Мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе, - Зеленский о "главном итоге" саммита Украина-ЕС

Саммит Украина - ЕС прошел хорошо, потому что наше государство "интересное, перспективное и ответственное, не боится вызовов, и слова своего может придерживаться".

Об этом написал президент Владимир Зеленский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, саммит "дал конкретику": "Настолько понятную, что некоторым пришлось создавать альтернативную "картинку" на своих телеканалах, чтобы не потеряться на фоне реальных и позитивных новостей из Брюсселя".

В связи с этим президент подчеркнул, что ничто старое не вернется.

"Ибо мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе. И это является главным итогом встреч в Брюсселе. Членство не как самоцель, а как признание наших ценностей. Украина уже точно переросла действующее Соглашение об ассоциации и стремится к его обновлению. К большим амбициям и глубине. И так, мы получили положительный ответ от Евросоюза", - заявил он.

По словам Зеленского, Украина получит также "промышленный безвиз", что даст еще больше возможностей для экспорта, то есть больше рынков сбыта, конкурентных возможностей, рабочих мест, технологий. Соответствующая экспертная миссия уже начала работу.

Кроме того, отметил президент, Украина получит "открытое небо". "После семи лет разных манипуляций наконец имеем четкое понимание, что Соглашение о совместном авиапространстве будет подписано в ближайшее время. Это - миллионы возможностей для более легких путешествий и бизнес-контактов. Конечно, после пандемии", - заметил он.

В то же время, заявил глава государства, Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить вакцину от коронавируса, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. В связи с этим он призвал не слишком верить в предвыборные "инициативы" отдельных деятелей, которые "уже вакцинировались непроверенными средствами".

Президент подчеркнул, что по результатам саммита полностью сняты все искусственные опасения относительно безвиза для украинцев. "Сколько эфиров, заголовков и постов о некой "угрозе" для безвиза были полной ложью, и мы это еще раз подтвердили - на высшем уровне", - заявил он.

По словам Зеленского, Евросоюз также поддержал активность украинской стороны в переговорах в нормандском формате и в Трехсторонней контактной группе. "Все аспекты этих переговоров вполне понятны нашим европейским друзьям. Да и в документах по итогам Саммита все формулировки на сто процентов проукраинские", - подчеркнул президент и добавил, что "Лондон только придаст нам позитива".

