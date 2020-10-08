Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня, применив стрелковое оружие возле Водяного, потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 7 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности ОТУ "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником стрелкового оружия. На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.
"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.
Так, за минувшие сутки военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидировали пожар вблизи населенных пунктов Майорск, Хутор Вольный, Станица Луганская, Луганское и Попасная. Продолжается ликвидация локализованных очагов возгораний неподалеку от Болотенного и Катериновки.
"С начала текущих суток, 8 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано", - сообщили в штабе.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.
Буквально вчора теж писали, що людину ховали, дата смерті - здається, 2 чи 3 жовтня.
І перед цим періодично бачу.
Треба буде більше звернути увагу, почитати коментарі і зберігати, щоб можна було порівняти з інформацією, яку нам надають.
У ЗСУ змінили класифікацію поранень.
І хто ж це зробив? Хомчак, таран, хто з улюбленців зеленського?