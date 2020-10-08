Кравчук о результатах саммита "ЕС-Украина": Увидел очень много интересных вещей, которых раньше и в помине не было

Первый президент Украины и глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук предоставил свою оценку результатам саммита "ЕС-Украина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.

Кравчук отметил, что "европейские лидеры и Европа в целом с большим пониманием и анализом относятся к Украине".

"Прочитал документ, принятый на встрече в Брюсселе, который называется "ЕС-Украина", и я там увидел очень много интересных вещей, которых раньше и в помине не писалось в таких документах. То есть, Европейский союз, европейское сообщество, более внимательно, более глубоко с каждым годом смотрит на Украину", - заявил Кравчук.

Среди положительных вещей он отметил позицию по Донбассу и экономическое направление сотрудничества.

"Если раньше, когда речь шла о Донбассе, говорили о двусторонней ответственности за войну, то есть России и Украины, то сейчас об Украине уже не упоминается - односторонняя ответственность. Это очень важно. Подтверждено с развитым толкованием такие вещи, как экономические связи, как безвизовые, промышленный безвиз, подтверждена кибербезопасность. То есть вещи, которые раньше даже не ставились в подобных документах", - отмечает Леонид Кравчук.

Первый президент Украины предоставил этим наблюдением и политическую оценку.

"ОПЗЖ ездит в Кремль консультироваться, а партия "Европейская солидарность" говорит об одном и том же всегда, что вот когда они были, то все было в порядке, а вот когда пришли другие - то все стало плохо. Так вот хочу сказать, что документ "ЕС-Украина" опровергает те разговоры, которые ведут во фракции "Европейская солидарность", - отмечает он.

Кравчук также сакцентировал внимание и на замечаниях в документе "ЕС-Украина".

"Там есть и замечания очень серьезные. Одно из важных - это коррупция, второе - судебная реформа, третье - реформы, связанные с другими сферами - медицина, социальные вещи. То есть прямо сказано, не намек ли, отмечено как возможность для серьезного улучшения", - отмечает он.

Напомним, саммит "ЕС-Украина" состоялся в Брюсселе 6 октября.

Предыдущий саммит Украина - ЕС состоялся в Киеве в июле 2019 года.