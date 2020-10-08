РУС
Оккупанты рассчитывают, что Симферополю хватит воды до января, если подавать по графику

Водохранилища Симферополя заполнены на 10-12%. Если соблюдать график подачи, что запасов хватит на 2-3 месяца.

Об этом сообщил глава российского правительства оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"На сегодняшний день ситуация такова, что в этих водохранилищах действительно небольшой объем воды. Если говорить о цифрах, то от проектной мощности составляет 10-12%. Если говорить в миллионах кубов, то это порядка 7,5 млн кубов. На сколько этой воды хватит? Как резервная - пока у нас ее достаточное количество. На 2-3 месяца достаточное количество воды, чтобы по графику подавать воду", - сказал Гоцанюк в прямом эфире телеканала "Миллет".

Он добавил, что с учетом ресурсов из подземных источников воды хватит до марта 2021 года.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

Крым (26470) Симферополь (658) водоснабжение (728) вода (934)
+22
Надо готовиться, впереди битва за Днепр. И Украину.
08.10.2020 01:09 Ответить
+21
Хер там. Камнями питайтесь.
Подохнете - никто грустить не будет...
Украинцев там нет. Все, кто хотел уже выехали оттуда.
08.10.2020 01:01 Ответить
+17
Если подавать воду по графику,раз в месяц по 1часу,то хватит на всех лет на сто.
08.10.2020 01:24 Ответить
но не уточнили что до января 2019 года
08.10.2020 01:00 Ответить
Хер там. Камнями питайтесь.
Подохнете - никто грустить не будет...
Украинцев там нет. Все, кто хотел уже выехали оттуда.
08.10.2020 01:01 Ответить
"Все, кто хотел уже выехали оттуда." - Е2 ли. Всё сложней чем на словах, свистеть - не мешки ворочать.
08.10.2020 01:07 Ответить
Может открыть им канал и дать воду ?
08.10.2020 01:45 Ответить
Нет, готовиться. Чтобы быть в состоянии нанести неприемлемый урон.
08.10.2020 01:50 Ответить
Надо готовиться, впереди битва за Днепр. И Украину.
08.10.2020 01:09 Ответить
не пойдут они на Каховку, вода по Крыму идет вверх, а они разграбили все насосные станции на канале в Крыму, воду просто нечем подавать.
08.10.2020 01:14 Ответить
_Такие как ты после Грузии и убийства рашистами руководства страны ЕС и НАТО не думали, что рф нападёт на Украину. В чём дело, ты не учишься на ошибках?
08.10.2020 01:22 Ответить
А после оккупации Крыма не верили что они пойдут дальше... А после не верили что построят мост...

Может уже достаточно тупить?!
08.10.2020 01:25 Ответить
кто не верил что русня за деньги большие мост построит? не тупи. эту херню разгоняли на мордовском телевизоре.
показать весь комментарий
99% ураинцев не верили. открой любую тему, связанную с мостом, за 2014/2015 и почитай комменты. тектонические плиты, ледоход, "немцы не смогли" - это самые популярные противотезисы.
показать весь комментарий
Хватит нагнетать ...
показать весь комментарий
ты 7 лет уже готовишься. есть результаты?
показать весь комментарий
Уже встал на учет в военкомате?
показать весь комментарий
Значит до Нового года можно мыть посуду и мытся в тазике одновременно. А дальше будут тереть телеса и прочее тем что упало с неба. Кажется они даже плакатик соответствующий в четырнадцатом году себе напророчили.
показать весь комментарий
нет. крысы будут облизывать друг дружку как дворовые собаки.
показать весь комментарий
Воды хватит, но не на всех. Потому, что на всех расчитано не было.
показать весь комментарий
Если подавать воду по графику,раз в месяц по 1часу,то хватит на всех лет на сто.
показать весь комментарий
блаженны верующие, надо еще ***** помолиться, он божьей росы писнет.
показать весь комментарий
рашистам самое время задуматься о сокращении поголовья ватников в Крыму, которых они туда завезли, военных ватников в первую очередь.
показать весь комментарий
до Украины там жило около 500 тыщ.
вот ориентир. за остальными говени просто рыдают...
показать весь комментарий
в 1989 году - 2 миллиона жителей. 2014 - 1,96
показать весь комментарий
русня считает счета на своем счету. Но воды крысам все равно не будет. от слова совсем не будет.
показать весь комментарий
Совок він такий, спочатку створюють труднощі, а потім мужньо їх долають. Успіху, крисчани!
показать весь комментарий
А чому кримчанки в холодну пору року смердять рибою?
показать весь комментарий
Колись кримчани плювали на Україну, настав час Україні плюнути на кримчан.
показать весь комментарий
Нема чим більше зайнятися окрім плювання?
показать весь комментарий
Зробиш куні русской патріоткє з Криму?
показать весь комментарий
На материковій Україні теж посуха, так що мучтеся, бісові діти.
показать весь комментарий
Мучимося. Я город все літо поливав. Скільки води пішло!
показать весь комментарий
Если закрыть все автомойки, то весны точно.
показать весь комментарий
Без паніки! Сколково до січня встановить в Криму регенератори, як на МКС(аналогов в мірє нєт)
показать весь комментарий
А потім що, після =января= ?
показать весь комментарий
Хресні ходи з портретом ***** і гвалт про гуманітарну катастрофу.
показать весь комментарий
За свої вчинки потрібно відповідати. Стара-престара істина.

Ну, хай ходять, розбивають лоби ...
Вода ж од цього не з*явиться.
показать весь комментарий
Коммунизм наступит.
показать весь комментарий
А если давать воду один раз в день по 10 минут, то может и на больше хватить! Главное что крысчане в радной говени и них есть возможность, о которой многие мечтали- подохнуть на расейке. Но что-то никто не торопится, а ведь вам теперь и карты в руки! ПАТАРАПИТЕСЬ!!!
показать весь комментарий
ты смари. оказывается, хватит 6 с половиной лет, чтобы высосать всю воду...
показать весь комментарий
а після января - можуть гризти лід чи їсти сніг, головне жовтий нехай їдять!
показать весь комментарий
Хм. А потом?
показать весь комментарий
А потом суп сухпай с котом!
показать весь комментарий
Крымчане, отращивайте горбы и запасайте там воду.
Грядет великая сушь... (с)
показать весь комментарий
Снега не будет! Придется мочой обходиться!
показать весь комментарий
