Шевченко о крупнейшем разгроме в истории сборной Украины в матче с Францией: "Стечение обстоятельств"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от Франции в товарищеском матче.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, итоги матча Шевченко подвел на пресс-конференции, видео которой опубликовал YouTube-канал УАФ.

"Попав в такую ситуацию, игроки отнеслись к матчу с той серьезностью, с которой могли, старались и пытались играть. Сравнивать две команды вообще невозможно, но какие-то кусочки, особенно начало второго тайма, у нас хорошо получились. Все хорошее мы будем забирать. То, что произошло сегодня - стечение тех обстоятельств, которые есть. Сборная Франции - чемпион мира, одна из лучших команд. Мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы хотя бы как-то попытаться конкурировать с ними", - сказал Шевченко.

Тренер украинской сборной напомнил, что у команды были моменты по ходу игры:

"Это футбол, он складывается из эпизодов. У нас было несколько моментов, когда мы могли хоть как-то улучшить ситуацию по счету: попали в штангу, был выход один на один. То есть мы создавали ситуации, которые могли реализовать. Для зрителей было бы интереснее увидеть еще несколько мячей. Больше добавить нечего".

Он также подчеркнул, что сборная находится в непростой ситуации:

"У нас очень много проблемных позиций сейчас, не понимаем, какое количество игроков у нас будет. Очень тяжелая ситуация, но мы должны из нее выходить. Мы вызывали практически молодежную сборную. Дальше у нас матчи с Германией и Испанией. Футболисты "Шахтера" будут проходить тесты на коронавирус 8 октября. Тогда и будет ясно, какая ситуация".

Шевченко подчеркнул, что некоторые футболисты не появились на поле, так как тренерский штаб решил приберечь их:

"Следующие наши два матча - официальные. И Сидорчук, и Караваев, и остальные динамовцы провели очень много матчей. Они не играли, потому что мы должны планировать наши следующие матчи. Я не знаю, сможет ли приехать к нам кто-то из игроков, и должен планировать следующие две игры с теми, кто есть сейчас - 18 игроков и 1 вратарь".

Напомним, Сборная Украины из-за коронавируса и травм перед матчем с Францией осталась сразу без 14 игроков (9 - из "Шахтера"), в том числе без трех вратарей. В заявку на игру пришлось внести ассистента главного тренера Александра Шовковского.

Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в своей истории. Ранее украинцы не проигрывали крупнее чем со счетом 0:4, а также ни разу не пропускали более четырех голов за игру.

10 октября сборной Украины предстоит провести матч Лиги наций против Германии, а 13 октября - против Испании. Обе встречи пройдут на "Олимпийском".