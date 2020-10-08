Оккупанты рассчитывают, что Симферополю хватит воды до января, если подавать по графику

Водохранилища Симферополя заполнены на 10-12%. Если соблюдать график подачи, что запасов хватит на 2-3 месяца.

Об этом сообщил глава российского правительства оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"На сегодняшний день ситуация такова, что в этих водохранилищах действительно небольшой объем воды. Если говорить о цифрах, то от проектной мощности составляет 10-12%. Если говорить в миллионах кубов, то это порядка 7,5 млн кубов. На сколько этой воды хватит? Как резервная - пока у нас ее достаточное количество. На 2-3 месяца достаточное количество воды, чтобы по графику подавать воду", - сказал Гоцанюк в прямом эфире телеканала "Миллет".

Он добавил, что с учетом ресурсов из подземных источников воды хватит до марта 2021 года.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.