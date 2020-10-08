Коронавирус за минувшие сутки выявили у 471 ребенка и 496 медиков, - Минздрав

За все время пандемии в Украине заболели 244 734 человека. Из них 15 511 детей, а также 17 109 врачей.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки зафиксировали 93 летальных случая. Выздоровели 2 263 пациента", - отметил министр.

По словам Степанова, были госпитализированы 900 людей с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего выздоровели 108 233 пациента, а летальных случаев - 4 690.

Таким образом, в сравнении со вчерашними данными за сутки COVID-19 выявили у 471 ребенка, а также 496 медицинских работников.

