах в Женеве, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

"Принципиальная позиция Армении заключается в том, что не может быть ситуации, когда одной рукой ведутся переговоры, а другой - военные действия против Арцаха (Нагорного Карабаха. - Ред.] и Армении. На данный момент императивом является прекращение широкомасштабной военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха", - сказала Нагдалян.

На вопрос "Радио Азатутюн", значит ли это, что пока военные действия не прекращены, двусторонние переговоры состояться не могут, пресс-секретарь МИД ответила: "Для нас приоритетной задачей является прекращение военных действий".

"Я не могу сказать, какие переговоры пройдут в Женеве, но я уже вижу, что азербайджанская сторона заявила, что их министр иностранных дел в Женеве встретится с сопредседателями", - сказала Анна Нагдалян.

Издание отмечает, что 7 октября стало известно, что глава МИД Азербайджана на следующий день направляется в Женеву. Как сказано в сообщении МИД Азербайджана, целью рабочего визита Джейхуна Байрамова в Женеву является встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и представление позиции Азербайджана по урегулированию конфликта.

А на вопрос, возможны ли отдельные встречи, Нагдалян ответила: "В соответствии с принятой процедурой мы будем информировать общественность о любой встрече в повестке дня министра, особенно по карабахскому вопросу".

Позже Анна Нагдалян сообщила, что 12 октября глава МИД Армении посетит Москву. "Уже некоторое время ведутся подготовительные работы в направлении организации официального визита министра иностранных дел РА Зограба Мнацаканяна в Москву. Визит состоится 12 октября", - сказала она.

Напомним, по словам министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, в четверг в Женеве и в понедельник в Москве состоятся переговоры, цель которых - убедить воюющие стороны в Нагорном Карабахе начать переговоры о прекращении огня.

Глава МИД Франции сказал членам комитета по иностранным делам парламента Франции, что эти переговоры будут организованы Францией, Россией и США с целью начала диалога между сторонами без предварительных условий.