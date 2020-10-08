Оккупанты рассчитывают, что Симферополю хватит воды до января, если подавать по графику
Водохранилища Симферополя заполнены на 10-12%. Если соблюдать график подачи, что запасов хватит на 2-3 месяца.
Об этом сообщил глава российского правительства оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"На сегодняшний день ситуация такова, что в этих водохранилищах действительно небольшой объем воды. Если говорить о цифрах, то от проектной мощности составляет 10-12%. Если говорить в миллионах кубов, то это порядка 7,5 млн кубов. На сколько этой воды хватит? Как резервная - пока у нас ее достаточное количество. На 2-3 месяца достаточное количество воды, чтобы по графику подавать воду", - сказал Гоцанюк в прямом эфире телеканала "Миллет".
Он добавил, что с учетом ресурсов из подземных источников воды хватит до марта 2021 года.
Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.
Подохнете - никто грустить не будет...
Украинцев там нет. Все, кто хотел уже выехали оттуда.
Может уже достаточно тупить?!
вот ориентир. за остальными говени просто рыдают...
Ну, хай ходять, розбивають лоби ...
Вода ж од цього не з*явиться.
супсухпай с котом!
Грядет великая сушь... (с)