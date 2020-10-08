Кравчук о результатах саммита "ЕС-Украина": Увидел очень много интересных вещей, которых раньше и в помине не было
Первый президент Украины и глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук предоставил свою оценку результатам саммита "ЕС-Украина".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.
Кравчук отметил, что "европейские лидеры и Европа в целом с большим пониманием и анализом относятся к Украине".
"Прочитал документ, принятый на встрече в Брюсселе, который называется "ЕС-Украина", и я там увидел очень много интересных вещей, которых раньше и в помине не писалось в таких документах. То есть, Европейский союз, европейское сообщество, более внимательно, более глубоко с каждым годом смотрит на Украину", - заявил Кравчук.
Среди положительных вещей он отметил позицию по Донбассу и экономическое направление сотрудничества.
"Если раньше, когда речь шла о Донбассе, говорили о двусторонней ответственности за войну, то есть России и Украины, то сейчас об Украине уже не упоминается - односторонняя ответственность. Это очень важно. Подтверждено с развитым толкованием такие вещи, как экономические связи, как безвизовые, промышленный безвиз, подтверждена кибербезопасность. То есть вещи, которые раньше даже не ставились в подобных документах", - отмечает Леонид Кравчук.
Первый президент Украины предоставил этим наблюдением и политическую оценку.
"ОПЗЖ ездит в Кремль консультироваться, а партия "Европейская солидарность" говорит об одном и том же всегда, что вот когда они были, то все было в порядке, а вот когда пришли другие - то все стало плохо. Так вот хочу сказать, что документ "ЕС-Украина" опровергает те разговоры, которые ведут во фракции "Европейская солидарность", - отмечает он.
Кравчук также сакцентировал внимание и на замечаниях в документе "ЕС-Украина".
"Там есть и замечания очень серьезные. Одно из важных - это коррупция, второе - судебная реформа, третье - реформы, связанные с другими сферами - медицина, социальные вещи. То есть прямо сказано, не намек ли, отмечено как возможность для серьезного улучшения", - отмечает он.
Напомним, саммит "ЕС-Украина" состоялся в Брюсселе 6 октября.
Предыдущий саммит Украина - ЕС состоялся в Киеве в июле 2019 года.
А ось те, що я без напрягу знайшла. На відміну від штатного брехуна.
"3 октября первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, возбужденного по заявлению Андрея Портнова против президента Порошенко
13 октября было зарегистрировано производства против Портнова за совершение им преступления, предусмотренного статьей 384 УК Панамы за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного преступления."
Це так же просто, як і довести, що зеленський не платив податків в Україні до 2019 року, і має офшори в різних країнах.
Порося пришло к власти будучи заможною людиною ? Расскажи ка как он ей стал ? Небось кондитерскую фабрику построил в чистом поле на деньги которые получил за изобретение украинской мовы ? Он никогда не приходил во власть , он всегда был ее частью
На всяк випадок нагадую, компромат на Пороха сьомий рік риють нишпорки мільйярдера коломойського та трильйонера фуйла.
Бо спілкування з трольньою коломойського, бізнеспартнера мертвечука, викликає огиду.
04 июля, 2019
https://hromadske.ua/ru/posts/kolomojskij-na-donbasse-vnutrennij-konflikt-a-rossijskie-vojska-vypolnyayut-tam-internacionalnyj-dolg Коломойский: на Донбассе внутренний конфликт, а российские войска «выполняют там интернациональный долг»
Бубочка, за півтора роки президенства, встиг розбагатіти, а держава навпаки, збідніти.
Продовжувати?
Все ваша музыка плоха!.."
І не його заслуга, що воно вийшло з вжитку, але при його житті може повернутися, завдяки ЗЕбілу.
Немного переиначу старое изречение - "Единожды предавший, кто тебе поверит?". Не этой личности, умеющей в прыжке не только переобуваться, но и менять нижнее бельё, а также перекрашиваться под новую власть, поучать и давать оценку событиям, в которых он полный ноль!
Один умный человек в своём произведении отобразил шикарную вещь - "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам". Правильно в природе устроено - старые обезьяны всегда изгоняются из стада. Можно и по другому - паршивая овца всё стадо портит!
дуют в уши бубаноиду речи сладострастные,ласкают тщеславие дебила зелёного.
чи для вас секрет, що кравчук належить до медвечуківської когорти ?
Кравчук агітував за союз з рашкою. Проти ЄС і НАТО. За росіску мову.
Ніхто до нього не спромігся, бо визирали в бік російки.
Із Зелі питати, чи з Кравчучки ще ?
Який не вимагає дотримуватись правил.(як в ПАРЄ,наприклад,тільки команда ПП звалила,русню повернули моментом).
Тому шо нікчемність президента України ,
виправдовує нікчемність безполєзних міжнародних інституцій,таких як той же ПАРЄ.
- Хто доню?
- Кравчук зажопинців, а зажопинці того старого маразматика.
Хіба не зрозуміло, що такі документи опрацьовуються зазделегідь?....
Или безвиза не лишили и это победа?!!
Зелёные гниды,в перемешку ОПЗЖ и коммунистов,что может быть лучше?...
https://youtu.be/MWwL_j_n-UM