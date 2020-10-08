РУС
Новости
3 672 12

В МВД объяснили, для чего будут привлекать авиацию во время местных выборов

Министерство внутренних дел будет привлекать авиацию во время местных выборов для реагирования на вызовы и угрозы в том случае, если будет недостаточно оперативных резервов. Для этого на место будут вылетать дополнительные силы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в комментарии "Громадському радио".

"В каком-то отдаленном селе может быть существенная борьба за какого-то председателя ОТГ и каждого из них может быть своя группа поддержки, которые могут захотеть что-то спровоцировать. Поэтому надо быть готовыми в любой момент следить и при необходимости перебросить в самое отдаленное село, район или какую-то другую точку усиление", - пояснил спикер ведомства.

Еще одной причиной, по его словам, является пандемия коронавируса. Если на местах правоохранители будут болеть, туда будет вылетать подкрепление. Дополнительных денег на это не выделяли, говорит спикер МВД. И объясняет, что обслуживать авиацию на этих выборах будут в пределах постоянной сметы ведомства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Местные выборы-2020: МВД привлечет почти 140 тыс. правоохранителей и авиацию для реагирования на все противоправные действия. ИНФОГРАФИКА+ВИДЕО

Напомним, что личный состав полиции будет работать в усиленном режиме с 12 октября по 1 ноября на период избирательной кампании и во время местных выборов в Украине. На охрану избирательных бюллетеней планируют привлечь 47 000 полицейских.

МВД (9345) местные выборы (2753) Нацполиция (16770) Шевченко Артем (261)
Топ комментарии
+2
Верещук с зонтом над Киевом таскать?
показать весь комментарий
08.10.2020 08:02 Ответить
+1
показать весь комментарий
08.10.2020 07:19 Ответить
+1
Для чего,для чего..попилить деньги на керосине.
показать весь комментарий
08.10.2020 07:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Этот задне приводных еврейский армянин скоро превратится в КАРЛСОНА!)
показать весь комментарий
08.10.2020 07:16 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2020 07:19 Ответить
На бетеерах було б дешевше. Тим більше є досвід по Нових Санжарах.
показать весь комментарий
08.10.2020 07:22 Ответить
Так при ********* ..ветеранів війни біля ВР ганяти !?
показать весь комментарий
08.10.2020 07:25 Ответить
Імена тих ;ветеранів; назви.
І ось, нью-беркут б'є ногами людей, серед яких 50% реальних ветеранів.
https://www.facebook.com/babaandkit/videos/1238932213130064
показать весь комментарий
08.10.2020 07:27 Ответить
Літаки летять, будем всіх бамбіть!
показать весь комментарий
08.10.2020 07:28 Ответить
08.10.2020 07:30 Ответить
якусь дурню вигадали і нам це впарюють)
показать весь комментарий
08.10.2020 07:58 Ответить
08.10.2020 08:02 Ответить
Терміново закупити для НГУ комплекси крилатих ракет.
показать весь комментарий
08.10.2020 08:09 Ответить
У МВС пояснили, для чого залучатимуть авіацію під час місцевих виборів - Цензор.НЕТ 7901
показать весь комментарий
08.10.2020 08:42 Ответить
где ж ты был когда карлсон бегал и призывал здания захватывать
показать весь комментарий
08.10.2020 09:16 Ответить
 
 