COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 576, Киев - 422 и Одесчина - 367

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 576, Киев - 422 и Одесчина - 367

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 8 октября в Харьковской области коронавирусом заболели 576 человек.

Общее количество инфицированных составляет 22 712 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 396 человек, за последние сутки - 9. С начала эпидемии выздоровели 4 709 пациентов.

По состоянию на 8 октября количество активных больных в Харьковской области составляет 17 607 человек.

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Одесская область.

Так, в Киеве суточный прирост заболевших коронавирусом составил 422 человека. Общее количество заболевших - 25 896. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 453 человека, за сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 9116 пациентов. Количество активных больных в Киеве - 16 327.

На Одесчина коронавирусом заболели 367 человек. Общее количество инфицированных составляет 15 704 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 239 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 2 561 пациент. Количество активных больных на Одесчине составляет 12 904 человека.

За гроші , зароблені поляковою і білик хтось заплатить своїм здоров'ям , а хтось - не дай Боже , життям . Бережіть себе .
08.10.2020 10:06 Ответить
Не понятно, почему Харьков до сих пор не в красной зоне.
08.10.2020 11:40 Ответить
 
 