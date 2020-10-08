Министр развития громад Чернышов о возможности ужесточения карантина: Все идет по плану. Речь о локдауне не идет

В украинском правительстве исключают введение нового локдауна из-за коронавируса. Местные выборы тоже переносить не будут.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что выборы будут через три недели.

"Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдауне не идет", - заявил он.

Отметим, украинцы 25 октября впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от громад - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.