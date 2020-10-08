Пожары на Луганщине: спасатели ликвидировали 9 из 10 основных очагов огня, - ГСЧС

В Луганской области спасатели ликвидировали, 9 из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 8 октября, из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, 9 очагов ликвидированы. Продолжается тушение 1 очага ( № 1) вблизи населенных пунктов Смоляниново, Боровеньки, Пурдовка и Гавриловка. Общая площадь очага - 4 тыс. 640 га. Ликвидировано - 4 тыс. 490 га, остается - 150 га", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром, передает Цензор.НЕТ.

Авиацией ГСЧС 7 октября совершено 29 сбросов, 58 тонн воды (с начала тушения 617 сбросов, 1 тыс. 964 тонны воды).

В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек. Кроме этого пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иностранные специалисты могут помочь восстановить пострадавшие от пожаров леса Луганщины, - ОГА

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Информация об уничтожение и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Для тушения привлечено 1 тыс. 130 человек и 274 единиц техники, из них от ГСЧС 363 человека личного состава и 82 единицы техники, в том числе 2 вертолета МИ-8.