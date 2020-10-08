РУС
Минус 14 игроков и рекорд по пропущенным мячам: Украина проиграла Франции в товарищеском матче 7:1

Минус 14 игроков и рекорд по пропущенным мячам: Украина проиграла Франции в товарищеском матче 7:1
Фото: Павел Кубанов/УАФ

Национальная сборная Украины по футболу проиграла команде Франции со счетом 7:1. Ранее сборная столько голов в свои ворота не пропускала.

Игра проходила на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, зрителей на матч не пускали, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Авторами голов стали: Эдуарду Камавинга, отличившийся на 12-й минуте, дважды - Оливье Жиру (24, 34), Виталий Миколенко (43 - автогол), Корентен Толиссо (65), Килиан Мбаппе (82) и Гризманн (89) - у французов; Виктор Цыганков (53) - в составе украинской сборной.

Это стало самым крупным поражением в истории сборной Украины. Ранее украинцы не проигрывали с разницей более чем 4 гола, а также не пропускали больше чем четыре мяча в свои ворота за игру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Товарищеский футбольный матч между Украиной и Францией состоится 7 октября, несмотря на то, что в команде есть инфицированные коронавирусом игроки

Перед матчем с Францией сборная осталась без 14 игроков. Ряд ключевых игроков получили травмы. Также два игрока донецкого "Шахтера" Пятов (вратарь) и Степаненко получили положительные тесты на коронавирус. Следующее тестирование, уже во Франции, показало, что заразились еще двое вратарей - Лунин и Панькив.

Из-за этого в заявку на игру внесли 45-летнего экс-голкипера киевского "Динамо" и сборной страны Александра Шовковского, который сейчас является тренером вратарей в национальной команде.

Отметим, что этот матч должен был состояться еще 27 марта, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли.

Вскоре сборную ждут новые матчи в Лиге наций УЕФА. Так, на 10 октября запланирован матч с Германией, а на 13 октября - с Испанией.

Также читайте: На футбольные матчи в Киеве разрешили пустить болельщиков, - КГГА

сборная по футболу (297) сборная Украины (272) Франция (3596) футбол (3593)
Топ комментарии
+22
Я просто не розумію, на фіга було проводити матч у такій ситуації і за таких умов ?
Перевірялися гравці, комбінації ?
Виставили себе на посміховисько.
Можна було перенести ще.

08.10.2020 01:49 Ответить
+7
Футболисты с хокеистами играли... наши видимо были на коньках....

08.10.2020 07:32 Ответить
+5
Вообще то это товарка, да и лучше Шевы на данный момент у Украины тренера нет. ИМХО . А так позор конечно дикий, ну и гол престижа все-таки занесли.
показать весь комментарий
08.10.2020 08:39 Ответить
Без коментарів

08.10.2020 01:42 Ответить
100%...

08.10.2020 01:46 Ответить
Не сборная, а позорная

08.10.2020 09:54 Ответить
Я просто не розумію, на фіга було проводити матч у такій ситуації і за таких умов ?
Перевірялися гравці, комбінації ?
Виставили себе на посміховисько.
Можна було перенести ще.

08.10.2020 01:49 Ответить
Я не дивився і не жалкую...

08.10.2020 06:11 Ответить
Я теж. Працювала.
показать весь комментарий

Сразу видно,что Вы в футболе ни бум-бум.Прежде,чем такое писюкать послушали бы интервью Шевченко после матча.Шевченко,прямая речь: "У нас сейчас очень много проблемных позиций, и мы не понимаем, кого сможем довикликаты на ближайшие матчи. Сейчас ситуация очень тяжелая, но нужно как-то с нее выходить. Мы вызвали игроков молодежной смотрящим. Нас ждут два ответственные матчи, с Германией и Испанией. Игроки "Шахтера" еще завтра будет проходить тесты, после этого станет понятно, кого мы сможем вызвать из этой команды.Сгодня, определяя состав, я исходил из того, что у нас впереди два официальных матча. Сидорчук и Караваев провели в последнее время много официальных матчей. Нам надо планировать, кого мы будем ставить на поединки с Германией и Испанией, а мы пока даже не знаем, кого сможем использовать. Пока мы работаем с тем коллективом, который есть в наличии - 18 полевых игроков и один вратарь. Те, кого мы будем довикликаты, проходить тесты."
И еще:"отменить матч было нельзя, даже если обе стороны этого и хотели: обязательства перед телевидением и спонсорами, и все такое." https://sport.ua/news/506935-chuda-ne-sluchilos-ukraina-v-obeskrovlennom-sostave-ustupila-frantsii
И последнее.На посьмиховысько себя выставляют те,кто пишет такую лабудень как Вы.

08.10.2020 10:13 Ответить
Я знаю, хто ви є.
Не пишіть під моїми коментами.
Лишіть свою думку окремо.
Спамлю.

08.10.2020 15:21 Ответить
А я знаю,кто вы е.Поэтому не лейте грязь на нашу сборную по футболу,молодых ребят и главного тренера.Где живете,там и "харчуйтесь",и мыслями своими делитесь.Если там эти мысли будут кому то интересны.

08.10.2020 18:48 Ответить
Украина - Испания 1:0.

Прекрасный день 14.10.2020, и как хорошо, что некоторые своим нытьем и помоями на наших ребят и тренера этот день не портят.
Так бы по чаще.

14.10.2020 10:22 Ответить
Получается с немцами и испанцами пролетаем. Заболевшие в любом случае пропускают из-за карантина, как бы себя ни чувствовали, да и травмированные могут остаться за бортом.

08.10.2020 01:51 Ответить
Да на встречи с этими странами, обьективно особой надежды и не было, даже при самом благоприятном раскладе для Украины. Пока это не наш уровень, увы. Победа над Португалией - единственный победный матч с командами такого уровня. в последнее время

08.10.2020 10:46 Ответить
после такого счета любой уважающий себя тренер ...сразу подает в отставку

08.10.2020 02:00 Ответить
Вообще то это товарка, да и лучше Шевы на данный момент у Украины тренера нет. ИМХО . А так позор конечно дикий, ну и гол престижа все-таки занесли.

08.10.2020 08:39 Ответить
Если только Реброва уговорить, но он сейчас в Венгрии делает успехи в Ференцвароше.

08.10.2020 08:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/21297,не пиши чушь.

08.10.2020 10:14 Ответить
А в чем чушь? Или может это не выдающийся антирекорд , который останется в истории навечно? Если некому играть, то зачем была нужна эта игра?

08.10.2020 11:33 Ответить
https://censor.net/ru/user/21297,ну если не понимаете отличий между товарняком в ослабленном составе(коронавирус+травмы) против чемпиона мира в своей боевой форме,и финалом ЛЧ,где Барселонна влетела Баварии 8-2 в свих боевых составах,тогда о чем говорить?

Может сами французы Вас убедят,которые шарят в футболе уж по лучше доморощенных "всезнаек".
L'EQUIPE Источник: https://www.footboom.com/ukrainian/national/1602111155-franciya-ukraina-obzor-francuzskikh-smi.html
"Это был всего лишь товарищеский матч против команды, пораженной коронавирусом и травмами. Тут не должно быть ярких эмоций и восхищения, ведь соперник просто не был готов к матчу и даже то, что они вышли и сыграли в такой ситуации - это уже заслуживает уважения."

08.10.2020 13:18 Ответить
1.Барселона якщо і влітала, в т.ч. и Динамо Київ, то це більше випадковість , чи тимчасові невдачі...вони так саме і вигравали і 10-0 і навіть 18-0 ...у 20 сторіччі, і вигравали неодноразово кубки ...до речі нйбільша поразка в них була 12-1 у ..1930. А от..що вигравали ми?

2. А що короновірус лише в Україні? У Франції його ..не має?
3. Кожен товаристські матч має якусь мету, перевірити зіграність, випробувати напрацювання та експериментальні склади...надати можливість молоді. Або просто побігати та підняти морально-психологічний. ЯКА була мета цього матча? Напередодні важливих офіційних матчів?

4. Звичайно франки будь перебільшувати силу суперника якого вони розгромили, бо перебільшує їх славу. Вони ж не скажуть що виграли у дворової команди))

08.10.2020 14:15 Ответить
Хорошо. Рас французы за ангажированы, возьмем например коммент Денисова."«Этот матч исключительно нелепый случай. Слишком много случилось за эти дни. Безисходность разбавил разве что забавный камбэк в заявку на игру СаШо. Сборную в такой кадровой конфигурации, мы никогда бы не увидели. Шевченко, в трезвом уме и доброй памяти, имея полноценный состав, не пошёл бы на такой эксперимент в матче против чемпионов мира. Просто эту игру, несмотря на фактический форс-мажор, нельзя было отменить, ввиду контрактный обязательств перед УЕФА. Ну вот формально и выполнили обязательства. Обидно, что так. Матч то хотелось увидеть совсем другой, в совершенно другой атмосфере», - написал Денисов в Facebook."

https://censor.net/ru/user/21297,окромя своих умозаключений,может предоставите другую, более авторитетную точку зрения?

И последнее.Что Вы так настойчиво пытаетесь доказать?
1.Некомпетентность Шевченко и игроков.
2.Зря проведен матч.
3.Все лохи.
4.Один Саша Киев вумный.

08.10.2020 14:32 Ответить
десь близько пункти 1 та 2 ..Мені здавалось що треба було якось цей матч переносити. Але якщо за умовами УЕФА..це не можна...ну що ж. Хоча думаю що все можливо. Якби у всіх був короновирус...чи ще щось. це ж не означає, що треба будь що грати

08.10.2020 20:23 Ответить
0-4 от Испании..Когда выиграли у Португалии , Шевченко в интервью признался что сам такого не ожидал)) А впереди матчи с Германией и снова Испания. Любопытно как эта игра с Францией повлияет на морально-психологическое состояние команды...перед игрой с Германией?

08.10.2020 11:38 Ответить
https://censor.net/ru/user/21297,давайте дождемся этих матчей,потом все увидим.Ситуация не ординарная.форс-мажор так называемый.В таких ситуациях и проверяется квалификация тренера и игроков.

А вот кратко карьера Шевченко в сборной Украины.
Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча (19 побед, 9 ничьих и 5 поражений).Первое задание во главе сборной Шевченко провалил. Наставник не вывел команду на чемпионат мира 2018 года в России.Осенью 2018 года под руководством Шевченко "сине-желтые" выиграли группу в Лиге наций и поднялись в высший дивизион.Шевченко вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Украина впервые выиграла свою группу.
https://sport.24tv.ua/ru/andrej-shevchenko-ostanetsja-trenerom-sbornoj-novosti-futbola_n1356621
Как по мне,вполне достойный результат.По итогам XXIII конгресса УАФ было решено продлить контракт с Шевченко и его тренерским штабом до 31 декабря 2022 года.И на минуточку,ради работы в сбороной Украины,Шевченко отказал фк "Милан" в работе главного тренера.

08.10.2020 13:10 Ответить
давайте і дочекаємось .

08.10.2020 20:19 Ответить
Вот с этим согласен.

08.10.2020 22:07 Ответить
ничего страшного, Бразилия на ЧМ и 7 пропускала от немцев

08.10.2020 02:00 Ответить
они и Уругваю 6 -0 летели..но что потом было с тренером?

08.10.2020 02:05 Ответить
это единичное поражение с таким счетом от Украины, не гиперболизируйте. Тренер хоть выжил?

08.10.2020 02:10 Ответить
Украине

08.10.2020 02:12 Ответить
ибо так проигрывать может....дворовая команда...или Фореры

08.10.2020 02:01 Ответить
Барселона Баварии 8-2 влетела в нормальном своем составе в финале ЛЧ,а у нас сегодня 3 игрока основы из 11 играло в товарняке с чемпионом мира. https://censor.net/ru/user/21297,Вы бы не позорились .

08.10.2020 10:17 Ответить
А в чем я позорюсь? Может это я выводил сборную перед сложными матчами с Германией и Испанией на ненужный матч с Францией ? И может под моим руководством пролетели 7-1? Так и нет)) и это факт

08.10.2020 11:55 Ответить
L'EQUIPE Источник: https://www.footboom.com/ukrainian/national/1602111155-franciya-ukraina-obzor-francuzskikh-smi.html
"Это был всего лишь товарищеский матч против команды, пораженной коронавирусом и травмами. Тут не должно быть ярких эмоций и восхищения, ведь соперник просто не был готов к матчу и даже то, что они вышли и сыграли в такой ситуации - это уже заслуживает уважения."

Господа "камментатары"- "Перетурины" местного разливу,научитесь хотя бы уважать свих игроков и тренера,как уважают их французы.Понимаю,не привыкли,тяжело,воспитание не позволяет.Но может быть стоит хотя бы попытаться?

08.10.2020 12:58 Ответить
поважати за що? За те перед матчем можуть пів ночи в казіно бахати ..чи з дівчатими зажигати? Або що дехто ні мови не державного гімну не знає? За що їх поважати? Може якісь яскраві перемоги...чи ще щось? Поважати можна було раніше, коли , навіть, поступаючись класом суперникам ..кістками лягали щоб не програти. А зараз...побачемо. Це вони повинні з повагою за те що їх в зборну взяли. А їм повагу треба заслужити !

08.10.2020 20:17 Ответить
а коли ще тих пацанів, ні разу не нюхавших порох у матчах за національну збірну ставити у склад, як не в товарняках? тому абсолютно нічого страшного в цьому я не бачу. До речі, багато хто з тих пацанів недавно виграв чемпіонат світу Ю-20. Так що не варто змішувати з гамном як тренера, так і футболістів. тим більше в матчі, який абсолютно нічого не вирішував з турнірної точки зору. Буде їм досвід. хоч і гіркий. тим хлопцям зараз підтримка потрібна, а змішування їх з гамном.

08.10.2020 16:24 Ответить
може й так.. До речі з гімном їх ніхто не змішує

08.10.2020 20:18 Ответить
А этот ваш коммент не гавномешалка.а так,наверное разминка. https://censor.net/ru/user/21297

"поважати за що? За те перед матчем можуть пів ночи в казіно бахати ..чи з дівчатими зажигати? Або що дехто ні мови не державного гімну не знає? За що їх поважати? Може якісь яскраві перемоги...чи ще щось?"
Это наверное и Вити Циганкова касается,который все свои болячки и травмы наверное в барах постоянно получает?И гимн наш он "не знает",и язык?Постыдились бы что ли.Я не говорю,что все святые,но как то хотя бы надо быть по сдержанней,и не делать со всех Артемов Милевских и Алиевых.

08.10.2020 22:06 Ответить
почему это я должен стыдиться? и почему должен быть сдержаней? С какой стати? Может быть и похвалить что не в сухую ...и что только 7 пропустили, т.к. могли и больше? Це не "гімномішалка"..а лише деякі факти.Вы у них там что пиарщиком? Так передайти що саме з вивчення гімну та мови й починається патріотизм ..та перемоги збірної..а не з того щоб сподобатись..комусь головному

09.10.2020 08:28 Ответить
Я Вам про Виктора Циганкова,у которого со знанием мовы и украинского гимна всэ гаразд,скромного,воспитанного трудяги-парня,который из лазаретов постоянно не вылазит,а Вы мне про пиарщика.Разговор у нас,что у глухого с немым.
Единственный положительный момент,не опускаемся до взаимных оскорблений.За это спасибо.

09.10.2020 09:06 Ответить
Письмово можуть і глухий з німим ...Циганков то в Ізраїлі народився..то тут ..таке. Але ж ..про мову пошукайте та спробуйте знайти хоч якесь відео де б Віктор давав інтерв*ю чи розмовляв українською))

10.10.2020 14:19 Ответить
Родился 15 ноября 1997 в городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Нагария в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиле в семье футбольного вратаря https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Виталия Цыганкова , который выступал в то время в чемпионате этой страныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rod-3 [1] . После завершения карьеры отца семья Цыганкова вернулась в его родную https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 Винницу , где в местной ДЮСШ Виктор начал заниматься футболом.https://ru.wikipedia.org/

Еще раз повторюсь,Вы бы хоть как то сдерживались пожалуй.Нашли,что предъявить,родился в Израиле.Позорище.До этого была мова,гимн.Теперь родился не там и не в то время.Дети дипломатов,заробитчан,родившиеся за границей,теперь что,люди не второго,а третьего сорта?
Не дно.А ДНИЩЕЕЕ.

10.10.2020 14:53 Ответить
Что Вы несете? Народився в Ізраїлі - це гарантовано не володіє українською..бо там всі заробітчани розмовляють російською чи ідишом...дехто навіть івритом. В тому числі і так звані дипломати. Сьогодні грали добре, ще й повезло і арбітр був за нас! Програли лише 1 -2 а не 1-7..хоча могли і 1-7))) До речі і Циганков намагався щічкою ...закатити Той же Шевченко (із таким то прізвищем))) уроджинець Київщини та вихованець Оболоні..розмовляє виключно російською...ось зараз інтерв*ю дає...що питати з гравців? Напевне наше майбутне - це другорядні у себе на батьківщині ...Марлоси. Але молодці, що програли лише 1-2))

10.10.2020 23:58 Ответить
Ну в общем обменялись мнением.В итоге.Не нравятся наш тренер и игроки,найдите себе кого по лучше,и за них болейте.Надеюсь, вы тут с единомышленниками цензоровскими устроите им экзамен на знание языка,гимна,и места рождения.Можете начать прям сейчас.Не забудьте начать с формы.Подготовьте спортивные труселя и вышиванки.

11.10.2020 14:17 Ответить
тренер як і влада це наймані народом працівники....якщо вони не можть впоратись то наймають інших...але в нас постійна проблема ....влада скаржиться що народ паганий...а тренери -що вболювальники пагані...Але інших ні народу ні вболювальників не має. А владу...і тренерів завжди можна поміняти ..незамінних не має. Якби вигравали то хай хоч як розмовляють..а якщо грати не вміють то хоч мову вивчають та характер гартують...Біда що корупція всюди ..в т.ч. і в футбольних школах..того ж Динамо...багаті чи відомі (провладні) батьки ...своїх дітей з самого початку просувають...тому у нас ніколи не з*явиться ні Месі ні пеле.... і наврядчи вже новий Шевченко)) бо коли він футболу вчився такої корупції не було)) зараз би в нього шансів о основу пробитися не було..

11.10.2020 22:57 Ответить
Александр.Так в чем проблема,берите и нанимайте прямо сейчас.С Вашими "способностями" можете и в тренеры пойти. Лекции будете читать о влиянии коррупции и знании украинского языка на развитие современного футбола. Начните с Бразилии и Аргентины, стран где эта коррупция "напрочь отсутствует" и игроки в футбол играть "не умеют".
Наверное у Месси,Пеле,Гарринчи,Зико,Роналдиньо и т.д. и т.п. батьки дуже вплывови та багати булы.Одним словом мисцэви олигархы. .

11.10.2020 23:51 Ответить
Свою задачу я вижу в том, что бы пытаться влиять на формирование общественного мнения. И когда на черное говорят белое, возражать . Когда говорят что пролететь 1-7 это хорошо, возражать и утверждать что это оочень плохо. Когда пытаются из гамна сделать конфетку и убедить все что это конфета, утверждать что она как была так и осталась гамном. Капля камень точит. Пhttp://www.footballtop.ru/news/korrupciya-v-detskom-futbole-budet-li-malchik ро коррупцию которая начинается еще с детского футбола ..писано переписано но что у нас и в России норма, в Европе не катит...по крайней мере не всегда)) Там и арбитра своего на матч не пристроить ...и шубу ему не подарить...а еще могут и реально посадить за такие фокусы

12.10.2020 12:50 Ответить
А кто говорил,что 1-7,это хорошо,покажи?А в остальном.Пилите Шура ...Ой извиняюсь,это из "Золотого теленка".Боритесь https://censor.net/ru/user/21297 ,кто же против.А ребята и тренер,пусть играют.Мы им чем можем,тем поможем,без Вашей помощи.

12.10.2020 16:17 Ответить
показую https://censor.net/ru/user/382083 "...и даже то, что они вышли и сыграли в такой ситуации - это уже заслуживает уважения." Господа "камментатары"- "Перетурины" местного разливу,научитесь хотя бы уважать свих игроков и тренера".............."И гимн наш он "не знает",и язык?Постыдились бы что ли.Я не говорю,что все святые,но как то хотя бы надо быть по сдержанней,и не делать со всех Артемов Милевских и Алиевых."

12.10.2020 20:12 Ответить
Это Вы про 1-7?Однако.Логика у Вас "железная". А фраза "это уже заслуживает уважения",это цитата из французского издания.
'EQUIPE Источник: https://www.footboom.com/ukrainian/national/1602111155-franciya-ukraina-obzor-francuzskikh-smi.html
"Это был всего лишь товарищеский матч против команды, пораженной коронавирусом и травмами. Тут не должно быть ярких эмоций и восхищения, ведь соперник просто не был готов к матчу и даже то, что они вышли и сыграли в такой ситуации - это уже заслуживает уважения."

Так что там я про 1-7 говорил???

12.10.2020 20:33 Ответить
це ж було вирвано з контексту та відповідь на ..." https://censor.net/ru/user/21297,Вы бы не позорились".? То перечитайте старий анекдот про Папу Римського і "вирвано з контексту"

12.10.2020 20:38 Ответить
Когда не чего сказать, тогда вспоминают о Папе Римском и о святых угодниках. Дерзайте, о великий борец с коррупцией. Только вы попутали место дислокации. Государственные кабинеты и чиновников, вы перепутали с футболистами и футбольным полем.

12.10.2020 22:09 Ответить
нажаль футболом у нас керують саме чиновники ..зокрема і такі собі брати Суркіси ...системні корупціонери, які колись за безцінь..фактично вкрали клуб Динамо ..з басейном Динами і ситадіоном ))) та тринувальні мійданчики із дуже не дешевиви земельними ділянками ...які завжди БУЛИ поруч і спільно із владою

13.10.2020 19:12 Ответить
І я фактично переконаний, що якби Мессі народився в Україні то він би взагалі нікуди не пробився і не зміг би грати у футбол, бо його батьки не знайшли б гроші на лікування і хабарі)) Більше того, думаю, що якби сам Шевченко народився не в 1976 ..а десь у 88-92, то він би теж , наврядчи зміг би пробитися в основу..при всіх його талантах))

12.10.2020 13:06 Ответить
А Вы https://censor.net/ru/user/21297 фантаст,Вам бы романы писать.Так как там в Бразилии и Аргентине коррупции нет?И у кого из звезд бразильского и аргентинского футбола родители миллионэры?Да,совсем забыл.Как там Фавеллы в Бразилии,"процветают"?
Фаве́лы (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA порт. favela) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%89%D0%BE%D0%B1%D1%8B трущобы в городах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F Бразилии , часто расположенные на склонах гор. В фавелах отсутствует развитая инфраструктура и высок уровень преступности.

12.10.2020 16:24 Ответить
є старе правило у корупціонерів, що красти можна з прибутку а не можна із збитків)) про це забули функціонери українського футболу...деруть гроші за все, починаючі з дитячого футболу..такого навіть у Бразілії не має... Окрім того там рівень не той ..і .от таму у нас не може з*явитися і пробитися свій Мессі... https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/06/01/594618-brazilskii-parlament-i-politsiya-nachali-rassledovaniya-korruptsii-v-futbole А бразильський футбол давно очищується ..на відміну від українського ..до речі

12.10.2020 20:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/21297, так боритесь с ФФУ,чиновниками а не с игроками. Они свои гроши честно зарабатывают потом и травмами в своих клубах. Клубы все частные, государственных нет,и бюджетными деньгами игроки не распоряжаются.Вы как то не много потерялись.

12.10.2020 20:38 Ответить
Я ...намагаюся боротися саме із системою...У багатьох випадках. До речі, іноді і успішно. Проти гравців (у футболі) я взагалі ніколи не виступав ..Мені , взагалі дивно чому і для чого Ви приділяєте стільки уваги моїй скромній ..особі

13.10.2020 19:07 Ответить
Я не следователь полиции, что бы уделять Вам внимание. У меня просто иное мнение, отличное от Вашего по поводу футболистов и тренере сборной. Вы высказали свои мысли, я свои. Ничего большего, свобода слова. А вот по поводу Суркисов и системы, здесь я с Вами згодэн,и если Вы пытаетесь ее сломать, то я могу только пожелать Вам успеха. Всего Вам доброго, и удачи.

13.10.2020 19:35 Ответить
С победой друже. Не зря вы Витю критиковали. Это я шучу.

13.10.2020 23:56 Ответить
і Вас з перемогою! Боролися від першої до останьої хвилини...Коли воротар грає надійно то і вся команда відчуває впевненость)) Циганков молодець не упустив свій шанс. Блискучий гол ! До речі перед матчем гімн всі добре співали)))

14.10.2020 11:09 Ответить
Игроки Динамо сразу согласились проведать бойцов АТО, - президент фан-клуба киевлян
https://football24.ua/ru/igroki_dinamo_srazu_soglasilis_provedat_bojcov_ato__prezident_fan_kluba_kievljan_n420735/

зайдите на сайт,посмотрите как Виктор с одноклубниками проведывает раненых солдат в госпитале,и не мелите разную ерунду.Такие футболисты как Ротань,Зозуля,Витя Циганков и многие другие своими поступками и поведением сделали для страны и ее армии не сравнимо больше.чем большинство цензоровских критиканов.

10.10.2020 15:11 Ответить
ще б вони ..відмовились))

11.10.2020 00:01 Ответить
Надо было в ворота Шовковского поставить!
П.С.Италия-Молдова 6:0...
Минус 14 игроков и рекорд по пропущенным мячам: Украина проиграла Франции в товарищеском матче 7:1 - Цензор.НЕТ 6453

08.10.2020 02:22 Ответить
Довольно забавно.

08.10.2020 03:19 Ответить
Сборная Франции это сборная Африки. Ничего плохого не хочу сказать про Африку будучи фанатом сборной Нигерии прошлых лет - Super Eagles а зеленом особенно в матчах с архи-соперником Аргентиной. Но я хочу видеть как французы играют типа Платини Жинола или Кантона

08.10.2020 04:48 Ответить
Почему мы все при проиграше наших команд всегда ищем имллмоны причин но не признаем одну что наши команды хреново играли.Не знаю почему но наши команды команды настроения,могут сыграть блестяще а могут играть так что стыдно смотреть.

08.10.2020 06:12 Ответить
Футболисты с хокеистами играли... наши видимо были на коньках....

08.10.2020 07:32 Ответить
Це теж саме, що провести поєдинок на рингу...між боксером та боксерською грушею.

08.10.2020 08:59 Ответить
Оце рознос...

08.10.2020 09:09 Ответить
Украинский футбол не соответствует уровню ведущих стран: Англии, Франции, Испании, Италии, Германии. С трудом наша сборная и клубные команды могут играть с Португалией, Бельгией, Нидерландами и вполне по силам - восточноевропейские и балканские футбольные команды.

08.10.2020 09:13 Ответить
Шопинг для телок в Париже устроили при короне!

08.10.2020 09:20 Ответить
Надо было 2 игрокам по полю бегать а остальным стенкой стать на воротах и то меньше бы пропустили.

08.10.2020 09:27 Ответить
как не умели играть, так и не умеют.

08.10.2020 09:35 Ответить
Зелень и туда добралась!!!

08.10.2020 09:52 Ответить
Надо было Чанова в ворота поставить!

08.10.2020 10:15 Ответить
Местные всезнайки и "знатоки" забыли о политике, и давай футбол "каментиравать".Комментаторы Перетурины местного разливу.

08.10.2020 10:25 Ответить
 
 