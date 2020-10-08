Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив стрелковое оружие возле Водяного, потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 7 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности ОТУ "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником стрелкового оружия. На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.

Так, за минувшие сутки военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидировали пожар вблизи населенных пунктов Майорск, Хутор Вольный, Станица Луганская, Луганское и Попасная. Продолжается ликвидация локализованных очагов возгораний неподалеку от Болотенного и Катериновки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу, - штаб ОС

"С начала текущих суток, 8 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано", - сообщили в штабе.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.