Шевченко о крупнейшем разгроме в истории сборной Украины в матче с Францией: "Стечение обстоятельств"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от Франции в товарищеском матче.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, итоги матча Шевченко подвел на пресс-конференции, видео которой опубликовал YouTube-канал УАФ.

"Попав в такую ситуацию, игроки отнеслись к матчу с той серьезностью, с которой могли, старались и пытались играть. Сравнивать две команды вообще невозможно, но какие-то кусочки, особенно начало второго тайма, у нас хорошо получились. Все хорошее мы будем забирать. То, что произошло сегодня - стечение тех обстоятельств, которые есть. Сборная Франции - чемпион мира, одна из лучших команд. Мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы хотя бы как-то попытаться конкурировать с ними", - сказал Шевченко.

Тренер украинской сборной напомнил, что у команды были моменты по ходу игры:

"Это футбол, он складывается из эпизодов. У нас было несколько моментов, когда мы могли хоть как-то улучшить ситуацию по счету: попали в штангу, был выход один на один. То есть мы создавали ситуации, которые могли реализовать. Для зрителей было бы интереснее увидеть еще несколько мячей. Больше добавить нечего".

Он также подчеркнул, что сборная находится в непростой ситуации:

"У нас очень много проблемных позиций сейчас, не понимаем, какое количество игроков у нас будет. Очень тяжелая ситуация, но мы должны из нее выходить. Мы вызывали практически молодежную сборную. Дальше у нас матчи с Германией и Испанией. Футболисты "Шахтера" будут проходить тесты на коронавирус 8 октября. Тогда и будет ясно, какая ситуация".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минус 14 игроков и рекорд по пропущенным мячам: Украина проиграла Франции в товарищеском матче 7:1

Шевченко подчеркнул, что некоторые футболисты не появились на поле, так как тренерский штаб решил приберечь их:

"Следующие наши два матча - официальные. И Сидорчук, и Караваев, и остальные динамовцы провели очень много матчей. Они не играли, потому что мы должны планировать наши следующие матчи. Я не знаю, сможет ли приехать к нам кто-то из игроков, и должен планировать следующие две игры с теми, кто есть сейчас - 18 игроков и 1 вратарь".

Напомним, Сборная Украины из-за коронавируса и травм перед матчем с Францией осталась сразу без 14 игроков (9 - из "Шахтера"), в том числе без трех вратарей. В заявку на игру пришлось внести ассистента главного тренера Александра Шовковского.

Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в своей истории. Ранее украинцы не проигрывали крупнее чем со счетом 0:4, а также ни разу не пропускали более четырех голов за игру.

10 октября сборной Украины предстоит провести матч Лиги наций против Германии, а 13 октября - против Испании. Обе встречи пройдут на "Олимпийском".

Топ комментарии
+13
Лежим на дне. Это стечение обстоятельств.
08.10.2020 07:29 Ответить
+13
Плохому танцору....
08.10.2020 07:35 Ответить
+9
Гучний ляпас ...
І прикро, що перед важливими матчами.
Може, тому краще було не грати з французами цю гру.
Бо не хотілося б, щоб така поразка позначилася на моральному стані збірної ...
А це - навряд чи.

Ну, як завжди: валідол, корвалол ... І решта: кому - що.
Вболіватиму за збірну ! І хай нам пощастить хоч трохи.
08.10.2020 07:34 Ответить
Лежим на дне. Это стечение обстоятельств.
08.10.2020 07:29 Ответить
пока нефартовый клоун при власти - все будет валиться.
буба приносит несчастье, это давно отмечено...
08.10.2020 08:25 Ответить
Гучний ляпас ...
І прикро, що перед важливими матчами.
Може, тому краще було не грати з французами цю гру.
Бо не хотілося б, щоб така поразка позначилася на моральному стані збірної ...
А це - навряд чи.

Ну, як завжди: валідол, корвалол ... І решта: кому - що.
Вболіватиму за збірну ! І хай нам пощастить хоч трохи.
08.10.2020 07:34 Ответить
та такое...хоть до парЫжу съездили, шмоток своим бабам прикупили
08.10.2020 10:11 Ответить
Не пишите чушь.Барселона Баварии 8-2 влетела в финале ЛЧ,а у нас товарняк с чемпионом мира,и очень не приятным "форс-мажором".На счет отмены матча :"отменить матч было нельзя, даже если обе стороны этого и хотели: обязательства перед телевидением и спонсорами, и все такое."https://sport.ua/news/506935-chuda-ne-sluchilos-ukraina-v-obeskrovlennom-sostave-ustupila-frantsii
08.10.2020 10:34 Ответить
цирк в усьому...
08.10.2020 07:34 Ответить
Плохому танцору....
08.10.2020 07:35 Ответить
Всі гравці збірної є власністю футбольних клубів. Тому збірні ніколи не викладаються на повну, щоб не травмуватись. А тут ще й товариський матч. Збіг тут один- чхали вони на результат цього матчу.
08.10.2020 07:39 Ответить
кому этот футбол нужен, без болельщиков на стадионе?
08.10.2020 07:40 Ответить
А лучше быть на стадионе?, и смотреть воотчию как твою команду поставили раком?
показать весь комментарий
Він і з вболівальниками нах не потрібен
Потрібні спортзали в кожній школі і ДЮСШ в кожному хоча б районі
08.10.2020 08:34 Ответить
Як правило, оцінка вболівальників є чисто емоційною. Гостроти додає рахунок. А чого було сподіватися від команди, яка грала третім складом проти чемпіона світу? Я перед грою прогнозував 5:0. Трішки помилився. Французи виставили дещо потужніший склад, та поставилися до гри серйозніше. Мабуть, лише один Мбаппе грав "по приколу". А ось що трапилося на початку другого тайму? Хвилин 15 був саме той футбол, який хотіли бачити українські вболівальники. Що то було? І яу зробити, щоб воно тривало не 15 хвилин, а всі 95?
08.10.2020 08:21 Ответить
Стечение идиотов в одном месте.
08.10.2020 08:32 Ответить
каминг-аут всем составом...
08.10.2020 08:34 Ответить
Есть 2 варианта :
1. "Нада проста пиристать играть";
2. " У футболистов маленькая зарплата и из-за этого они плохо играют "
08.10.2020 08:51 Ответить
3. Нада пасматреть в глаза соперникам.
08.10.2020 09:30 Ответить
а что, нильзя сделать ткг и договорица где-та посередине, или еще говорят, договорной матч ?
08.10.2020 10:58 Ответить
Шева ставит второй состав, а он оказывается мертвый, Ярмола жирный и неповорот, Бущан, Зубко, Харатин, Макаренко и Михайличенко это не уровень сборной, вообще они усрались после первого гола! Ну понятно Ференцварош это дно даже перед Бельгией, в оправдание берег основу на Германию, то официал. Игра! Нашел пару хороших игроков, тот же Конопля, тут показателем будет игра с Германией, если он опять венгров и мертвых наших поставит, то это говорит что фарт Шевы закончился а уровень его тренерства оч. Скромный
08.10.2020 09:00 Ответить
Какой второй состав?Панькив, Лунин, Буяльский, Супряга вот второй состав.Бущан и СаШо ,эжто уже третий-чеивертый состав.Даю более трезвый и адекватный коммент Денисова.

"«Этот матч исключительно нелепый случай. Слишком много случилось за эти дни. Безисходность разбавил разве что забавный камбэк в заявку на игру СаШо. Сборную в такой кадровой конфигурации, мы никогда бы не увидели. Шевченко, в трезвом уме и доброй памяти, имея полноценный состав, не пошёл бы на такой эксперимент в матче против чемпионов мира. Просто эту игру, несмотря на фактический форс-мажор, нельзя было отменить, ввиду контрактный обязательств перед УЕФА. Ну вот формально и выполнили обязательства. Обидно, что так. Матч то хотелось увидеть совсем другой, в совершенно другой атмосфере», - написал Денисов в Facebook.
08.10.2020 14:07 Ответить
Ну хоть кого то переплюнули.)
Шевченко про найбільший розгром в історії збірної України в матчі з Францією: "Збіг обставин" - Цензор.НЕТ 7625
08.10.2020 09:05 Ответить
Це товариська гра. Крапка. А з другої сторони-- блазень говорив, що буде їздити на вєліку, а їздить на бронєпоєздє! Йому мона, а їм ні? Дуже багато Крапок!
08.10.2020 09:06 Ответить
Я не интересуюсь футболом , но 7:1 , они точно в футбол играли
08.10.2020 09:08 Ответить
В Чапаева!
08.10.2020 09:30 Ответить
Спасіба! Не підкачали, і тут зєля поднасрав. Та дєржать! Больша угара в камєнтах!
08.10.2020 09:10 Ответить
Второй состав сборной Украины продул с крупным счетом многократным чемпионам мира. И в чем собственно зрада???
08.10.2020 09:40 Ответить
Другого результата объективно быть не могло....Спасибо что показали чемпионов! Всё на пользу.
08.10.2020 09:47 Ответить
Так сі стало!!!
08.10.2020 10:09 Ответить
Повторный тест у вратарей Лунина и Панькива оказался отрицательным.
Такие они - тесты.
08.10.2020 10:10 Ответить
L'EQUIPE Источник: https://www.footboom.com/ukrainian/national/1602111155-franciya-ukraina-obzor-francuzskikh-smi.html
"Это был всего лишь товарищеский матч против команды, пораженной коронавирусом и травмами. Тут не должно быть ярких эмоций и восхищения, ведь соперник просто не был готов к матчу и даже то, что они вышли и сыграли в такой ситуации - это уже заслуживает уважения."

Господа "камментатары"- "Перетурины" местного разливу,научитесь хотя бы уважать свих игроков и тренера,как уважают их французы.Понимаю,не привыкли,тяжело,воспитание не позволяет.Но может быть стоит хотя бы попытаться?
08.10.2020 10:48 Ответить
Какой вообще смысл был в этом матче?Привселюдно обосраться?
08.10.2020 14:16 Ответить
а какова была цена вопроса?
08.10.2020 15:43 Ответить
 
 