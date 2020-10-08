В МВД объяснили, для чего будут привлекать авиацию во время местных выборов

Министерство внутренних дел будет привлекать авиацию во время местных выборов для реагирования на вызовы и угрозы в том случае, если будет недостаточно оперативных резервов. Для этого на место будут вылетать дополнительные силы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в комментарии "Громадському радио".

"В каком-то отдаленном селе может быть существенная борьба за какого-то председателя ОТГ и каждого из них может быть своя группа поддержки, которые могут захотеть что-то спровоцировать. Поэтому надо быть готовыми в любой момент следить и при необходимости перебросить в самое отдаленное село, район или какую-то другую точку усиление", - пояснил спикер ведомства.

Еще одной причиной, по его словам, является пандемия коронавируса. Если на местах правоохранители будут болеть, туда будет вылетать подкрепление. Дополнительных денег на это не выделяли, говорит спикер МВД. И объясняет, что обслуживать авиацию на этих выборах будут в пределах постоянной сметы ведомства.

Напомним, что личный состав полиции будет работать в усиленном режиме с 12 октября по 1 ноября на период избирательной кампании и во время местных выборов в Украине. На охрану избирательных бюллетеней планируют привлечь 47 000 полицейских.