Новости Агрессия России против Украины
Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив стрелковое оружие возле Водяного, потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 7 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности ОТУ "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником стрелкового оружия. На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.

Так, за минувшие сутки военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидировали пожар вблизи населенных пунктов Майорск, Хутор Вольный, Станица Луганская, Луганское и Попасная. Продолжается ликвидация локализованных очагов возгораний неподалеку от Болотенного и Катериновки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу, - штаб ОС

"С начала текущих суток, 8 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано", - сообщили в штабе.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению",  - добавили в пресс-центре ОС.

обстрел (29627) штаб (1233) Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
Я на фб бачу повідомлення про військових, які ніби померли у зоні ООС. Їхні фото, похорони.
Буквально вчора теж писали, що людину ховали, дата смерті - здається, 2 чи 3 жовтня.
І перед цим періодично бачу.
Треба буде більше звернути увагу, почитати коментарі і зберігати, щоб можна було порівняти з інформацією, яку нам надають.
показать весь комментарий
08.10.2020 07:47 Ответить
Зеленський розділив втрати на бойові і не бойові. Бачиш, якщо тебе обстрілюють, а ти не відповідав на вогонь- це не бій, а отже втрати не бойові. Саме тому Хомчак і підкреслює що ;бойових втрат не було;.
показать весь комментарий
08.10.2020 07:53 Ответить
Не тупи , небоевьіе потери в ВСУ присутствовали всегда , и в значительном количестве. Вспомни , что говорил по данному поводу бьівший военньій прокурор Матиос - любимчик Порошенко.
показать весь комментарий
08.10.2020 07:59 Ответить
09 січня 2020
У ЗСУ змінили класифікацію поранень.
І хто ж це зробив? Хомчак, таран, хто з улюбленців зеленського?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:02 Ответить
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению" а за весь период перемирия раненые, убитые снайпером, убитые подорвавшийся на мине, также под контролем было? а добросовестно выполнять это когда села и земли освобождены от орков и валяются трупы их а просто сидеть и наблюдать и быть статистами применимо когда есть преоснащение и армия вооружается тем временем чтоб нарастить мощь и потянуть время и потом пойти в наступление но такого нет при сцыкуне гидранте и они не рассосутся и не уйдут пока их не уничтожить а будет продожатся годами как в Карабахе в лучшем случаи
показать весь комментарий
08.10.2020 08:07 Ответить
а как же Авдеевка? То местные жители 3,14здят?
показать весь комментарий
08.10.2020 10:09 Ответить
 
 