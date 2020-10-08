РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5723 посетителя онлайн
Новости
14 905 92

Кравчук о результатах саммита "ЕС-Украина": Увидел очень много интересных вещей, которых раньше и в помине не было

Кравчук о результатах саммита "ЕС-Украина": Увидел очень много интересных вещей, которых раньше и в помине не было

Первый президент Украины и глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук предоставил свою оценку результатам саммита "ЕС-Украина".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода.

Кравчук отметил, что "европейские лидеры и Европа в целом с большим пониманием и анализом относятся к Украине".

"Прочитал документ, принятый на встрече в Брюсселе, который называется "ЕС-Украина", и я там увидел очень много интересных вещей, которых раньше и в помине не писалось в таких документах. То есть, Европейский союз, европейское сообщество, более внимательно, более глубоко с каждым годом смотрит на Украину", - заявил Кравчук.

Среди положительных вещей он отметил позицию по Донбассу и экономическое направление сотрудничества.

"Если раньше, когда речь шла о Донбассе, говорили о двусторонней ответственности за войну, то есть России и Украины, то сейчас об Украине уже не упоминается - односторонняя ответственность. Это очень важно. Подтверждено с развитым толкованием такие вещи, как экономические связи, как безвизовые, промышленный безвиз, подтверждена кибербезопасность. То есть вещи, которые раньше даже не ставились в подобных документах", - отмечает Леонид Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назвал "главный итог" саммита Украина-ЕС: Мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе

Первый президент Украины предоставил этим наблюдением и политическую оценку.

"ОПЗЖ ездит в Кремль консультироваться, а партия "Европейская солидарность" говорит об одном и том же всегда, что вот когда они были, то все было в порядке, а вот когда пришли другие - то все стало плохо. Так вот хочу сказать, что документ "ЕС-Украина" опровергает те разговоры, которые ведут во фракции "Европейская солидарность", - отмечает он.

Кравчук также сакцентировал внимание и на замечаниях в документе "ЕС-Украина".

"Там есть и замечания очень серьезные. Одно из важных - это коррупция, второе - судебная реформа, третье - реформы, связанные с другими сферами - медицина, социальные вещи. То есть прямо сказано, не намек ли, отмечено как возможность для серьезного улучшения", - отмечает он.

Напомним, саммит "ЕС-Украина" состоялся в Брюсселе 6 октября.

Предыдущий саммит Украина - ЕС состоялся в Киеве в июле 2019 года.

Кравчук Леонид (1226) саммит (1233) Евросоюз (17599)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Нет, утро начинается с активного вылизывания старым коммунякой зеленой задницы потерпевшего.
показать весь комментарий
08.10.2020 08:30 Ответить
+25
Здрісті, мі прієхалі к вам!

Кравчук о результатах саммита "ЕС-Украина": Увидел очень много интересных вещей, которых раньше и в помине не было - Цензор.НЕТ 8487
показать весь комментарий
08.10.2020 08:29 Ответить
+21
ОПЗЖ ездит в Кремль консультироваться,законспектируйте
показать весь комментарий
08.10.2020 08:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В усьому, що зараз відбувається винуватий ти і подібні тобі насєлєнци України. Дітям та внукам своїм розкажеш як ти войовничо підтримав росію. росія це ти, разом з зєлєнським
показать весь комментарий
08.10.2020 08:37 Ответить
ОПЗЖ ездит в Кремль консультироваться,законспектируйте
показать весь комментарий
08.10.2020 08:22 Ответить
Ранок починається із зрадозрадної зради.
показать весь комментарий
08.10.2020 08:22 Ответить
В туалет не встиг? Співчуваю.....
показать весь комментарий
08.10.2020 08:24 Ответить
Нет, утро начинается с активного вылизывания старым коммунякой зеленой задницы потерпевшего.
показать весь комментарий
08.10.2020 08:30 Ответить
Імбецил, я розумію, що твої розумові здібності обмежені, але... Я ніколи не був ха комуняк, ніколи не був за попоблок і ніколи не був за твою святу свиню.
показать весь комментарий
08.10.2020 08:34 Ответить
все верно, ты зеленую вылизываешь, так и сказано
показать весь комментарий
08.10.2020 09:11 Ответить
Я тобі подібних ідіотів тикаю тут в ваше ж гівно, а не "щось вилизую". От і вся між мною і тобою дегенератом різниця.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:16 Ответить
как говно может тыкать в говно, это нонсенс
показать весь комментарий
08.10.2020 09:20 Ответить
От навіть твій правопис доводить мої слова.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:26 Ответить
то что ты оно не зависит от моего правописания лизун
показать весь комментарий
08.10.2020 12:29 Ответить
А он чого в тебе постійно вся морда в зеленому гімні
показать весь комментарий
08.10.2020 09:31 Ответить
Ще одне розумово обдароване вилізло ...
показать весь комментарий
08.10.2020 09:33 Ответить
Та ж не таке як ти, зелене чмо зебільне. Сиділо б ти десь на нужнику і не смерділо тут, а то знову модератору прийдеться за тобою все твоє гімно підчищати. Де ти, там одні хрестики залишаються - мітки зеленого ідіота.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:39 Ответить
Тобто ти це від великого розуму написало?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:40 Ответить
Та не твоє сране діло, ПНАХ. Гидко з тобою навіть переписуватись. Як з тобою люди в живу спілкуються. з такою гнидою?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:42 Ответить
Тоді чого ти вілізло і букафки тикаєш?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:43 Ответить
Так і не доходить?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:46 Ответить
Я давно вже зрозумів, що за тобою та половиною тут писак дурдом плаче.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:49 Ответить
так чия це заслуга? Може Пороха? пять років на міжнаробній арені кропіткої роботи
показать весь комментарий
08.10.2020 08:39 Ответить
П"ять років кропіткої роботи по офшорах , як прийшов до посади найбагатшім керівником Європи в найбіднішій країні Європи так і пішов .От і весь результат петіной ,,праці"
показать весь комментарий
08.10.2020 09:04 Ответить
Ну і про офшори, з фактами. Давно ми не розважались. Чи нової методички не скинули, по старим працюєте?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:07 Ответить
Ты факты даже про преступника петуховича и его батоны мне не представишь .Если бы они у тебя были то ты был бы оочень ценным свидетелем и мог бы помочь правосудию вернуть в казну много украденных государственных средств.Но те у кого есть миллионы умеют хорошо прятать свои хвосты .Все знают что мертветчук предатель и коррупционер НО фактов на него у тебя тоже нет .Поэтому мимо .А журналистские и независимые расследования есть .Если захочешь то найдешь их в инете
показать весь комментарий
08.10.2020 09:15 Ответить
Ну давай по расследованиям: BBC -выплатило компенсацию за клевету, Бигус по Свинарчукам, копали полтора года с ручным генпрокурором ничего в итоге решение суда - клевета, Портнов по панамским офшорам решение суда Панамы - клевета. Что там еще кинь ссылочку на супер расследования журналистов по которым полтора года два 100% ручных генпрокурора пыжатся, Бубочка психует, а результата ноль)))
показать весь комментарий
08.10.2020 09:27 Ответить
Значить окрім твоєї брехні, з кацапський методичок, які ти за 7 років затер до дірок, фактів у тебе НЕМАЄ. Зрозуміло.
А ось те, що я без напрягу знайшла. На відміну від штатного брехуна.
"3 октября первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, возбужденного по заявлению Андрея Портнова против президента Порошенко
13 октября было зарегистрировано производства против Портнова за совершение им преступления, предусмотренного статьей 384 УК Панамы за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного преступления."
Це так же просто, як і довести, що зеленський не платив податків в Україні до 2019 року, і має офшори в різних країнах.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:33 Ответить
То есть журналистские расследования все это ,,брехня". Правда только то что пишут блюдолизы сидящие на паперти под магазинами ,,рашен" и ждущие когда выйдет хозяин и кинет им горсть конфет
Порося пришло к власти будучи заможною людиною ? Расскажи ка как он ей стал ? Небось кондитерскую фабрику построил в чистом поле на деньги которые получил за изобретение украинской мовы ? Он никогда не приходил во власть , он всегда был ее частью
показать весь комментарий
08.10.2020 20:56 Ответить
Приведи факти і не гунди про "журнашлюстьські розслідування" бені та фуйла, та про проблеми з побудовою фабрики. І про офшори не забудь.
На всяк випадок нагадую, компромат на Пороха сьомий рік риють нишпорки мільйярдера коломойського та трильйонера фуйла.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:06 Ответить
Розслідування журналістів не завжди брехня, а от журналюг а ля бігус - 100%. Нічого не підтвердилось.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:13 Ответить
Факти, будьте ласкаві.
Бо спілкування з трольньою коломойського, бізнеспартнера мертвечука, викликає огиду.
04 июля, 2019


https://hromadske.ua/ru/posts/kolomojskij-na-donbasse-vnutrennij-konflikt-a-rossijskie-vojska-vypolnyayut-tam-internacionalnyj-dolg Коломойский: на Донбассе внутренний конфликт, а российские войска «выполняют там интернациональный долг»
показать весь комментарий
08.10.2020 22:01 Ответить
типа зеля обеднел а ты разбогател )
показать весь комментарий
08.10.2020 09:13 Ответить
Ну він же не буде писати про те, що Порох прийшов у владу будучи заможною людиною і за час президенства втратив 40% статків, а держава, за його президентства, збагатилась.
Бубочка, за півтора роки президенства, встиг розбагатіти, а держава навпаки, збідніти.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:38 Ответить
А що, ви вважаєте, що це заслуга янелоха?
показать весь комментарий
08.10.2020 10:14 Ответить
Я считаю что это заслуга патриотов погибших и отдавших свое здоровье на Майдане за Украину . И за свободу а не за полицейское государство олигархов . Тысяч военных и добровольцев отдавших свои жизни на войне с кацапским агрессором . Десятков тысяч патриотов и волонтеров помогающих ВСУ выстоять в противостоянии с рашкой .Миллионов простых украинцев искренне поддерживавших армию в этом противостоянии своими пожертвованиями , трудом и просто налогами .....а не кучки барыг нуворишей присвоивших себе титулы отцов , гетманов и прочих спасителей Украины
показать весь комментарий
08.10.2020 20:47 Ответить
Кто его достал с политической свалки, он уже наруководил в 90-тые...
показать весь комментарий
08.10.2020 08:27 Ответить
Ну звичайно, це ж не той, що перебуваючи на державній роботі мав заробіток від непоганого бізнесу. Плідно працював в уряді шапкокрада. Брав активну участь у створенні ригопартії...
Продовжувати?
показать весь комментарий
08.10.2020 12:34 Ответить
Хитрый лис ничего и не сказал
показать весь комментарий
08.10.2020 08:28 Ответить
Здрісті, мі прієхалі к вам!

Кравчук о результатах саммита "ЕС-Украина": Увидел очень много интересных вещей, которых раньше и в помине не было - Цензор.НЕТ 8487
показать весь комментарий
08.10.2020 08:29 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2020 08:35 Ответить
А чого лєнка з торбою бєдронкі? Має бути торба Сільпо!
показать весь комментарий
08.10.2020 08:35 Ответить
Який дома знайшла, то й і взяла. Вона ж не перший раз вже за кордоном
показать весь комментарий
08.10.2020 08:42 Ответить
Кравчук про результати саміту "ЄС-Україна": Побачив дуже багато цікавих речей, яких раніше і близько не було - Цензор.НЕТ 7451
показать весь комментарий
08.10.2020 08:37 Ответить
Там в британском протоколе было записано: "Ни в коем случае не соглашаться на игру на рояле."
показать весь комментарий
08.10.2020 09:58 Ответить
Вчера рояль спешно выносили из зала. Успели до приезда гостей.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:00 Ответить
Так шо так у пакетах ? Вишиванки і булава ?
показать весь комментарий
08.10.2020 12:04 Ответить
"Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, -
Все ваша музыка плоха!.."
показать весь комментарий
08.10.2020 08:34 Ответить
"Там есть и замечания очень серьезные. Одно из важных - это коррупция, второе - судебная реформа, третье - реформы, связанные с другими сферами - медицина, социальные вещи. То есть прямо сказано, не намек ли, отмечено как возможность для серьезного улучшения"Источник: https://censor.net/ru/n3223608- Это перечёркивает все жидкие аплодисменты тапёру!
показать весь комментарий
08.10.2020 08:35 Ответить
Головне, що повинен пам^ятати перший президент - це велике та найважливіше для нього слово ^КРВЧУЧКА^.

І не його заслуга, що воно вийшло з вжитку, але при його житті може повернутися, завдяки ЗЕбілу.
показать весь комментарий
08.10.2020 08:39 Ответить
Это старье пытается по старой привычке отображать себя умным и авторитетным политиком, находящимся на одной волне с нынешними, действующими политиками мирового уровня. Но!

Немного переиначу старое изречение - "Единожды предавший, кто тебе поверит?". Не этой личности, умеющей в прыжке не только переобуваться, но и менять нижнее бельё, а также перекрашиваться под новую власть, поучать и давать оценку событиям, в которых он полный ноль!

Один умный человек в своём произведении отобразил шикарную вещь - "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам". Правильно в природе устроено - старые обезьяны всегда изгоняются из стада. Можно и по другому - паршивая овца всё стадо портит!
показать весь комментарий
08.10.2020 08:41 Ответить
у кравчучки и медведчукчи тараканы в тыкве общие...
дуют в уши бубаноиду речи сладострастные,ласкают тщеславие дебила зелёного.
показать весь комментарий
08.10.2020 08:48 Ответить
В помине кравчука с фокиным небыло. А теперь глянь..нарисовалась.
показать весь комментарий
08.10.2020 08:55 Ответить
Чмо старе, бо рахуються з Україною, яка навіть в таких складних умовах дає відсіч агресії, а не з тимчасовими ідіотами-пристосуванцями, які зі всіх сил знову пхають її в обійми ворога, роблячи вигляд, що великі реформатори і євроінтегратори.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:00 Ответить
аналіз опзжиста.
чи для вас секрет, що кравчук належить до медвечуківської когорти ?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:08 Ответить
Я так не думаю.
Кравчук агітував за союз з рашкою. Проти ЄС і НАТО. За росіску мову.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XPCD5aY88Ww&ab_channel=RadioHolosfm Кравчук, Шуфрич, Медведчук, Бойко: за що вони агітували 2006 року
показать весь комментарий
08.10.2020 09:31 Ответить
Та он тоже себе на уме .Старый комуняка .Спасибо и пламенный привет ему за ЧМП и хатынку для мамы .После него мода на хатынки за бугром для мамы -тещи -детишек пошла и дошла даже до рядовых обычных ментов и помощников судей
показать весь комментарий
08.10.2020 09:08 Ответить
І це завдяки тому, що пробив для нас Порошенко.
Ніхто до нього не спромігся, бо визирали в бік російки.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:05 Ответить
А корупція де в нас взялась ?
Із Зелі питати, чи з Кравчучки ще ?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:07 Ответить
Кравчук все ближче і ближче скочується до рівня клоуна. Він не розуміє, що як тільки Україна почне виконувати взяті зобов"язання, першого кого прийдеться брати за шкірку, буде його господар МЕДВЕДЧУК.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:12 Ответить
І яка ж це жалюгідна роль старого, облізшого клоуна! І треба ж дожити до такого! А втім, лизоблюд залишиться лизоблюдом.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:21 Ответить
А якого, ти старий пердун, тутди лізеш?
показать весь комментарий
08.10.2020 09:22 Ответить
діду- сиди дома...
показать весь комментарий
08.10.2020 09:24 Ответить
Кравчук вызывает , только мерзкое отвращение
показать весь комментарий
08.10.2020 09:27 Ответить
Коммуняка так і не зрозумів , що Європі зручний президент-нікчема в Україні.
Який не вимагає дотримуватись правил.(як в ПАРЄ,наприклад,тільки команда ПП звалила,русню повернули моментом).
Тому шо нікчемність президента України ,
виправдовує нікчемність безполєзних міжнародних інституцій,таких як той же ПАРЄ.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:28 Ответить
Дайте,цій старій свині,добавку помиїв і він побачить фіалки у лайні Зеленського!
показать весь комментарий
08.10.2020 09:34 Ответить
- Мамо, нас люди хвалять!
- Хто доню?
- Кравчук зажопинців, а зажопинці того старого маразматика.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:41 Ответить
Кравчук про результати саміту "ЄС-Україна": Побачив дуже багато цікавих речей, яких раніше і близько не було - Цензор.НЕТ 8095
показать весь комментарий
08.10.2020 09:46 Ответить
і що нового??? Бл, дістали старі пердуни і зелені мухи.
показать весь комментарий
08.10.2020 09:55 Ответить
Вот наш главный идеолог строительства коммунизма на Украине в очередной раз о себе всё и рассказал. Это убогое,хитрожо... комуняцкое чмо некоторое время тому утверждал,что самого сильного и лучшего реформатора чем Янукович за всю историю на Украине не было.Оказывается зе ещё лучше.Всегда было очевидно,что этого старого маразматичного лизоблюда послднии лет 20, прикармивали мертветчук,суркисы.им подобные.Явно не из идеологических соображений изрыгает наш главный идеолог строительства коммунизма в Украине.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:13 Ответить
партія "Європейська Солідарність" каже про одне й те саме завжди, що от коли вони були, то все було гаразд, а от коли прийшли інші - то все стало погано. Так от хочу сказати, що документ "ЄС-Україна" спростовує ті розмови, які ведуть у фракції "Європейська Солідарність

Хіба не зрозуміло, що такі документи опрацьовуються зазделегідь?....
показать весь комментарий
08.10.2020 10:15 Ответить
Что конкретно мы получили от ЕС,какие эпохальные соглашения были подписаны?Меморандумы?!!
Или безвиза не лишили и это победа?!!
Зелёные гниды,в перемешку ОПЗЖ и коммунистов,что может быть лучше?...
показать весь комментарий
08.10.2020 10:19 Ответить
"Там есть и замечания очень серьезные. Одно из важных - это коррупция, второе - судебная реформа, третье - реформы, связанные с другими сферами - медицина, социальные вещи. То есть прямо сказано, не намек ли, отмечено как возможность для серьезного улучшения", - отмечает он.- вот это и есть "достижение" "зевируса" в Украине , а все остальное было еще за Петра (((Если раньше, когда речь шла о Донбассе, говорили о двусторонней ответственности за войну, то есть России и Украины, (3,14стит мерзавец ,ибо минский сходняк на это указывает,что он трепло маразматическое ),то сейчас, об Украине уже не упоминается (это как ,война идет на территории Украины ,и она уже не упоминается ?)- односторонняя ответственность(любой конфликт,или война начинается и поддерживается как минимум двумья участниками ,старый маразматик лепит горбатого об односторонней ответственности . Это очень важно. Подтверждено с развитым толкованием такие вещи, как экономические связи, как безвизовые, промышленный безвиз, подтверждена кибербезопасность.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:33 Ответить
прозріння комуніста))
показать весь комментарий
08.10.2020 10:45 Ответить
Кравчук ломает зраду запедротов.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:52 Ответить
"Там есть и замечания очень серьезные. Одно из важных - это коррупция, второе - судебная реформа, третье - реформы, связанные с другими сферами - медицина, социальные вещи. То есть прямо сказано, не намек ли, отмечено как возможность для серьезного улучшения", - отмечает он.Источник: https://censor.net/ru/n3223608

https://youtu.be/MWwL_j_n-UM
показать весь комментарий
08.10.2020 11:03 Ответить
Вот уж гнида скользкая. Всё, что обсуждается и принимается сегодня, было заложено при папередниках. Зелёная шобла просто не успела всё похерить. И ещё пытается пиариться.
показать весь комментарий
08.10.2020 11:14 Ответить
Отец коррупции - Кучма Л.Д. Забыли при ком началась массовая беспредельная приватизация?
показать весь комментарий
08.10.2020 12:08 Ответить
А шо это пан Кравчук, в пику зебику перечислил достижения Порошенко?
показать весь комментарий
09.10.2020 03:56 Ответить
всё верно заявил.
показать весь комментарий
09.10.2020 07:12 Ответить
 
 