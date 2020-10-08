РУС
В мире уже более 36,3 млн инфицированных COVID-19, только за сутки заболели 343,5 тыс. человек, умерли - 5,9 тыс.

По состоянию на утро 8 октября в мире зарегистрировали 343 517 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 909 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 36 394 156 случаев инфицирования, из них 343 517 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 060 462 человек, из них 5 909 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 27,4 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Украина находится на 25-м месте мирового рейтинга и на 7-м в Европе.

