Мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе, - Зеленский о "главном итоге" саммита Украина-ЕС

Саммит Украина - ЕС прошел хорошо, потому что наше государство "интересное, перспективное и ответственное, не боится вызовов, и слова своего может придерживаться".

Об этом написал президент Владимир Зеленский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, саммит "дал конкретику": "Настолько понятную, что некоторым пришлось создавать альтернативную "картинку" на своих телеканалах, чтобы не потеряться на фоне реальных и позитивных новостей из Брюсселя".

В связи с этим президент подчеркнул, что ничто старое не вернется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результаты саммита Украина-ЕС дают положительный сигнал иностранным инвесторам, - Шмыгаль

"Ибо мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе. И это является главным итогом встреч в Брюсселе. Членство не как самоцель, а как признание наших ценностей. Украина уже точно переросла действующее Соглашение об ассоциации и стремится к его обновлению. К большим амбициям и глубине. И так, мы получили положительный ответ от Евросоюза", - заявил он.

По словам Зеленского, Украина получит также "промышленный безвиз", что даст еще больше возможностей для экспорта, то есть больше рынков сбыта, конкурентных возможностей, рабочих мест, технологий. Соответствующая экспертная миссия уже начала работу.

Кроме того, отметил президент, Украина получит "открытое небо". "После семи лет разных манипуляций наконец имеем четкое понимание, что Соглашение о совместном авиапространстве будет подписано в ближайшее время. Это - миллионы возможностей для более легких путешествий и бизнес-контактов. Конечно, после пандемии", - заметил он.

В то же время, заявил глава государства, Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить вакцину от коронавируса, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. В связи с этим он призвал не слишком верить в предвыборные "инициативы" отдельных деятелей, которые "уже вакцинировались непроверенными средствами".

Также читайте: Киев взял обязательства по деолигархизации: Опубликован полный текст совместного заявления по итогам саммита Украина-ЕС

Президент подчеркнул, что по результатам саммита полностью сняты все искусственные опасения относительно безвиза для украинцев. "Сколько эфиров, заголовков и постов о некой "угрозе" для безвиза были полной ложью, и мы это еще раз подтвердили - на высшем уровне", - заявил он.

По словам Зеленского, Евросоюз также поддержал активность украинской стороны в переговорах в нормандском формате и в Трехсторонней контактной группе. "Все аспекты этих переговоров вполне понятны нашим европейским друзьям. Да и в документах по итогам Саммита все формулировки на сто процентов проукраинские", - подчеркнул президент и добавил, что "Лондон только придаст нам позитива".

Читайте также: Украине нужен четкий пошаговый план для скорейшего членства в ЕС, - Зеленский

Зеленский Владимир (21986) саммит (1233) Евросоюз (17599)
+50
Порошенко получил безвиз,а не нес ахинею,дебил
08.10.2020 02:33
+39
1. Якщо не помиляюся, вчора тля казала, що нам іти не треба: нас повинні запросить.
2. Ну яка ж все-таки ница натура. Я такого навіть не очікувала: воно у кожному фактично повідомленні намагається плюнути в опонентів. Якби ти і далі було квартальним блазнем - ніхто б і не реагував. Але ти ж, типу, найвища посадова особа. Просто ти настільки непролазно тупе і примітивне, що ти не розумієш, що подібними =плюваннями= ти опускаєш лише себе.
Хоча насправді і опускати вже нема куди.
Фу. Гидота.
08.10.2020 02:25
+31
Совсем здурела Бубочка...
08.10.2020 02:18
медленно и уверенно идем прямо в самую глубокую жопу.как не прискорбно но это правда.
08.10.2020 08:58
Европа ошиблась.
Давать преференции этому хитрожопому гешефтмахеру - глупость.
Оно все сдаст паРаше - за возможность поиграть писюном на рояле
Перед дядей Вавой...
08.10.2020 08:59
Кто ему подогнал такой забористый план? Лысый, ты?!!!
08.10.2020 09:01
санитаров!
08.10.2020 09:15
08.10.2020 09:15
Только ЕС об этом не знает.
08.10.2020 09:31
Поздравляю вас,соврамши!Наш бриллиант с европейского чеса привез семь мешков брехни
08.10.2020 09:36
ЭТО ТОЛЬКО ЗА СЕГОДНЯ.
https://gmk.center/ua/news/svitovij-bank-prognozuie-spad-vvp-ukraini-u-2020-roci-na-5-5/ Світовий банк прогнозує спад ВВП України у 2020 році на 5,5%

https://golos.ua/i/777891 К декабрю цена на газ поднимется к 7 гривнам за кубометр

http://www.capital.ua/ru/news/146524-nkreku-khochet-povysit-tarif-na-peredachu-e-e-na-30 НКРЭКУ хочет повысить тариф на передачу э/э на 30%

https://glavcom.ua/ru/news/nalog-na-kvartiry-vyrastet-skolko-zaplatyat-ukraincy-v-2021-godu-709923.html Налог на квартиры вырастет: сколько заплатят украинцы в 2021 году

https://gordonua.com/news/money/mezhdunarodnye-rezervy-ukrainy-sokratilis-na-87-nacbank-1521834.html Международные резервы Украины сократились на 8,7% - Нацбанк

https://hvylya.net/news/216882-ukraincev-predupredili-o-roste-cen-na-produkty Украинцев предупредили о росте цен на продукты .

https://www.unn.com.ua/uk/news/1895826-v-********-suttyevo-skorotilas-kilkist-velikikh-platnikiv-podatkiv В Україні суттєво скоротилась кількість великих платників податків .

https://hvylya.net/news/216882-ukraincev-predupredili-o-roste-cen-na-produkty Украинцев предупредили о росте цен на продукты

https://www.obozrevatel.com/economics/fea/ukrainskie-mediki-ne-poluchili-obeschannyih-doplat-za-sentyabr.htm Украинские медики не получили обещанных доплат за сентябрь

https://korabelov.info/2020/10/174849/v-nikolaeve-vtoroj-den-podryad-fiksiruyut-antirekordy-po-covid-19-183-novyh-sluchaya/ В Украине второй день подряд фиксируют антирекорды по COVID-19

https://zn.ua/ECONOMICS/hrivnja-v-2020-hodu-obestsenitsja-na-18-opros-reuters.html Гривня в 2020 году обесценится на 18% - опрос Reuters

http://newsone.ua/opinions/afera_karantinnogo_veka_minfin_vykupil_vvp_varrantov_na_320_mln.html Афера карантинного века. Минфин выкупил ВВП-варрантов на $320 млн

А ГДЕ ЖЕ УЛУЧШЕНИЯ???
08.10.2020 09:37
Порошенко присмерті...
08.10.2020 11:10
Ще одне зло так і піде до могили непокараним? Це навряд
08.10.2020 11:19
Походу перешел на тяжелые наркотики...
08.10.2020 09:40
Зеленський з'їздив до Брюсселю. Там йому продемонстрували у різні способи ступінь розчарування його діями, ситуацією в Україні, його командою... В наслідок чого Зеленський з горя проігнорував навіть банальну програму-мінімум, котру той же Порошенко, здоров'я йому, завжди і всюди відкатував на автоматі, з максимальною практичною віддачею для України.

По-перше, Зеленський (як би там не було, але президент воюючої країни) так і не доповз в Брюсселі до штаб-квартири НАТО. Уявити, щоб Порошенку спало на думку, перебуваючи в кількох кварталах від офісу союзників, пройти повз - нереально. Бо в нас дійсно війна з потужним ворогом, будь-яка допомога і просто сприяння НАТО для нас життєво важливі. Зеленському це забули пояснити. Ну, або він злякався, що хтось після таких зустрічей перестане вірити в його прагнення миру і спроможність завершити війну до кінця року.

По-друге, не було ніяких зустрічей в Європарламенті. Ясно, що це було би неприємно і некомфортно - бо буквально щойно саме депутати Європарламенту тицяли Зеленського в різноманітні «тріщини» і підозрювали в згортанні реформ. Але отака вона, робота голови держави - невдячна і дискомфортна. Треба тримати обличчя і заради інтересів своєї держави дякувати, пояснювати, надавати детальні матеріали... Але Зеленський вирішив поберегти нерви.

Ну і з європейським бізнесом Зеленський також не знайшов ні часу, ні тем для розмови. Інвестори? Які інвестори? Мабуть, це парафія Єрмака, шостий президент таким не заморочується.
<C>
08.10.2020 09:42
Теперь ждем пожара в Брюсселе...
08.10.2020 10:06
Держите наркомана!
08.10.2020 10:15
Ой не ***** ******
08.10.2020 10:33
По его словам, саммит "дал конкретику":...- а разве , когда взял украинскую булаву в "зеленые ручонки" ее ,конкретики от ЕС не существовало,или небыло чего то такого,чего при Порошенко ЕС не дал для Украины???
08.10.2020 10:42
А ЕвроСоюз об этом знает?
показать весь комментарий
08.10.2020 11:17
08.10.2020 11:17
Вот брехло и трепло, этот маланец Зеленский!! Его чуть ли насильно выгнали с этого самита , а он трандит о Какой-то победе!!
08.10.2020 11:24
может нахъ то ЕС. хотите мигрантов и высшую касту гамасеков? НАТО достаточно вплне
08.10.2020 11:38
Дык это погибель наша. чего с таким восторгом. Хватит с нас твоей диджитализации- ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ. которую ты ,Зе .воспеваешь. Ты воспеваешь нашу погибель, проснись! Святого Духа у вашего жи-народа нет.чтобы понять. Ты ведешь нас на оцифровку-диджитализацию-погибель и хвастаешься ЭТИМ! Росичи. ***. вы проснетесь,?
08.10.2020 11:42
ШО опять всё не так?, у порохоботов и иных умников не прошла компания. что безвиз ЗАБИРАЮТ - теперь придумывают другую хреновень. ХОЧУ обратить внимание!, для "умников" разных категорий, что сейчасТАКОЕ время когда люди научились отделять мух ОТ котлет.
08.10.2020 11:51
Возьми шоколадку, бот. Зеленую, но все же шоколадку
08.10.2020 12:25
https://ord-ua.com/2020/10/08/tishenko-obsuzhdal-s-komarnickim-kak-raspravitsya-s-lerosom-dubinskim-i-bigusom/ Тищенко, Комарницкий … и Баканов у них на побегушках
В сети появились очередные "пленки Лероса". Уже даже не удивляешься. Владимир Зеленский собрал вокруг себя исключительную мразь.
Тищенко, который раньше по уровню своему мог владеть рестораном, теперь хозяйничает во фракции нардепов. Ермак, по уровню способный быть юристом в "Сана ханте" - владеет страной. Теперь вот еще вытащили в "элиту" каких-то недобитков Черновецкого вроде Комарницкого.
Явно умственно отсталого парня, который пыжится представить из себя бандита, но был лишь мошенником на побегушках у Черновецкого и не более.
Владимир Александрович, неужели это и есть те "новые, честные люди", которых вы обещали привести во власть.
ВДОБАВОК, ИЗ ЗАПИСЕЙ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО, ЧТО ВАШ ДРУГ, ИВАН БАКАНОВ, ПО НЕДОРАЗУМЕНИЮ СТАВШИЙ ГЛАВОЙ СБУ РАБОТАЕТ НА ВСЮ ЭТУ МЕЛКУЮ МРАЗЬ, СЛИВАЕТ ЕЙ, К ПРИМЕРУ, СОДЕРЖАНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПИСЕМ СБУ. А ЧТО ЕЩЕ ОН ИМ СЛИВАЕТ? Почему Комарницкий к нему ездит? Может быть, Комарницкий просто запугал бедного Баканова своим "базаром" и его спасать нужно? Вобщем, Владимир Александрович, все это очень грустно. Вы тонете значительно быстрее, чем ожидалось. Благодаря всей этой мелкой шушере, которую вы считаете своей командой...
https://ord-ua.com/
08.10.2020 12:15
С такой пещерной коррупцией, какую развел Зе со своией "маладой" командой мы, конечно же "уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе"
Ага
08.10.2020 12:21
08.10.2020 12:34
"...и слова своего может придерживаться" - якщо захоче =))
08.10.2020 13:10
https://youtu.be/5MLEqX7CEq4 Тимошенко Зеленському: "Збирай манатки та вали в Їзраїль"
08.10.2020 13:36
https://censor.net/ru/user/98956Щось я не зрозумів. Який Майдан, Юрію Тімошенко? Якщо пан Юрій Тімошенко був на Майдані і він мав при собі очі, то він мав бачити - чий на Йолкє був найбільший портрет? Підказую: портрет політика, проти якого він боровсь і таки поборов. Що пану Юрію не так? За що боролись, на те і напоролись? То хто пану дохтор?-Я молчу о маклях Юли с пальчевским по тамифлю,на котором они приподнялись, как бесхатченки, я говорю о ширке со шлепером - выканючивать себе до 2025-го года кресло премьера... В итоге своим дисбалансом в правительстве и в Раде поспособствовала приходу к власти Шлепера, которого Майдан всковырнул... А портрет на Майдане, то для годиться, шобы неудачницу освободить, хотя шлепер ее кинул на кичу по делу... Бо в Англии и США дельце против Юли не закрыто, в связи с ошорным об.босом нас, украинцев, на валюту. Но Юля не угомонилась опять начала быковать, мол, ми вас, Майдан, поведем в светлое будущее.. Но Майдан филонящей Юле насчет поперека, шо подчеркивалось лабутенами на високих пiдборах, как насмешка над Майданом, выразил однозначное презрение , сам слышал по прямой трансляции, мол, У, С.КА...
08.10.2020 13:32
По его словам, саммит "дал конкретику": "Настолько понятную, что некоторым пришлось создавать альтернативную "картинку" на своих телеканалах, чтобы не потеряться на фоне реальных и позитивных новостей из Брюсселя"...Это как понимать зеперл(зла не хватает -вылитый шлепер-2), ТИПО, ДРУГИМ ПРИШЛОСЬ СОЗДАВАТЬ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ КАРТИНКУ конкретике? ТОБТО , СТАЛИ ЗАМЫЛИВАТЬ ГЛАЗА... Тобто , замыливание глаз -Это не потеряться на фоне позитивных новостей... ДВАЖДЫ ТОБТО, замыливание глаз - это конкретика и позитив? Ай дурбэцал. Та помолчал бы уже, как перед выборами и в первые месяцы после....
08.10.2020 13:35
Если правда, то норм, но я сомневаюсь, что правда))
08.10.2020 13:57
провальний саміт,а Зе -ще той брехло.
08.10.2020 14:03
Перше і найбільше "досягнення" зеленого дегенерата : безвіз не скасували.
08.10.2020 14:25
"Мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе"

расслабьтесь)) это он о своей даче в испании и скором бегстве вместе с Ленкой туда с чемоданами награбленных в Украине денег))) Он то точно будет в ЕС первее чем остальные украинцы))
08.10.2020 14:35
безвиз не отменят
где они ещё столько миллионов
найдут адекватных рабов
/прислали с Швеции во время карантина самолёт
некому убирать землянику /
правда увеличили в прошлом году квоту экспорта
на 100 тонн мёда /достижение /
08.10.2020 14:36
"... нужен план...", тобто, плану немає з таким керівництвом. Усе решта балабольство і піар перед виборами. Вибирати "зелених" чи опзж -- це вирити собі яму.
08.10.2020 14:52
"Мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе, - Зеленский" - наконец-то придём к тому светлому будущему, о котором народу рассказывают большевики с 1917 года. "Видно свет в конце тоннеля, но только вот тоннель, ****, не кончается!" - Жванецкий.
08.10.2020 14:52
В ЕС ясно сказали, что они не банкомат и приоритет отсутствие коррупции, а попросту грабежа народа "избранниками", наплевавши на закон, уже все знают , что идем в Гондурас отдавая свою Землю, а они нам про ЕС все расказывают.
08.10.2020 15:21
На самом деле мы идем от ЕС в "ту степь" и при этом, Зеленскому, наверно от очень большого "ума", еще угораздило выставлять какие-то "условия" "Евросоюзу". Условия, как и всем другим государствам будет выставлять ЕС, а мы должны их неукоснительно и аккуратно выполнять, только тогда у нас появится какой-то шанс. Только так, а не иначе.
08.10.2020 18:27
Цитаты ,,великих,, людей-"Мы уверенно идем к полноправному членсу"
09.10.2020 00:37
https://censor.net/ru/user/413106

ЗМІ: у Британії готують заміну прем'єр-міністру Джонсону...А зевоно вже поїхало з Британії?Чумний бубон і там встиг
09.10.2020 01:15
если по чесноку, то я больше испереживался по Биг Бене...
09.10.2020 01:17
после собора парижской богоматери
09.10.2020 01:18
От же ж в Гуинплена мать, начал смешить сквозь слезы.
09.10.2020 01:19
С моей точки зрения мы не идём, а в лучшем случае ползем к Евросоюзу
09.10.2020 01:29
Всё верно заявил.
09.10.2020 06:46
С такой скоростью, как Зе&&*****, распи&дили бюджет, мастер класс Януковичу давать можно. И никакой Европейский союз нашу страну и на порог не пустит. Какая же в Украине мерзкая, скользкая, больная на всю голову власть. Один жопой трусит, другая на зонтах летает, третий «обнадёжил» отменой пенсий... в Кащенко день открытых дверей?
11.10.2020 13:49
