Война в Карабахе: На переговоры в Женеву поедет глава МИД Азербайджана, его коллега из Армении посетит Москву

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана 8 октября в Женеве не предусмотрена.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о предстоящих переговорах в Женеве, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

"Принципиальная позиция Армении заключается в том, что не может быть ситуации, когда одной рукой ведутся переговоры, а другой - военные действия против Арцаха (Нагорного Карабаха. - Ред.] и Армении. На данный момент императивом является прекращение широкомасштабной военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха", - сказала Нагдалян.

На вопрос "Радио Азатутюн", значит ли это, что пока военные действия не прекращены, двусторонние переговоры состояться не могут, пресс-секретарь МИД ответила: "Для нас приоритетной задачей является прекращение военных действий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфликт в Нагорном Карабахе грозит эскалацией, - Боррель

"Я не могу сказать, какие переговоры пройдут в Женеве, но я уже вижу, что азербайджанская сторона заявила, что их министр иностранных дел в Женеве встретится с сопредседателями", - сказала Анна Нагдалян.

Издание отмечает, что 7 октября стало известно, что глава МИД Азербайджана на следующий день направляется в Женеву. Как сказано в сообщении МИД Азербайджана, целью рабочего визита Джейхуна Байрамова в Женеву является встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и представление позиции Азербайджана по урегулированию конфликта.

А на вопрос, возможны ли отдельные встречи, Нагдалян ответила: "В соответствии с принятой процедурой мы будем информировать общественность о любой встрече в повестке дня министра, особенно по карабахскому вопросу".

Позже Анна Нагдалян сообщила, что 12 октября глава МИД Армении посетит Москву. "Уже некоторое время ведутся подготовительные работы в направлении организации официального визита министра иностранных дел РА Зограба Мнацаканяна в Москву. Визит состоится 12 октября", - сказала она.

Также читайте: Обязательства России защищать Армению не распространяются на Нагорный Карабах, - Песков

Напомним, по словам министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, в четверг в Женеве и в понедельник в Москве состоятся переговоры, цель которых - убедить воюющие стороны в Нагорном Карабахе начать переговоры о прекращении огня.

Глава МИД Франции сказал членам комитета по иностранным делам парламента Франции, что эти переговоры будут организованы Францией, Россией и США с целью начала диалога между сторонами без предварительных условий.

Азербайджан (817) Армения (839) переговоры (5155) Нагорный Карабах (471)
+24
Лучший переговорщик - это турецкий ударный дрон.
А всякие Кравчуки, Фокины, Сивухи по указке кремля лишь затягивают.
08.10.2020 00:06 Ответить
+12
ары оторвались от реальности в их мечталках - срочно перестать стрелять, ато что?
08.10.2020 00:01 Ответить
+9
мацква может помочь только громким пуком. Воевать против Турции у мацкаликов кишка тонка
08.10.2020 00:20 Ответить
ары оторвались от реальности в их мечталках - срочно перестать стрелять, ато что?
08.10.2020 00:01 Ответить
До зебубочки на стажування , він іх навчить миротворчесті !!))
08.10.2020 00:10 Ответить
Таке враження що Арменія і Зеленський з його бандою фокіних це різні роти одного й того ж центру.
08.10.2020 00:04 Ответить
Сценаристи та режисери з однієї студіі-Мосфільм однака !!))
08.10.2020 00:09 Ответить
Лучший переговорщик - это турецкий ударный дрон.
А всякие Кравчуки, Фокины, Сивухи по указке кремля лишь затягивают.
08.10.2020 00:06 Ответить
А азерам нех.й в Мацкву ехать , краще в Анкару !!))
08.10.2020 00:12 Ответить
мацква может помочь только громким пуком. Воевать против Турции у мацкаликов кишка тонка
08.10.2020 00:20 Ответить
Якщо вірмени хочуть роздмухати велику війну в регіоні, то вони дуже помиляються, бо таскати каштани з вогню чужими руками в них не вийде. Під всеспалення потрапить найперше сама Вірменія. І рашковани, за яких вони сподіваються сховатись, будуть гигикати в руав, коли у Вірменії буде буяти Вогонь до Неба.
08.10.2020 00:21 Ответить
Армянам не в рашку надо ездить а к тем кто в конфликте с Турцией- Гоеции Франции Ирану и США. А кремль их сдаст с потрохами и забудет, как он забыл о сделках с Ататюрком.
08.10.2020 00:45 Ответить
Куда? Армянам треба вивисти з території Азербайджану свої війська. А вже потім вести якісь перемовини
08.10.2020 09:34 Ответить
Шануйте пам'ятть вбитого на Майданi Нiгояна, сiм'я якого була бiженцями з Сумгаiту де проводилась масова рiзанина та враховуйте Гельсiнскi домовленостi завдяки яким в Украiнi вiдбувся референдум про вихiд зi складу радянського союзу. I не клюйте на мусульманську пропаганду що заполонила масмедiа. У гельсiнських домовленостях э пункти що протирiчуть один одному- право на самовизначення нацiй та право про непорушнiсть кордонiв. Врахоауючи про одне не забувайте про iньше.
08.10.2020 23:47 Ответить
"Для нас приоритетной задачей является прекращение военных действий" - Оккупант говорит что для него главное, чтобы его силой не вышвырнули прочь с захваченных земель... Штош, откровенно.
08.10.2020 00:49 Ответить
армянскому ********* нужно с ******** все согласовать!
08.10.2020 01:07 Ответить
Пашинян решился собрать кубик Рубика во рту... ***** трепещет...
08.10.2020 04:11 Ответить
"Война в Карабахе: На переговоры в Женеву поедет глава МИД Азербайджана, его коллега из Армении посетит Москву"

Это точно.
Как говорится: "кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево".
Ну, хоть не в Магадан.
08.10.2020 06:10 Ответить
 
 