Министр развития громад Чернышов о возможности ужесточения карантина: Все идет по плану. Речь о локдауне не идет

Министр развития громад Чернышов о возможности ужесточения карантина: Все идет по плану. Речь о локдауне не идет

В украинском правительстве исключают введение нового локдауна из-за коронавируса. Местные выборы тоже переносить не будут.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что выборы будут через три недели.

"Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдауне не идет", - заявил он.

Отметим, украинцы 25 октября впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от громад - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!
08.10.2020 08:36 Ответить
Не просто "за планом", а з перевиконанням. Бо опудало від медицини обіцяло 5 тис колись. А маємо вже нині...
08.10.2020 09:15 Ответить
Бла-бла-бла!
08.10.2020 09:23 Ответить
по какому такому плану...
08.10.2020 09:23 Ответить
Хто-за, може по колумбійському, чи по афганському, або і по доморощеному конопляному чи по принципу - "мели Емеля - твоя неделя".
08.10.2020 09:29 Ответить
Комісія на будівництві. Оглядає, приймає.
Аж тут падає стіна...
Досвідчений прораб, дивлячись на годинник:
-15:31! Точно по графіку!!
©
08.10.2020 09:25 Ответить
Власть решили делать вид, что всё хорошо и ничего не предпринимать, потому что денег нет, всё разворовали и просрали, деньги выделенные на медицину они спустили на на строительство дорог. Народ то в основном верит говноплюсам Коломойского, а там будут врать то, что властям надо.
08.10.2020 10:34 Ответить
 
 