Минус 14 игроков и рекорд по пропущенным мячам: Украина проиграла Франции в товарищеском матче 7:1

Фото: Павел Кубанов/УАФ

Национальная сборная Украины по футболу проиграла команде Франции со счетом 7:1. Ранее сборная столько голов в свои ворота не пропускала.

Игра проходила на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, зрителей на матч не пускали, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Авторами голов стали: Эдуарду Камавинга, отличившийся на 12-й минуте, дважды - Оливье Жиру (24, 34), Виталий Миколенко (43 - автогол), Корентен Толиссо (65), Килиан Мбаппе (82) и Гризманн (89) - у французов; Виктор Цыганков (53) - в составе украинской сборной.

Это стало самым крупным поражением в истории сборной Украины. Ранее украинцы не проигрывали с разницей более чем 4 гола, а также не пропускали больше чем четыре мяча в свои ворота за игру.

Перед матчем с Францией сборная осталась без 14 игроков. Ряд ключевых игроков получили травмы. Также два игрока донецкого "Шахтера" Пятов (вратарь) и Степаненко получили положительные тесты на коронавирус. Следующее тестирование, уже во Франции, показало, что заразились еще двое вратарей - Лунин и Панькив.

Из-за этого в заявку на игру внесли 45-летнего экс-голкипера киевского "Динамо" и сборной страны Александра Шовковского, который сейчас является тренером вратарей в национальной команде.

Отметим, что этот матч должен был состояться еще 27 марта, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли.

Вскоре сборную ждут новые матчи в Лиге наций УЕФА. Так, на 10 октября запланирован матч с Германией, а на 13 октября - с Испанией.

