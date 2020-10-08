В Украине за сутки рекордные 5 397 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 244 734 человека

За минувшие сутки в Украине подтвердили 5 397 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

Днем ранее, 7 октября, сообщалось о рекордных 4 753 новых случаях.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 244 734 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (576), Киеве (422), Одесской (367), Сумской (312) и Днепропетровской (306) областях.

Умерли с начала пандемии 4 690 человек (за сутки 93), выздоровевших – 108 233 (за сутки 2 263). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 131 811 человек, что на 3 041 больше, чем днем ранее.









