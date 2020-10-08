Мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе, - Зеленский о "главном итоге" саммита Украина-ЕС
Саммит Украина - ЕС прошел хорошо, потому что наше государство "интересное, перспективное и ответственное, не боится вызовов, и слова своего может придерживаться".
Об этом написал президент Владимир Зеленский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, саммит "дал конкретику": "Настолько понятную, что некоторым пришлось создавать альтернативную "картинку" на своих телеканалах, чтобы не потеряться на фоне реальных и позитивных новостей из Брюсселя".
В связи с этим президент подчеркнул, что ничто старое не вернется.
"Ибо мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе. И это является главным итогом встреч в Брюсселе. Членство не как самоцель, а как признание наших ценностей. Украина уже точно переросла действующее Соглашение об ассоциации и стремится к его обновлению. К большим амбициям и глубине. И так, мы получили положительный ответ от Евросоюза", - заявил он.
По словам Зеленского, Украина получит также "промышленный безвиз", что даст еще больше возможностей для экспорта, то есть больше рынков сбыта, конкурентных возможностей, рабочих мест, технологий. Соответствующая экспертная миссия уже начала работу.
Кроме того, отметил президент, Украина получит "открытое небо". "После семи лет разных манипуляций наконец имеем четкое понимание, что Соглашение о совместном авиапространстве будет подписано в ближайшее время. Это - миллионы возможностей для более легких путешествий и бизнес-контактов. Конечно, после пандемии", - заметил он.
В то же время, заявил глава государства, Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить вакцину от коронавируса, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. В связи с этим он призвал не слишком верить в предвыборные "инициативы" отдельных деятелей, которые "уже вакцинировались непроверенными средствами".
Президент подчеркнул, что по результатам саммита полностью сняты все искусственные опасения относительно безвиза для украинцев. "Сколько эфиров, заголовков и постов о некой "угрозе" для безвиза были полной ложью, и мы это еще раз подтвердили - на высшем уровне", - заявил он.
По словам Зеленского, Евросоюз также поддержал активность украинской стороны в переговорах в нормандском формате и в Трехсторонней контактной группе. "Все аспекты этих переговоров вполне понятны нашим европейским друзьям. Да и в документах по итогам Саммита все формулировки на сто процентов проукраинские", - подчеркнул президент и добавил, что "Лондон только придаст нам позитива".
Давать преференции этому хитрожопому гешефтмахеру - глупость.
Оно все сдаст паРаше - за возможность поиграть писюном на рояле
Перед дядей Вавой...
А ГДЕ ЖЕ УЛУЧШЕНИЯ???
По-перше, Зеленський (як би там не було, але президент воюючої країни) так і не доповз в Брюсселі до штаб-квартири НАТО. Уявити, щоб Порошенку спало на думку, перебуваючи в кількох кварталах від офісу союзників, пройти повз - нереально. Бо в нас дійсно війна з потужним ворогом, будь-яка допомога і просто сприяння НАТО для нас життєво важливі. Зеленському це забули пояснити. Ну, або він злякався, що хтось після таких зустрічей перестане вірити в його прагнення миру і спроможність завершити війну до кінця року.
По-друге, не було ніяких зустрічей в Європарламенті. Ясно, що це було би неприємно і некомфортно - бо буквально щойно саме депутати Європарламенту тицяли Зеленського в різноманітні «тріщини» і підозрювали в згортанні реформ. Але отака вона, робота голови держави - невдячна і дискомфортна. Треба тримати обличчя і заради інтересів своєї держави дякувати, пояснювати, надавати детальні матеріали... Але Зеленський вирішив поберегти нерви.
Ну і з європейським бізнесом Зеленський також не знайшов ні часу, ні тем для розмови. Інвестори? Які інвестори? Мабуть, це парафія Єрмака, шостий президент таким не заморочується.
В сети появились очередные "пленки Лероса". Уже даже не удивляешься. Владимир Зеленский собрал вокруг себя исключительную мразь.
Тищенко, который раньше по уровню своему мог владеть рестораном, теперь хозяйничает во фракции нардепов. Ермак, по уровню способный быть юристом в "Сана ханте" - владеет страной. Теперь вот еще вытащили в "элиту" каких-то недобитков Черновецкого вроде Комарницкого.
Явно умственно отсталого парня, который пыжится представить из себя бандита, но был лишь мошенником на побегушках у Черновецкого и не более.
Владимир Александрович, неужели это и есть те "новые, честные люди", которых вы обещали привести во власть.
ВДОБАВОК, ИЗ ЗАПИСЕЙ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО, ЧТО ВАШ ДРУГ, ИВАН БАКАНОВ, ПО НЕДОРАЗУМЕНИЮ СТАВШИЙ ГЛАВОЙ СБУ РАБОТАЕТ НА ВСЮ ЭТУ МЕЛКУЮ МРАЗЬ, СЛИВАЕТ ЕЙ, К ПРИМЕРУ, СОДЕРЖАНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПИСЕМ СБУ. А ЧТО ЕЩЕ ОН ИМ СЛИВАЕТ? Почему Комарницкий к нему ездит? Может быть, Комарницкий просто запугал бедного Баканова своим "базаром" и его спасать нужно? Вобщем, Владимир Александрович, все это очень грустно. Вы тонете значительно быстрее, чем ожидалось. Благодаря всей этой мелкой шушере, которую вы считаете своей командой...
Ага
расслабьтесь)) это он о своей даче в испании и скором бегстве вместе с Ленкой туда с чемоданами награбленных в Украине денег))) Он то точно будет в ЕС первее чем остальные украинцы))
где они ещё столько миллионов
найдут адекватных рабов
/прислали с Швеции во время карантина самолёт
некому убирать землянику /
правда увеличили в прошлом году квоту экспорта
на 100 тонн мёда /достижение /
ЗМІ: у Британії готують заміну прем'єр-міністру Джонсону...А зевоно вже поїхало з Британії?Чумний бубон і там встиг